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На Украине агентству выделили арестованные средства российских компаний - 05.04.2024, ПРАЙМ
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На Украине агентству выделили арестованные средства российских компаний
На Украине агентству выделили арестованные средства российских компаний - 05.04.2024, ПРАЙМ
На Украине агентству выделили арестованные средства российских компаний
Арестованные на счетах компаний, владельцами которых являются россияне, 23 миллиона гривен перешли в управление Украинского национального агентства по розыску и | 05.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-05T17:52+0300
2024-04-05T17:52+0300
украина
россия
средства
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МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Арестованные на счетах компаний, владельцами которых являются россияне, 23 миллиона гривен перешли в управление Украинского национального агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА). Об этом говорится в публикации на сайте ведомства. Отмечается, что АРМА передали в управление свыше 23 миллионов гривен (588 тысяч долларов) "со счетов компаний, конечными владельцами которых являются россияне".Ранее Печерский районный суд арестовал средства компаний, которые осуществляли на украинской территории торговлю химическими товарами, а доходы направляли в Россию.
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украина, россия, средства
УКРАИНА, РОССИЯ, Средства
17:52 05.04.2024
 
На Украине агентству выделили арестованные средства российских компаний

Агентство на Украине получило арестованные российские 588 тысяч долларов

© Фото : Unsplash/Silver RingveeКиев, Украина
Киев, Украина - ПРАЙМ, 1920, 05.04.2024
© Фото : Unsplash/Silver Ringvee
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МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Арестованные на счетах компаний, владельцами которых являются россияне, 23 миллиона гривен перешли в управление Украинского национального агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА). Об этом говорится в публикации на сайте ведомства.
Отмечается, что АРМА передали в управление свыше 23 миллионов гривен (588 тысяч долларов) "со счетов компаний, конечными владельцами которых являются россияне".
Ранее Печерский районный суд арестовал средства компаний, которые осуществляли на украинской территории торговлю химическими товарами, а доходы направляли в Россию.
 
УКРАИНАРОССИЯСредства
 
 
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