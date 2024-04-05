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Наемник из США признал: российские войска стали настоящим "альфа-хищником"
Наемник из США признал: российские войска стали настоящим "альфа-хищником" - 05.04.2024, ПРАЙМ
Наемник из США признал: российские войска стали настоящим "альфа-хищником"
Нехватка вооружения у ВСУ и, как следствие, необходимость экономить помогли России стать настоящим "альфа-хищником" на поле боя, пишет Business Insider со... | 05.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-05T10:51+0300
2024-04-05T10:51+0300
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статья
вооружение
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МОСКВА, 5 апр – ПРАЙМ. Нехватка вооружения у ВСУ и, как следствие, необходимость экономить помогли России стать настоящим "альфа-хищником" на поле боя, пишет Business Insider со ссылкой на американского наемника в рядах украинской армии.По словам ветерана с позывным "Джеки", который служит на Украине с 2022 года, нехватка боеприпасов обострилась с момента сворачивания американской помощи. Киеву приходится экономить выстрелы, и это дает России огромное преимущество. Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"В результате русские стали "альфа-хищниками" на поле боя – они ведут огонь по нашей пехоте и бронетехнике", - сказал он. Украинские войска не привыкли сражаться с таким количеством артиллерии, а на фоне нынешнего дефицита снарядов и боевой силы ситуация и вовсе стала плачевной.Именно нехватка снарядов стала главной причиной поражения ВСУ в Авдеевке – артиллерия полностью иссякла, поэтому войскам пришлось покинуть город. В этом "Джеки" обвинил бездействие Конгресса США, заблокировавшего военную помощь Украине на 60 миллиардов долларов.Серьезной помощи со стороны европейских стран Украине ждать не приходится – там арсеналы тоже истощились, а новых боеприпасов производится недостаточно. ВСУ экономят снаряды, а США должны помочь Киеву, поскольку их долг – поддержать демократию, заключил наемник.Полный текст читайте на ИноСМИ
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вооружение, усталость от украинского конфликта, украина, помощь украине, сша
Статья, вооружение, усталость от украинского конфликта, УКРАИНА, помощь Украине, США
Наемник из США признал: российские войска стали настоящим "альфа-хищником"
Наемник из США на Украине: российские войска стали "альфа-хищником" на поле боя
МОСКВА, 5 апр – ПРАЙМ.
Нехватка вооружения у ВСУ и, как следствие, необходимость экономить помогли России стать настоящим "альфа-хищником" на поле боя, пишет Business Insider
со ссылкой на американского наемника в рядах украинской армии.
По словам ветерана с позывным "Джеки", который служит на Украине с 2022 года, нехватка боеприпасов обострилась с момента сворачивания американской помощи. Киеву приходится экономить выстрелы, и это дает России огромное преимущество.
"В результате русские стали "альфа-хищниками" на поле боя – они ведут огонь по нашей пехоте и бронетехнике", - сказал он. Украинские войска не привыкли сражаться с таким количеством артиллерии, а на фоне нынешнего дефицита снарядов и боевой силы ситуация и вовсе стала плачевной.
Именно нехватка снарядов стала главной причиной поражения ВСУ в Авдеевке – артиллерия полностью иссякла, поэтому войскам пришлось покинуть город. В этом "Джеки" обвинил бездействие Конгресса США, заблокировавшего военную помощь Украине на 60 миллиардов долларов.
Серьезной помощи со стороны европейских стран Украине ждать не приходится – там арсеналы тоже истощились, а новых боеприпасов производится недостаточно. ВСУ экономят снаряды, а США должны помочь Киеву, поскольку их долг – поддержать демократию, заключил наемник.
"Разорит Европу". Во Франции предупредили о войне на полвека из-за Украины
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