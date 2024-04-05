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В Кремле прокомментировали новые санкции Японии против России
В Кремле прокомментировали новые санкции Японии против России - 05.04.2024, ПРАЙМ
В Кремле прокомментировали новые санкции Японии против России
Япония, присоединившись к санкционной политике Запада, заняла недружественную позицию по отношению к России, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий... | 05.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-05T13:04+0300
2024-04-05T13:04+0300
2024-04-05T13:04+0300
экономика
санкции против рф
кремль
дмитрий песков
япония
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МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Япония, присоединившись к санкционной политике Запада, заняла недружественную позицию по отношению к России, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.Ранее 5 япреля японское Минэкономики сообщило о расширении пакета антироссийских ограничений. Так, Токио запретило поставлять России 164 вида продукции.На этом фоне журналисты в ходе пресс-конференции просили Пескова озвучить позицию Кремля по новым ограничениям. Он ответил, что Москва относится к санкциям также, как и к предыдущим."Япония полноформатно присоединилась к практике незаконных санкций, ограничений в отношении нашей страны и заняла недружественную позицию по отношению к нам", - пояснил пресс-секретарь президента России.
https://1prime.ru/20240405/almazy-847102252.html
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санкции против рф, кремль, дмитрий песков, япония
Экономика, санкции против РФ, Кремль, Дмитрий Песков, ЯПОНИЯ
В Кремле прокомментировали новые санкции Японии против России
Песков о расширении Токио санкций: Япония заняла недружественную позицию к России
МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Япония, присоединившись к санкционной политике Запада, заняла недружественную позицию по отношению к России, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Ранее 5 япреля японское Минэкономики сообщило о расширении пакета антироссийских ограничений. Так, Токио запретило поставлять России 164 вида продукции.
На этом фоне журналисты в ходе пресс-конференции просили Пескова озвучить позицию Кремля по новым ограничениям. Он ответил, что Москва относится к санкциям также, как и к предыдущим.
"Япония полноформатно присоединилась к практике незаконных санкций, ограничений в отношении нашей страны и заняла недружественную позицию по отношению к нам", - пояснил пресс-секретарь президента России.
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