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Остался один. По Зеленскому нанесли неожиданный удар - 05.04.2024, ПРАЙМ
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Остался один. По Зеленскому нанесли неожиданный удар
Остался один. По Зеленскому нанесли неожиданный удар - 05.04.2024, ПРАЙМ
Остался один. По Зеленскому нанесли неожиданный удар
В высшем эшелоне украинской власти происходят чистки, включая увольнения ближайших сподвижников Зеленского, при этом, как отмечают эксперты, позиции главы офиса | 05.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-05T11:53+0300
2024-04-05T12:04+0300
украина
владимир зеленский
снбо
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МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. В высшем эшелоне украинской власти происходят чистки, включая увольнения ближайших сподвижников Зеленского, при этом, как отмечают эксперты, позиции главы офиса президента Андрея Ермака укрепляются, говорится в статье РИА Новости.Так, за последнее время были уволены секретарь СНБО Алексей Данилов, который был известен тем, что часто допускал заявления, не согласованные с офисом президента, а также имел сложные отношения с Михаилом Подоляком — советником руководителя офиса Зеленского Андрея Ермака. Место Данилова занял глава Службы внешней разведки Александр Литвиненко, выходец из СБУ.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramЛишились поста, по неназванной причине, также заместитель Ермака Андрей Смирнов, советник Зеленского по экономике Олега Устенко, ближайший друг и соратник Зеленского со времен "Квартала 95" Сергей Шефир, а также замглавы МИД Эмине Джапарова."Основная причина — в очень сложной для Украины ситуации, — отметил в беседе с РИА Новости эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов. — Во-первых, неудачи на фронте. Во-вторых, отсутствие поддержки со стороны США как в финансовом, так и в военном плане. У украинского руководства волей-неволей возникают мысли: надо что-то срочно менять". Эксперт напомнил, что все началось с отставки главкома ВСУ Валерия Залужного. Еще одно основание для отставок, добавил Денисов, — ситуация с экономикой и коррупцией.Вместе с тем, по его словам, это означает, что от смены лиц на высших должностях принципиально ничего не изменится.Тем не менее, как отмечается, процесс выгоден Ермаку как второму по влиянию человеку в стране. В президентской администрации уволили всех назначенных до него заместителей главы офиса."Зеленский и так чувствует себя неуверенно в своем кресле, а сейчас по настоянию сверху его лишают окружения. Получается, он будет совсем один, как гнилой зуб. Так и сам скоро выпадет. А вот с ближним кругом Ермака все в порядке", — сказал политолог Александр Дудчак.По словам эксперта, таким образом позиции руководителя офиса президента стали еще крепче."Для Запада он, как и Зеленский, — просто исполнитель. Однако Ермака там оценивают выше", — отмечает издание.
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украина, владимир зеленский, снбо
УКРАИНА, Владимир Зеленский, СНБО
11:53 05.04.2024 (обновлено: 12:04 05.04.2024)
 
Остался один. По Зеленскому нанесли неожиданный удар

Политолог Дудчак: последние отставки в Киеве укрепили позиции Ермака

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 05.04.2024
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
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МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. В высшем эшелоне украинской власти происходят чистки, включая увольнения ближайших сподвижников Зеленского, при этом, как отмечают эксперты, позиции главы офиса президента Андрея Ермака укрепляются, говорится в статье РИА Новости.
Так, за последнее время были уволены секретарь СНБО Алексей Данилов, который был известен тем, что часто допускал заявления, не согласованные с офисом президента, а также имел сложные отношения с Михаилом Подоляком — советником руководителя офиса Зеленского Андрея Ермака. Место Данилова занял глава Службы внешней разведки Александр Литвиненко, выходец из СБУ.
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Лишились поста, по неназванной причине, также заместитель Ермака Андрей Смирнов, советник Зеленского по экономике Олега Устенко, ближайший друг и соратник Зеленского со времен "Квартала 95" Сергей Шефир, а также замглавы МИД Эмине Джапарова.
Украина - ПРАЙМ, 1920, 05.04.2024
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"Основная причина — в очень сложной для Украины ситуации, — отметил в беседе с РИА Новости эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов. — Во-первых, неудачи на фронте. Во-вторых, отсутствие поддержки со стороны США как в финансовом, так и в военном плане. У украинского руководства волей-неволей возникают мысли: надо что-то срочно менять".
Эксперт напомнил, что все началось с отставки главкома ВСУ Валерия Залужного. Еще одно основание для отставок, добавил Денисов, — ситуация с экономикой и коррупцией.
Вместе с тем, по его словам, это означает, что от смены лиц на высших должностях принципиально ничего не изменится.
Тем не менее, как отмечается, процесс выгоден Ермаку как второму по влиянию человеку в стране. В президентской администрации уволили всех назначенных до него заместителей главы офиса.
"Зеленский и так чувствует себя неуверенно в своем кресле, а сейчас по настоянию сверху его лишают окружения. Получается, он будет совсем один, как гнилой зуб. Так и сам скоро выпадет. А вот с ближним кругом Ермака все в порядке", — сказал политолог Александр Дудчак.
По словам эксперта, таким образом позиции руководителя офиса президента стали еще крепче.
"Для Запада он, как и Зеленский, — просто исполнитель. Однако Ермака там оценивают выше", — отмечает издание.
 
УКРАИНАВладимир ЗеленскийСНБО
 
 
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