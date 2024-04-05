https://1prime.ru/20240405/ukraina-847128243.html

В Киеве пожаловались на США и Германию из-за НАТО

В Киеве пожаловались на США и Германию из-за НАТО - 05.04.2024, ПРАЙМ

В Киеве пожаловались на США и Германию из-за НАТО

США и Германия не поддерживают идею пригласить Украину в НАТО, заявила вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга... | 05.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-05T22:47+0300

2024-04-05T22:47+0300

2024-04-05T22:47+0300

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МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. США и Германия не поддерживают идею пригласить Украину в НАТО, заявила вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. Ранее New York Times со ссылкой на чиновников НАТО сообщила, что Украина не получит официальное приглашение вступить в альянс в ходе июльского саммита в Вашингтоне. Стефанишина заявила, что приглашение для Украины выступает как юридическая гарантия присоединения к альянсу, и все участники НАТО поддерживают это, кроме США и Германии. Две страны выступили против и пытаются привлечь других "скептических союзников", таких как Венгрия и Словакия.По мнению вице-премьера, что США и Германия не поддерживают идею Украины в НАТО, "потому что это уже не просто разговор, а реальное решение". Зеленский сообщал осенью 2022 года, что Украина подала заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. В июле прошлого года стороны утвердили многолетний пакет поддержки Киева. однако не обговорили временные рамки вступления в альянс. Позднее Зеленский признал, что Украина не станет членом НАТО до окончания конфликта.Ранее генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг подчеркнул, что полноценное членство Украины "невозможно во время вооруженного конфликта". По словам премьера Венгрии Виктора Орбана, страны-члены НАТО заявили, что Киев не получит приглашение в блок в 2024 году.

https://1prime.ru/20240405/nato-847120433.html

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