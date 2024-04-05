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В Японии оценили ущерб России от новых санкций

В Японии оценили ущерб России от новых санкций - 05.04.2024, ПРАЙМ

В Японии оценили ущерб России от новых санкций

Япония в пятницу объявила об ограничениях на торговлю с Россией на сумму в 106 миллионов долларов в год, что составляет лишь 1% от товарооборота двух стран в... | 05.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-05T13:47+0300

2024-04-05T13:47+0300

2024-04-05T13:47+0300

россия

япония

санкции против рф

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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Япония в пятницу объявила об ограничениях на торговлю с Россией на сумму в 106 миллионов долларов в год, что составляет лишь 1% от товарооборота двух стран в прошлом году, подсчитало РИА Новости по данным японской статслужбы. Минэкономики Японии ранее в пятницу сообщило, что с 10 апреля вводит запрет на экспорт в Россию 164 видов товаров, в том числе автомобильного машинного масла, труб для газо- и нефтепроводов, литий-ионных аккумуляторов, а с 10 мая вводит запрет на импорт непромышленных алмазов российского происхождения. РИА Новости ранее сообщало, что Россия продала Японии в прошлом году алмазов на 914 тысяч долларов - это 0,05% от всего российского экспорта. Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПри этом экспортные ограничения Японии затрагивают товары на 105,1 миллиона долларов. Главным образом, под ограничения попадают некоторые вида топлива - на 85,7 миллиона долларов (по данным статистики за 2023 год). При этом сама Россия, по доступным на текущий момент данным платформы ООН Comtrade, экспортировала их минимум на 32 миллиарда долларов. Вторым крупнейшим товаров, попавшим под экспортные ограничения, стали части печей - 10,9 миллиона долларов. Далее идут запчасти для устройств, приборов и инструментов на жидких кристаллах (1,9 миллиона), термостаты и холодильное и морозильное оборудование (по 1 миллиону долларов). Кроме того, Япония в прошлом году поставила России товары еще 38 наименований на 4,6 миллиона долларов, а остальные 121 товарная позиция в прошлом году не поставлялись. Товарооборот двух стран в прошлом году составил 9,7 миллиарда долларов. По данным японского минфина, экспорт в РФ упал на 34,5% (около 2,67 миллиарда долларов), а импорт из России - на 47,2% (около 7,02 миллиарда). Таким образом новые ограничения затрагивают 1,1% двусторонней торговли.

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россия, япония, санкции против рф