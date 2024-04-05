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ZiG вместо доллара: в Африке придумали новую валюту
ZiG вместо доллара: в Африке придумали новую валюту - 05.04.2024, ПРАЙМ
ZiG вместо доллара: в Африке придумали новую валюту
Зимбабве, в своей последней попытке положить конец серийному краху местного доллара, заменила его новой единицей под названием ZiG, которая будет обеспечена... | 05.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-05T15:32+0300
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зимбабве
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МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Зимбабве, в своей последней попытке положить конец серийному краху местного доллара, заменила его новой единицей под названием ZiG, которая будет обеспечена корзиной иностранных валют, золотом и другими драгоценными металлами, пишет издание Bloomberg.Глава Центрального банка страны Джон Мушаяванху сообщил на пресс-конференции в столице страны Хараре в пятницу, что ZiG будет запущен 8 апреля по начальному курсу 13,56 за доллар, а новая процентная ставка установлена на уровне 20%."Мы хотим, чтобы в стране была надежная и стабильная национальная валюта...Печатание денег не поможет. Конечно, при мне этого не произойдет", - сказал глава ЦБ.Отмечается, что подобный масштабный шаг является уже шестой попыткой Зимбабве создать функциональную местную валюту с 2008 года, когда инфляция превысила 500 миллиардов процентов, что, по оценкам Международного валютного фонда, сделало валюту бесполезной.Кроме того, с начала года зимбабвийский доллар потерял четыре пятых своей стоимости на официальном рынке, став второй в мире валютой с наихудшими показателями. Падение курса привело к тому, что более 80% сделок совершается в долларах, а инфляция ускорилась до 55,3% в марте с 47,6% в феврале.Президент Эммерсон Мнангагва впервые намекнул в феврале, что правительство введет "структурированную валюту". Затем министр финансов Мтули Нкубе заявил, что она может быть обеспечена золотом, а центральный банк отложил свое заявление о денежно-кредитной политике, чтобы внести последние штрихи в этот план, заключили в издании.
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африка, зимбабве, наличная валюта
Экономика, АФРИКА, ЗИМБАБВЕ, наличная валюта
ZiG вместо доллара: в Африке придумали новую валюту
Bloomberg: Зимбабве заменит доллар новой валютой, обеспеченной золотом, под названием ZiG
МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ.
Зимбабве, в своей последней попытке положить конец серийному краху местного доллара, заменила его новой единицей под названием ZiG, которая будет обеспечена корзиной иностранных валют, золотом и другими драгоценными металлами, пишет
издание Bloomberg.
Глава Центрального банка страны Джон Мушаяванху сообщил на пресс-конференции в столице страны Хараре в пятницу, что ZiG будет запущен 8 апреля по начальному курсу 13,56 за доллар, а новая процентная ставка установлена на уровне 20%.
"Мы хотим, чтобы в стране была надежная и стабильная национальная валюта...Печатание денег не поможет. Конечно, при мне этого не произойдет", - сказал глава ЦБ.
Отмечается, что подобный масштабный шаг является уже шестой попыткой Зимбабве создать функциональную местную валюту с 2008 года, когда инфляция превысила 500 миллиардов процентов, что, по оценкам Международного валютного фонда, сделало валюту бесполезной.
Кроме того, с начала года зимбабвийский доллар потерял четыре пятых своей стоимости на официальном рынке, став второй в мире валютой с наихудшими показателями. Падение курса привело к тому, что более 80% сделок совершается в долларах, а инфляция ускорилась до 55,3% в марте с 47,6% в феврале.
Президент Эммерсон Мнангагва впервые намекнул в феврале, что правительство введет "структурированную валюту". Затем министр финансов Мтули Нкубе заявил, что она может быть обеспечена золотом, а центральный банк отложил свое заявление о денежно-кредитной политике, чтобы внести последние штрихи в этот план, заключили в издании.
Доля рубля в расчетах с Африкой выросла почти в два раза