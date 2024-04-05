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На Украине агентству выделили арестованные средства российских компаний

На Украине агентству выделили арестованные средства российских компаний - 05.04.2024, ПРАЙМ

На Украине агентству выделили арестованные средства российских компаний

Арестованные на счетах компаний, владельцами которых являются россияне, 23 миллиона гривен перешли в управление Украинского национального агентства по розыску и | 05.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-05T17:52+0300

2024-04-05T17:52+0300

2024-04-05T17:52+0300

украина

россия

средства

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МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Арестованные на счетах компаний, владельцами которых являются россияне, 23 миллиона гривен перешли в управление Украинского национального агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА). Об этом говорится в публикации на сайте ведомства. Отмечается, что АРМА передали в управление свыше 23 миллионов гривен (588 тысяч долларов) "со счетов компаний, конечными владельцами которых являются россияне".Ранее Печерский районный суд арестовал средства компаний, которые осуществляли на украинской территории торговлю химическими товарами, а доходы направляли в Россию.

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украина, россия, средства