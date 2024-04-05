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Турция решила приостановить участие в ДОВСЕ

Турция решила приостановить участие в ДОВСЕ - 05.04.2024, ПРАЙМ

Турция решила приостановить участие в ДОВСЕ

Турция с 8 апреля приостанавливает действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), следует из приказа президента Реджепа Тайипа Эрдогана,... | 05.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-05T14:18+0300

2024-04-05T14:18+0300

2024-04-05T14:53+0300

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СТАМБУЛ, 5 апр - ПРАЙМ. Турция с 8 апреля приостанавливает действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), следует из приказа президента Реджепа Тайипа Эрдогана, опубликованного в официально вестнике Resmi Gazete."Принято решение о приостановке действия ДОВСЕ с 8 апреля в соответствии со статьей 3 указа президента №9", - говорится в указе главы государства.Согласно статье, президент имеет право приостановить действие некоторых международных договоров своим указом без одобрения парламента.В 2023 году страны-члены НАТО заявили о намерении приостановить действие договора. ДОВСЕ был подписан в 1990 году и устанавливал ограничения на пять видов вооружений и военной техники, включая боевые танки, бронированные машины, артиллерию, ударные самолеты и ударные вертолеты. Россия уже приостановила действие договора в 2007 году и в 2023 году денонсировала его.

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