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У российских банков достаточно корсчетов в Китае, заявили в ЦБ

У российских банков достаточно корсчетов в Китае, заявили в ЦБ - 05.04.2024, ПРАЙМ

У российских банков достаточно корсчетов в Китае, заявили в ЦБ

Действующих корреспондентских счетов российских банков в китайских достаточно, в том числе и для удовлетворения спроса на юань в России, говорится в материалах... | 05.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-05T20:31+0300

2024-04-05T20:31+0300

2024-04-05T20:31+0300

банк россии

юань

банк россии

китай

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МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Действующих корреспондентских счетов российских банков в китайских достаточно, в том числе и для удовлетворения спроса на юань в России, говорится в материалах ЦБ РФ. "Насыщению спроса на юани способствуют, во-первых, действующие корреспондентские отношения с китайскими банками. Такие отношения сохраняются в достаточном объеме", — сказано в сообщении. Во-вторых, как указал ЦБ, источниками предоставления юаневой ликвидности являются дочерние организации китайских банков в России. В-третьих, Банк России с 25 марта 2024 года увеличил лимит на операции валютного свопа в первые два и последние два торговых рабочих дня каждого календарного месяца до 20 миллиардов юаней. Также регулятор указал, что устойчиво развивается юаневый сегмент российского рынка облигаций. По состоянию на февраль 2024 года в обращении находятся облигации российских эмитентов, номинированные в китайской валюте, суммарным объемом 85,7 миллиарда юаней (почти 1,1 триллиона рублей). "Банк России со своей стороны поддерживает получение российскими финансовыми институтами статуса QFII и доступа к CIBM Direct для выхода на китайский рынок ценных бумаг, а также выступает за привлечение китайских брокеров, получивших лицензии внутреннего институционального инвестора (QDII), на российский финансовый рынок", - отмечается в сообщении.

https://1prime.ru/20240402/valyuta-846991396.html

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юань, банк россии, китай