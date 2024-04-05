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На Украине хотят продать Maybach и 20 часов, якобы принадлежащих Медведчуку - 05.04.2024, ПРАЙМ
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На Украине хотят продать Maybach и 20 часов, якобы принадлежащих Медведчуку
На Украине хотят продать Maybach и 20 часов, якобы принадлежащих Медведчуку - 05.04.2024, ПРАЙМ
На Украине хотят продать Maybach и 20 часов, якобы принадлежащих Медведчуку
На Украине выставят на продажу автомобиль Maybach и 20 коллекционных наручных часов, якобы принадлежащих бывшему лидеру запрещенной в стране партии... | 05.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-05T17:33+0300
2024-04-05T17:33+0300
политика
украина
аукцион
имущество
виктор медведчук
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МОСКВА, 5 апр – ПРАЙМ. На Украине выставят на продажу автомобиль Maybach и 20 коллекционных наручных часов, якобы принадлежащих бывшему лидеру запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", председателю совета движения "Другая Украина" Виктору Медведчуку. Агентство до 19 апреля принимает документы от потенциальных организаторов аукциона по продаже арестованного имущества Медведчука, по новым правилам все сделки с арестованным имуществом проводятся на платформе "Prozzoro.Продажи".Украинский телеканал "Общественное" 20 марта сообщал, что АРМА выставило на продажу арестованную в Хорватии яхту Royal Romance, утверждалось, что она принадлежит Медведчуку. По словам самого Медведчука, упомянутая яхта принадлежала ранее его жене, однако в 2021 году была продана некоему бизнесмену из России.Ранее по указу Владимира Зеленского Медведчука лишили гражданства Украины, а в январе 2023 года Верховная рада лишила его депутатского мандата. Он был передан в РФ в рамках обмена пленными с Украиной в 2022 году. СБУ подозревает Медведчука в госизмене и содействии терроризму. Сам политик заявлял, что считает открытые против него уголовные дела политическим преследованием.
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украина, аукцион, имущество, виктор медведчук
Политика, УКРАИНА, аукцион, имущество, Виктор Медведчук
17:33 05.04.2024
 
На Украине хотят продать Maybach и 20 часов, якобы принадлежащих Медведчуку

На Украине хотят продать Maybach и 20 пар часов, якобы принадлежащих Медведчуку

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг, Киев
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 05.04.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 5 апр – ПРАЙМ. На Украине выставят на продажу автомобиль Maybach и 20 коллекционных наручных часов, якобы принадлежащих бывшему лидеру запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", председателю совета движения "Другая Украина" Виктору Медведчуку.
Агентство до 19 апреля принимает документы от потенциальных организаторов аукциона по продаже арестованного имущества Медведчука, по новым правилам все сделки с арестованным имуществом проводятся на платформе "Prozzoro.Продажи".
Украинский телеканал "Общественное" 20 марта сообщал, что АРМА выставило на продажу арестованную в Хорватии яхту Royal Romance, утверждалось, что она принадлежит Медведчуку. По словам самого Медведчука, упомянутая яхта принадлежала ранее его жене, однако в 2021 году была продана некоему бизнесмену из России.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 22.02.2024
Решение о смене Зеленского будет принимать Запад, заявил Медведчук
22 февраля, 09:24
Ранее по указу Владимира Зеленского Медведчука лишили гражданства Украины, а в январе 2023 года Верховная рада лишила его депутатского мандата. Он был передан в РФ в рамках обмена пленными с Украиной в 2022 году. СБУ подозревает Медведчука в госизмене и содействии терроризму. Сам политик заявлял, что считает открытые против него уголовные дела политическим преследованием.
 
ПолитикаУКРАИНАаукционимуществоВиктор Медведчук
 
 
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