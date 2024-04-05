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Депутат Толстой предложил запретить въезд в Россию для семей мигрантов

Депутат Толстой предложил запретить въезд в Россию для семей мигрантов - 05.04.2024, ПРАЙМ

Депутат Толстой предложил запретить въезд в Россию для семей мигрантов

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой призвал пересмотреть принципы привлечения трудовых мигрантов. Депутат считает, что систему трудовых патентов следует заменить... | 05.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-05T12:49+0300

2024-04-05T12:49+0300

2024-04-05T12:50+0300

экономика

госдума

петр толстой

трудовые мигранты

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МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой призвал пересмотреть принципы привлечения трудовых мигрантов. Депутат считает, что систему трудовых патентов следует заменить институтом "организованного набора" со стороны работодателя."Продолжительность пребывания низкоквалифицированного иностранного работника на территории России должна быть ограничена сроком действия трудового договора, по истечении которого он обязан выехать за пределы страны", - написал Толстой в своем Telegram-канале.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеТакже парламентарий отметил, что именно работодатель должен финансировать обратный выезд нанятого им иностранца, причем делать это следует еще до въезда мигранта в Россию. Кроме того, именно работодатель, по мысли Толстого, должен контролировать отъезд своего бывшего сотрудника. По мнению вице-спикера, низкоквалифицированные иностранные работники, привлекаемые в рамках организованного набора, не должны иметь права на получение вида на жительство, а также гражданства Российской Федерации. А въезд их родственников должен быть вовсе запрещен. Парламентарий отметил, что принцип "один приехал — один выехал" должен работать в качестве базового положения данной инициативы.В январе вице-спикер Гослумы сравнил национальные диаспоры в России с легализованной мафией. "Подкупают местную власть, "отмазывают" собственных боевиков, "крышуют" полулегальный бизнес и запугивают всех остальных", - написал тогда Толстой. И призвал покончить "с межнациональным либерализмом" в стране. В ноябре 2023-го Толстой заявлял, что России нужна новая миграционная политика. Как написал политик в соцсетях по итогам своего выступления на пленуме Всемирного русского народного собора, внутренний враг для страны — это слишком мягкая миграционная политика. Принцип "неважно кто, главное, дешевле" множит этническую преступность, превращая российские города в криминальные гетто, подчеркивал депутат.Ранее он также призывал законодательно ограничить возможность трудоустройства в России для граждан тех стран бывшего Советского союза, где русский язык не является государственным.

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госдума, петр толстой, трудовые мигранты