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На Украине агентству выделили арестованные средства российских компаний
На Украине агентству выделили арестованные средства российских компаний - 05.04.2024, ПРАЙМ
На Украине агентству выделили арестованные средства российских компаний
Арестованные на счетах компаний, владельцами которых являются россияне, 23 миллиона гривен перешли в управление Украинского национального агентства по розыску и | 05.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-05T17:52+0300
2024-04-05T17:52+0300
2024-04-05T17:52+0300
украина
россия
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МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Арестованные на счетах компаний, владельцами которых являются россияне, 23 миллиона гривен перешли в управление Украинского национального агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА). Об этом говорится в публикации на сайте ведомства. Отмечается, что АРМА передали в управление свыше 23 миллионов гривен (588 тысяч долларов) "со счетов компаний, конечными владельцами которых являются россияне".Ранее Печерский районный суд арестовал средства компаний, которые осуществляли на украинской территории торговлю химическими товарами, а доходы направляли в Россию.
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украина, россия, средства
УКРАИНА, РОССИЯ, Средства
На Украине агентству выделили арестованные средства российских компаний
Агентство на Украине получило арестованные российские 588 тысяч долларов
МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Арестованные на счетах компаний, владельцами которых являются россияне, 23 миллиона гривен перешли в управление Украинского национального агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА). Об этом говорится в публикации на сайте ведомства.
Отмечается, что АРМА передали в управление свыше 23 миллионов гривен (588 тысяч долларов) "со счетов компаний, конечными владельцами которых являются россияне".
Ранее Печерский районный суд арестовал средства компаний, которые осуществляли на украинской территории торговлю химическими товарами, а доходы направляли в Россию.