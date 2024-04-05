https://1prime.ru/20240405/ukraina-847128413.html

Украина предложила закрыть небо ЕС для России и Белоруссии

Украина предложила закрыть небо ЕС для России и Белоруссии - 05.04.2024, ПРАЙМ

Украина предложила закрыть небо ЕС для России и Белоруссии

Украина предложила закрыть небо Евросоюза для России и Белоруссии, чтобы бизнес и туристы из этих стран не использовали небо ЕС для "своего комфорта", заявил в... | 05.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-05T23:15+0300

2024-04-05T23:15+0300

2024-04-05T23:15+0300

политика

украина

закрытое небо

ес

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МОСКВА, 5 апр – ПРАЙМ. Украина предложила закрыть небо Евросоюза для России и Белоруссии, чтобы бизнес и туристы из этих стран не использовали небо ЕС для "своего комфорта", заявил в пятницу украинский премьер-министр Денис Шмыгаль. "Наша идея состоит в том, чтобы российский бизнес и российские туристы не могли комфортно использовать небо ЕС. Небо ЕС закрыто для российского флота, но мы обсудили с партнерами закрытие транзита для любых перелетов в Россию и из России", - заявил Шмыгаль в эфире телеканала "Рада". Шмыгаль добавил, что такой шаг создаст логистические трудности для Москвы. Он подчеркнул, что Украина будет настаивать на подобных ограничениях, и выразил уверенность, что страны Прибалтики поддержат эту инициативу.27 февраля 2022 года Евросоюз закрыл небо для российских самолетов в ответ на начатую спецоперацию на Украине. Запрет распространяется на все самолеты, которыми владеет Россия, которые зарегистрированы или находятся под контролем России. Все эти воздушные судна не могут садиться, взлетать или пролетать над территорией ЕС.

https://1prime.ru/20231202/842439325.html

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украина, закрытое небо, ес