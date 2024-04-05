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Япония расширила санкции против России - 05.04.2024, ПРАЙМ
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Япония расширила санкции против России
Япония расширила санкции против России - 05.04.2024, ПРАЙМ
Япония расширила санкции против России
Правительство Япония приняло решение ввести запрет на экспорт в Россию 164 видов товаров, сообщило Министерство экономики, промышленности и торговли страны. | 05.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-05T06:50+0300
2024-04-05T06:50+0300
экономика
япония
санкции против рф
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ТОКИО, 5 апр – ПРАЙМ. Правительство Япония приняло решение ввести запрет на экспорт в Россию 164 видов товаров, сообщило Министерство экономики, промышленности и торговли страны.Под запрет, в частности, подпадают автомобильное моторное масло, гидроксид алюминия, хлороводород, трубы для газо- и нефтепроводов, нитроцеллюлоза, рений в кусках, порошке и в виде отходов. Расширен составленный ранее перечень изделий из недрагоценных металлов. Кроме того, в Россию запрещено экспортировать электроинструменты. К ним относятся шлифовальные инструменты, инструменты для обработки дерева, пробки, твердой резины, пластика. Нельзя экспортировать литий-ионные и никель-водородные аккумуляторы, микротомы и термостаты. Помимо этого, введен запрет на импорт непромышленных алмазов российского происхождения. Решение принято правительством в пятницу. Ограничительные меры официально будут обнародованы 10 апреля, а вступят в силу 17 апреля. Исключение составят меры, касающиеся непромышленных алмазов - запрет на них вступит в силу 10 мая.
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япония, санкции против рф
Экономика, ЯПОНИЯ, санкции против РФ
06:50 05.04.2024
 
Япония расширила санкции против России

Япония вводит запрет на экспорт в Россию 164 видов товаров

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкНебоскребы Toshiba Building и Hitachi Metals
Небоскребы Toshiba Building и Hitachi Metals - ПРАЙМ, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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ТОКИО, 5 апр – ПРАЙМ. Правительство Япония приняло решение ввести запрет на экспорт в Россию 164 видов товаров, сообщило Министерство экономики, промышленности и торговли страны.
Под запрет, в частности, подпадают автомобильное моторное масло, гидроксид алюминия, хлороводород, трубы для газо- и нефтепроводов, нитроцеллюлоза, рений в кусках, порошке и в виде отходов.
Расширен составленный ранее перечень изделий из недрагоценных металлов. Кроме того, в Россию запрещено экспортировать электроинструменты. К ним относятся шлифовальные инструменты, инструменты для обработки дерева, пробки, твердой резины, пластика. Нельзя экспортировать литий-ионные и никель-водородные аккумуляторы, микротомы и термостаты.
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Помимо этого, введен запрет на импорт непромышленных алмазов российского происхождения.
Решение принято правительством в пятницу. Ограничительные меры официально будут обнародованы 10 апреля, а вступят в силу 17 апреля. Исключение составят меры, касающиеся непромышленных алмазов - запрет на них вступит в силу 10 мая.
 
ЭкономикаЯПОНИЯсанкции против РФ
 
 
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