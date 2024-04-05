https://1prime.ru/20240405/ukraina-847128413.html
Украина предложила закрыть небо ЕС для России и Белоруссии
Украина предложила закрыть небо ЕС для России и Белоруссии - 05.04.2024, ПРАЙМ
Украина предложила закрыть небо ЕС для России и Белоруссии
Украина предложила закрыть небо Евросоюза для России и Белоруссии, чтобы бизнес и туристы из этих стран не использовали небо ЕС для "своего комфорта", заявил в... | 05.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-05T23:15+0300
2024-04-05T23:15+0300
2024-04-05T23:15+0300
политика
украина
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МОСКВА, 5 апр – ПРАЙМ. Украина предложила закрыть небо Евросоюза для России и Белоруссии, чтобы бизнес и туристы из этих стран не использовали небо ЕС для "своего комфорта", заявил в пятницу украинский премьер-министр Денис Шмыгаль. "Наша идея состоит в том, чтобы российский бизнес и российские туристы не могли комфортно использовать небо ЕС. Небо ЕС закрыто для российского флота, но мы обсудили с партнерами закрытие транзита для любых перелетов в Россию и из России", - заявил Шмыгаль в эфире телеканала "Рада". Шмыгаль добавил, что такой шаг создаст логистические трудности для Москвы. Он подчеркнул, что Украина будет настаивать на подобных ограничениях, и выразил уверенность, что страны Прибалтики поддержат эту инициативу.27 февраля 2022 года Евросоюз закрыл небо для российских самолетов в ответ на начатую спецоперацию на Украине. Запрет распространяется на все самолеты, которыми владеет Россия, которые зарегистрированы или находятся под контролем России. Все эти воздушные судна не могут садиться, взлетать или пролетать над территорией ЕС.
https://1prime.ru/20231202/842439325.html
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украина, закрытое небо, ес
Политика, УКРАИНА, закрытое небо, ЕС
Украина предложила закрыть небо ЕС для России и Белоруссии
Шмыгаль предложил закрыть небо ЕС для бизнеса и туристов из России и Белоруссии
МОСКВА, 5 апр – ПРАЙМ. Украина предложила закрыть небо Евросоюза для России и Белоруссии, чтобы бизнес и туристы из этих стран не использовали небо ЕС для "своего комфорта", заявил в пятницу украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Наша идея состоит в том, чтобы российский бизнес и российские туристы не могли комфортно использовать небо ЕС. Небо ЕС закрыто для российского флота, но мы обсудили с партнерами закрытие транзита для любых перелетов в Россию и из России", - заявил Шмыгаль в эфире телеканала "Рада".
Шмыгаль добавил, что такой шаг создаст логистические трудности для Москвы. Он подчеркнул, что Украина будет настаивать на подобных ограничениях, и выразил уверенность, что страны Прибалтики поддержат эту инициативу.
Казахстан ввел режим "открытого неба" для иностранных авиакомпаний
27 февраля 2022 года Евросоюз закрыл небо для российских самолетов в ответ на начатую спецоперацию на Украине. Запрет распространяется на все самолеты, которыми владеет Россия, которые зарегистрированы или находятся под контролем России. Все эти воздушные судна не могут садиться, взлетать или пролетать над территорией ЕС.