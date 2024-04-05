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Остался один. По Зеленскому нанесли неожиданный удар
Остался один. По Зеленскому нанесли неожиданный удар - 05.04.2024, ПРАЙМ
Остался один. По Зеленскому нанесли неожиданный удар
В высшем эшелоне украинской власти происходят чистки, включая увольнения ближайших сподвижников Зеленского, при этом, как отмечают эксперты, позиции главы офиса | 05.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-05T11:53+0300
2024-04-05T11:53+0300
2024-04-05T12:04+0300
украина
владимир зеленский
снбо
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МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. В высшем эшелоне украинской власти происходят чистки, включая увольнения ближайших сподвижников Зеленского, при этом, как отмечают эксперты, позиции главы офиса президента Андрея Ермака укрепляются, говорится в статье РИА Новости.Так, за последнее время были уволены секретарь СНБО Алексей Данилов, который был известен тем, что часто допускал заявления, не согласованные с офисом президента, а также имел сложные отношения с Михаилом Подоляком — советником руководителя офиса Зеленского Андрея Ермака. Место Данилова занял глава Службы внешней разведки Александр Литвиненко, выходец из СБУ.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramЛишились поста, по неназванной причине, также заместитель Ермака Андрей Смирнов, советник Зеленского по экономике Олега Устенко, ближайший друг и соратник Зеленского со времен "Квартала 95" Сергей Шефир, а также замглавы МИД Эмине Джапарова."Основная причина — в очень сложной для Украины ситуации, — отметил в беседе с РИА Новости эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов. — Во-первых, неудачи на фронте. Во-вторых, отсутствие поддержки со стороны США как в финансовом, так и в военном плане. У украинского руководства волей-неволей возникают мысли: надо что-то срочно менять". Эксперт напомнил, что все началось с отставки главкома ВСУ Валерия Залужного. Еще одно основание для отставок, добавил Денисов, — ситуация с экономикой и коррупцией.Вместе с тем, по его словам, это означает, что от смены лиц на высших должностях принципиально ничего не изменится.Тем не менее, как отмечается, процесс выгоден Ермаку как второму по влиянию человеку в стране. В президентской администрации уволили всех назначенных до него заместителей главы офиса."Зеленский и так чувствует себя неуверенно в своем кресле, а сейчас по настоянию сверху его лишают окружения. Получается, он будет совсем один, как гнилой зуб. Так и сам скоро выпадет. А вот с ближним кругом Ермака все в порядке", — сказал политолог Александр Дудчак.По словам эксперта, таким образом позиции руководителя офиса президента стали еще крепче."Для Запада он, как и Зеленский, — просто исполнитель. Однако Ермака там оценивают выше", — отмечает издание.
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украина, владимир зеленский, снбо
УКРАИНА, Владимир Зеленский, СНБО
Остался один. По Зеленскому нанесли неожиданный удар
Политолог Дудчак: последние отставки в Киеве укрепили позиции Ермака
МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ.
В высшем эшелоне украинской власти происходят чистки, включая увольнения ближайших сподвижников Зеленского, при этом, как отмечают эксперты, позиции главы офиса президента Андрея Ермака укрепляются, говорится в статье РИА Новости
.
Так, за последнее время были уволены секретарь СНБО Алексей Данилов, который был известен тем, что часто допускал заявления, не согласованные с офисом президента, а также имел сложные отношения с Михаилом Подоляком — советником руководителя офиса Зеленского Андрея Ермака. Место Данилова занял глава Службы внешней разведки Александр Литвиненко, выходец из СБУ.
Лишились поста, по неназванной причине, также заместитель Ермака Андрей Смирнов, советник Зеленского по экономике Олега Устенко, ближайший друг и соратник Зеленского со времен "Квартала 95" Сергей Шефир, а также замглавы МИД Эмине Джапарова.
ЕС и США подтвердили намерение продолжить долгосрочную поддержку Украины
"Основная причина — в очень сложной для Украины ситуации, — отметил в беседе с РИА Новости эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов. — Во-первых, неудачи на фронте. Во-вторых, отсутствие поддержки со стороны США как в финансовом, так и в военном плане. У украинского руководства волей-неволей возникают мысли: надо что-то срочно менять".
Эксперт напомнил, что все началось с отставки главкома ВСУ Валерия Залужного. Еще одно основание для отставок, добавил Денисов, — ситуация с экономикой и коррупцией.
Вместе с тем, по его словам, это означает, что от смены лиц на высших должностях принципиально ничего не изменится.
Тем не менее, как отмечается, процесс выгоден Ермаку как второму по влиянию человеку в стране. В президентской администрации уволили всех назначенных до него заместителей главы офиса.
"Зеленский и так чувствует себя неуверенно в своем кресле, а сейчас по настоянию сверху его лишают окружения. Получается, он будет совсем один, как гнилой зуб. Так и сам скоро выпадет. А вот с ближним кругом Ермака все в порядке", — сказал политолог Александр Дудчак.
По словам эксперта, таким образом позиции руководителя офиса президента стали еще крепче.
"Для Запада он, как и Зеленский, — просто исполнитель. Однако Ермака там оценивают выше", — отмечает издание.