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Туроператоры планируют отправлять детские группы в КНР - 05.04.2024, ПРАЙМ
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Туроператоры планируют отправлять детские группы в КНР
Туроператоры планируют отправлять детские группы в КНР - 05.04.2024, ПРАЙМ
Туроператоры планируют отправлять детские группы в КНР
Туроператоры РФ планируют отправлять детские группы в Китай и принимать детей из КНР в России, началась подготовительная работа, а обмен первыми группами... | 05.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-05T10:24+0300
2024-04-05T10:24+0300
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МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Туроператоры РФ планируют отправлять детские группы в Китай и принимать детей из КНР в России, началась подготовительная работа, а обмен первыми группами намечен уже на лето, говорится в сообщении Российского союза туриндустрии (РСТ). Там уточнили, что делегация РСТ побывала в Пекине на форуме детских лагерей. "Китайская сторона очень дружелюбно настроена к туристам из России. Мы осмотрели несколько лагерей, они больше ориентированы на китайских детей, поэтому необходима дальнейшая проработка под стандарты отдыха для наших ребят. Вместе с коллегами рассматриваем сейчас возможность отправить российскую группу в китайский лагерь. У нас также уже набрана образовательная группа с обучением на базе китайского вуза. Интерес к таким поездкам хороший", - процитировали в сообщении главу комиссии РСТ по детскому отдыху и активному туризму Татьяну Иванову. Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramДиректор детского лагеря "Пионер", член комиссии РСТ по детскому отдыху Светлана Петрова отметила, что можно соединить детские культурно-познавательные поездки из Китая в Россию с отдыхом в лагере. "Мы с московскими партнерами уже думаем, как организовать такой тур для школьных групп из Китая с посещением двух столиц и нашего лагеря недалеко от Санкт-Петербурга", - процитировали Петрову в РСТ. Во всероссийском детском центре "Орлёнок", по информации РСТ, уже запланировали двусторонний обмен школьниками и вожатыми в июле-августе, а в октябре намерены организовать школу вожатых для китайских педагогов и этой же осенью - обучение руководящего состава детских лагерей в "Орлёнке". По данным союза, в подмосковном лагере "Робин Гуд" "ожидают уже этим летом принять 12 участников из Китая, Монголии и Узбекистана" в рамках программы приема лидеров индустрии детских лагерей. По словам заместителя генерального директора компании "А-Тур" Ивана Рябинина, туроператор планирует отправить детские группы в китайские лагеря также уже этим летом, указали в РСТ. "Мы очень плодотворно пообщались с китайскими партнерами, заключили договоры. Группы поедут на 10-14 дней, дети будут и отдыхать, и обучаться китайскому языку. Это своего рода летние школы, но есть экскурсионная, культурно-познавательная часть. С детьми отправим своих вожатых, в основном англоязычных, но есть уже и с китайским языком", - процитировали в сообщении Рябинина.
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россия, китай, туризм, новости
РОССИЯ, КИТАЙ, Туризм, Новости
10:24 05.04.2024
 
Туроператоры планируют отправлять детские группы в КНР

РСТ: туроператоры планируют отправлять детские группы в КНР и принимать китайские в России

© Фото : Unsplash/Markus WinklerПекин, Китай
Пекин, Китай - ПРАЙМ, 1920, 05.04.2024
© Фото : Unsplash/Markus Winkler
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МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Туроператоры РФ планируют отправлять детские группы в Китай и принимать детей из КНР в России, началась подготовительная работа, а обмен первыми группами намечен уже на лето, говорится в сообщении Российского союза туриндустрии (РСТ).
Там уточнили, что делегация РСТ побывала в Пекине на форуме детских лагерей. "Китайская сторона очень дружелюбно настроена к туристам из России. Мы осмотрели несколько лагерей, они больше ориентированы на китайских детей, поэтому необходима дальнейшая проработка под стандарты отдыха для наших ребят. Вместе с коллегами рассматриваем сейчас возможность отправить российскую группу в китайский лагерь. У нас также уже набрана образовательная группа с обучением на базе китайского вуза. Интерес к таким поездкам хороший", - процитировали в сообщении главу комиссии РСТ по детскому отдыху и активному туризму Татьяну Иванову.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Директор детского лагеря "Пионер", член комиссии РСТ по детскому отдыху Светлана Петрова отметила, что можно соединить детские культурно-познавательные поездки из Китая в Россию с отдыхом в лагере. "Мы с московскими партнерами уже думаем, как организовать такой тур для школьных групп из Китая с посещением двух столиц и нашего лагеря недалеко от Санкт-Петербурга", - процитировали Петрову в РСТ.
Во всероссийском детском центре "Орлёнок", по информации РСТ, уже запланировали двусторонний обмен школьниками и вожатыми в июле-августе, а в октябре намерены организовать школу вожатых для китайских педагогов и этой же осенью - обучение руководящего состава детских лагерей в "Орлёнке".
По данным союза, в подмосковном лагере "Робин Гуд" "ожидают уже этим летом принять 12 участников из Китая, Монголии и Узбекистана" в рамках программы приема лидеров индустрии детских лагерей.
По словам заместителя генерального директора компании "А-Тур" Ивана Рябинина, туроператор планирует отправить детские группы в китайские лагеря также уже этим летом, указали в РСТ.
"Мы очень плодотворно пообщались с китайскими партнерами, заключили договоры. Группы поедут на 10-14 дней, дети будут и отдыхать, и обучаться китайскому языку. Это своего рода летние школы, но есть экскурсионная, культурно-познавательная часть. С детьми отправим своих вожатых, в основном англоязычных, но есть уже и с китайским языком", - процитировали в сообщении Рябинина.
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