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Турция решила приостановить участие в ДОВСЕ - 05.04.2024, ПРАЙМ
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Турция решила приостановить участие в ДОВСЕ
Турция решила приостановить участие в ДОВСЕ - 05.04.2024, ПРАЙМ
Турция решила приостановить участие в ДОВСЕ
Турция с 8 апреля приостанавливает действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), следует из приказа президента Реджепа Тайипа Эрдогана,... | 05.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-05T14:18+0300
2024-04-05T14:53+0300
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СТАМБУЛ, 5 апр - ПРАЙМ. Турция с 8 апреля приостанавливает действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), следует из приказа президента Реджепа Тайипа Эрдогана, опубликованного в официально вестнике Resmi Gazete."Принято решение о приостановке действия ДОВСЕ с 8 апреля в соответствии со статьей 3 указа президента №9", - говорится в указе главы государства.Согласно статье, президент имеет право приостановить действие некоторых международных договоров своим указом без одобрения парламента.В 2023 году страны-члены НАТО заявили о намерении приостановить действие договора. ДОВСЕ был подписан в 1990 году и устанавливал ограничения на пять видов вооружений и военной техники, включая боевые танки, бронированные машины, артиллерию, ударные самолеты и ударные вертолеты. Россия уже приостановила действие договора в 2007 году и в 2023 году денонсировала его.
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Политика, ТУРЦИЯ, ДОВСЕ, Новости
14:18 05.04.2024 (обновлено: 14:53 05.04.2024)
 
Турция решила приостановить участие в ДОВСЕ

Resmi Gazete: Турция приостанавливает действие ДОВСЕ с 8 апреля

© Unsplash/Meriç DağlıФлаг Турции
Флаг Турции
© Unsplash/Meriç Dağlı
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СТАМБУЛ, 5 апр - ПРАЙМ. Турция с 8 апреля приостанавливает действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), следует из приказа президента Реджепа Тайипа Эрдогана, опубликованного в официально вестнике Resmi Gazete.
"Принято решение о приостановке действия ДОВСЕ с 8 апреля в соответствии со статьей 3 указа президента №9", - говорится в указе главы государства.
Согласно статье, президент имеет право приостановить действие некоторых международных договоров своим указом без одобрения парламента.
В 2023 году страны-члены НАТО заявили о намерении приостановить действие договора. ДОВСЕ был подписан в 1990 году и устанавливал ограничения на пять видов вооружений и военной техники, включая боевые танки, бронированные машины, артиллерию, ударные самолеты и ударные вертолеты. Россия уже приостановила действие договора в 2007 году и в 2023 году денонсировала его.
 
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