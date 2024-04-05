https://1prime.ru/20240405/ukraina-847106483.html

Остался один. По Зеленскому нанесли неожиданный удар

Остался один. По Зеленскому нанесли неожиданный удар - 05.04.2024, ПРАЙМ

Остался один. По Зеленскому нанесли неожиданный удар

В высшем эшелоне украинской власти происходят чистки, включая увольнения ближайших сподвижников Зеленского, при этом, как отмечают эксперты, позиции главы офиса | 05.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-05T11:53+0300

2024-04-05T11:53+0300

2024-04-05T12:04+0300

украина

владимир зеленский

снбо

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МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. В высшем эшелоне украинской власти происходят чистки, включая увольнения ближайших сподвижников Зеленского, при этом, как отмечают эксперты, позиции главы офиса президента Андрея Ермака укрепляются, говорится в статье РИА Новости.Так, за последнее время были уволены секретарь СНБО Алексей Данилов, который был известен тем, что часто допускал заявления, не согласованные с офисом президента, а также имел сложные отношения с Михаилом Подоляком — советником руководителя офиса Зеленского Андрея Ермака. Место Данилова занял глава Службы внешней разведки Александр Литвиненко, выходец из СБУ.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramЛишились поста, по неназванной причине, также заместитель Ермака Андрей Смирнов, советник Зеленского по экономике Олега Устенко, ближайший друг и соратник Зеленского со времен "Квартала 95" Сергей Шефир, а также замглавы МИД Эмине Джапарова."Основная причина — в очень сложной для Украины ситуации, — отметил в беседе с РИА Новости эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов. — Во-первых, неудачи на фронте. Во-вторых, отсутствие поддержки со стороны США как в финансовом, так и в военном плане. У украинского руководства волей-неволей возникают мысли: надо что-то срочно менять". Эксперт напомнил, что все началось с отставки главкома ВСУ Валерия Залужного. Еще одно основание для отставок, добавил Денисов, — ситуация с экономикой и коррупцией.Вместе с тем, по его словам, это означает, что от смены лиц на высших должностях принципиально ничего не изменится.Тем не менее, как отмечается, процесс выгоден Ермаку как второму по влиянию человеку в стране. В президентской администрации уволили всех назначенных до него заместителей главы офиса."Зеленский и так чувствует себя неуверенно в своем кресле, а сейчас по настоянию сверху его лишают окружения. Получается, он будет совсем один, как гнилой зуб. Так и сам скоро выпадет. А вот с ближним кругом Ермака все в порядке", — сказал политолог Александр Дудчак.По словам эксперта, таким образом позиции руководителя офиса президента стали еще крепче."Для Запада он, как и Зеленский, — просто исполнитель. Однако Ермака там оценивают выше", — отмечает издание.

https://1prime.ru/20240405/ukraine-847106078.html

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украина, владимир зеленский, снбо