https://1prime.ru/20240405/ukraine-847106078.html

ЕС и США подтвердили намерение продолжить долгосрочную поддержку Украины

ЕС и США подтвердили намерение продолжить долгосрочную поддержку Украины - 05.04.2024, ПРАЙМ

ЕС и США подтвердили намерение продолжить долгосрочную поддержку Украины

Евросоюз и Соединенные Штаты подтвердили свое намерение продолжать долгосрочную поддержку Украины, говорится в совместном заявлении по итогам министерской... | 05.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-05T11:37+0300

2024-04-05T11:37+0300

2024-04-05T11:37+0300

политика

ес

сша

украина

новости

https://cdnn.1prime.ru/img/84219/65/842196545_0:111:2400:1461_1920x0_80_0_0_c60b722e507788417174b6ad5a2f3e33.jpg

БРЮССЕЛЬ, 5 апр - ПРАЙМ. Евросоюз и Соединенные Штаты подтвердили свое намерение продолжать долгосрочную поддержку Украины, говорится в совместном заявлении по итогам министерской встречи."ЕС и США остаются непоколебимыми в своем намерении продолжать долгосрочную политическую, финансовую, гуманитарную и военную поддержку Украины", - сказано в документе.Шестое министерское заседание Совета по торговле и технологиям прошло в бельгийском городе Левен с участием госсекретаря США Энтони Блинкена и вице-президентов Еврокомиссии Маргарет Вестагер и Валдиса Домбровскиса.В Москве заявляли, что поставки оружия на Украину только осложняют урегулирование конфликта, вовлекают страны НАТО и создают новые проблемы. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее указал на прямое вовлечение США и НАТО в конфликт, как через поставки оружия, так и через подготовку военнослужащих в различных странах.

сша

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ес, сша, украина, новости