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Сенат США "надавит" на Палату представителей для одобрения помощи Киеву - 05.04.2024, ПРАЙМ
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Сенат США "надавит" на Палату представителей для одобрения помощи Киеву
Сенат США "надавит" на Палату представителей для одобрения помощи Киеву - 05.04.2024, ПРАЙМ
Сенат США "надавит" на Палату представителей для одобрения помощи Киеву
Сенат США продолжит работу с Палатой представителей спо вопросу выделения средств для Киева, заявил в пятницу лидер демократического большинства в верхней... | 05.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-05T17:45+0300
2024-04-05T17:46+0300
политика
украина
сша
сенат сша
палата представителей
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ВАШИНГТОН, 5 апр — ПРАЙМ. Сенат США продолжит работу с Палатой представителей спо вопросу выделения средств для Киева, заявил в пятницу лидер демократического большинства в верхней палате американского Конгресса Чак Шумер (демократ от штата Нью-Йорк). По словам конгрессмена, законопроект о допфинансировании "лежит на рассмотрении у спикера (Палаты представителей Майка Джонсона) уже более 50 дней". Он добавил, что чем дольше документ находится на рассмотрении, "тем более отчаянным становится ситуация на Украине"."Между тем, спикер Джонсон должен в конечном счете решить сам, совершит ли он правильный поступок для Украины, Америки и демократии во всем мире, или позволит крайнему политическому крылу MAGA вручить победу (президенту РФ) Владимиру Путину", — указал Шумер. Администрация США в декабре прошлого года исчерпала возможности военной помощи Украине, в 2024 году был передан лишь один пакет помощи на 300 миллионов долларов. Одобрения ожидает запрос Белого дома о выделении 60 миллиардов долларов для Киева.
https://1prime.ru/20240405/nato-847115601.html
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украина, сша, сенат сша, палата представителей
Политика, УКРАИНА, США, сенат США, Палата представителей
17:45 05.04.2024 (обновлено: 17:46 05.04.2024)
 
Сенат США "надавит" на Палату представителей для одобрения помощи Киеву

Сенат США "надавит" на Палату представителей для одобрения помощи Киеву

Американский бизнес призвал сенат принять законопроект об отмене Джексона-Вэника
Американский бизнес призвал сенат принять законопроект об отмене Джексона-Вэника
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ВАШИНГТОН, 5 апр — ПРАЙМ. Сенат США продолжит работу с Палатой представителей спо вопросу выделения средств для Киева, заявил в пятницу лидер демократического большинства в верхней палате американского Конгресса Чак Шумер (демократ от штата Нью-Йорк).
По словам конгрессмена, законопроект о допфинансировании "лежит на рассмотрении у спикера (Палаты представителей Майка Джонсона) уже более 50 дней". Он добавил, что чем дольше документ находится на рассмотрении, "тем более отчаянным становится ситуация на Украине".
"Между тем, спикер Джонсон должен в конечном счете решить сам, совершит ли он правильный поступок для Украины, Америки и демократии во всем мире, или позволит крайнему политическому крылу MAGA вручить победу (президенту РФ) Владимиру Путину", — указал Шумер.
Флаг НАТО в Брюсселе, Бельгия - ПРАЙМ, 1920, 05.04.2024
Земли или безопасность. В НАТО обсудили цену присоединения Украины
15:13
Администрация США в декабре прошлого года исчерпала возможности военной помощи Украине, в 2024 году был передан лишь один пакет помощи на 300 миллионов долларов. Одобрения ожидает запрос Белого дома о выделении 60 миллиардов долларов для Киева.
 
ПолитикаУКРАИНАСШАсенат СШАПалата представителей
 
 
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