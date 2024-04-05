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ЕС и США подтвердили намерение продолжить долгосрочную поддержку Украины - 05.04.2024, ПРАЙМ
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ЕС и США подтвердили намерение продолжить долгосрочную поддержку Украины
ЕС и США подтвердили намерение продолжить долгосрочную поддержку Украины - 05.04.2024, ПРАЙМ
ЕС и США подтвердили намерение продолжить долгосрочную поддержку Украины
Евросоюз и Соединенные Штаты подтвердили свое намерение продолжать долгосрочную поддержку Украины, говорится в совместном заявлении по итогам министерской... | 05.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-05T11:37+0300
2024-04-05T11:37+0300
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БРЮССЕЛЬ, 5 апр - ПРАЙМ. Евросоюз и Соединенные Штаты подтвердили свое намерение продолжать долгосрочную поддержку Украины, говорится в совместном заявлении по итогам министерской встречи."ЕС и США остаются непоколебимыми в своем намерении продолжать долгосрочную политическую, финансовую, гуманитарную и военную поддержку Украины", - сказано в документе.Шестое министерское заседание Совета по торговле и технологиям прошло в бельгийском городе Левен с участием госсекретаря США Энтони Блинкена и вице-президентов Еврокомиссии Маргарет Вестагер и Валдиса Домбровскиса.В Москве заявляли, что поставки оружия на Украину только осложняют урегулирование конфликта, вовлекают страны НАТО и создают новые проблемы. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее указал на прямое вовлечение США и НАТО в конфликт, как через поставки оружия, так и через подготовку военнослужащих в различных странах.
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ес, сша, украина, новости
Политика, ЕС, США, УКРАИНА, Новости
11:37 05.04.2024
 
ЕС и США подтвердили намерение продолжить долгосрочную поддержку Украины

ЕС и США на встрече в Бельгии подтвердили, что продолжат долгосрочную поддержку Украины

© Фото : Unsplash/Maksym DiachenkoУкраина
Украина - ПРАЙМ, 1920, 05.04.2024
© Фото : Unsplash/Maksym Diachenko
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БРЮССЕЛЬ, 5 апр - ПРАЙМ. Евросоюз и Соединенные Штаты подтвердили свое намерение продолжать долгосрочную поддержку Украины, говорится в совместном заявлении по итогам министерской встречи.
"ЕС и США остаются непоколебимыми в своем намерении продолжать долгосрочную политическую, финансовую, гуманитарную и военную поддержку Украины", - сказано в документе.
Шестое министерское заседание Совета по торговле и технологиям прошло в бельгийском городе Левен с участием госсекретаря США Энтони Блинкена и вице-президентов Еврокомиссии Маргарет Вестагер и Валдиса Домбровскиса.
В Москве заявляли, что поставки оружия на Украину только осложняют урегулирование конфликта, вовлекают страны НАТО и создают новые проблемы. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее указал на прямое вовлечение США и НАТО в конфликт, как через поставки оружия, так и через подготовку военнослужащих в различных странах.
 
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