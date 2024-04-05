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У российских банков достаточно корсчетов в Китае, заявили в ЦБ - 05.04.2024, ПРАЙМ
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У российских банков достаточно корсчетов в Китае, заявили в ЦБ
У российских банков достаточно корсчетов в Китае, заявили в ЦБ - 05.04.2024, ПРАЙМ
У российских банков достаточно корсчетов в Китае, заявили в ЦБ
Действующих корреспондентских счетов российских банков в китайских достаточно, в том числе и для удовлетворения спроса на юань в России, говорится в материалах... | 05.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-05T20:31+0300
2024-04-05T20:31+0300
банк россии
юань
банк россии
китай
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МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Действующих корреспондентских счетов российских банков в китайских достаточно, в том числе и для удовлетворения спроса на юань в России, говорится в материалах ЦБ РФ. "Насыщению спроса на юани способствуют, во-первых, действующие корреспондентские отношения с китайскими банками. Такие отношения сохраняются в достаточном объеме", — сказано в сообщении. Во-вторых, как указал ЦБ, источниками предоставления юаневой ликвидности являются дочерние организации китайских банков в России. В-третьих, Банк России с 25 марта 2024 года увеличил лимит на операции валютного свопа в первые два и последние два торговых рабочих дня каждого календарного месяца до 20 миллиардов юаней. Также регулятор указал, что устойчиво развивается юаневый сегмент российского рынка облигаций. По состоянию на февраль 2024 года в обращении находятся облигации российских эмитентов, номинированные в китайской валюте, суммарным объемом 85,7 миллиарда юаней (почти 1,1 триллиона рублей). "Банк России со своей стороны поддерживает получение российскими финансовыми институтами статуса QFII и доступа к CIBM Direct для выхода на китайский рынок ценных бумаг, а также выступает за привлечение китайских брокеров, получивших лицензии внутреннего институционального инвестора (QDII), на российский финансовый рынок", - отмечается в сообщении.
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юань, банк россии, китай
Банк России, юань, Банк России, КИТАЙ
20:31 05.04.2024
 
У российских банков достаточно корсчетов в Китае, заявили в ЦБ

ЦБ: российские банки имеют достаточно корсчетов в Китае

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкЮань
Юань - ПРАЙМ, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Действующих корреспондентских счетов российских банков в китайских достаточно, в том числе и для удовлетворения спроса на юань в России, говорится в материалах ЦБ РФ.
"Насыщению спроса на юани способствуют, во-первых, действующие корреспондентские отношения с китайскими банками. Такие отношения сохраняются в достаточном объеме", — сказано в сообщении.
Во-вторых, как указал ЦБ, источниками предоставления юаневой ликвидности являются дочерние организации китайских банков в России. В-третьих, Банк России с 25 марта 2024 года увеличил лимит на операции валютного свопа в первые два и последние два торговых рабочих дня каждого календарного месяца до 20 миллиардов юаней.
Также регулятор указал, что устойчиво развивается юаневый сегмент российского рынка облигаций. По состоянию на февраль 2024 года в обращении находятся облигации российских эмитентов, номинированные в китайской валюте, суммарным объемом 85,7 миллиарда юаней (почти 1,1 триллиона рублей).
Доллар и юань - ПРАЙМ, 1920, 02.04.2024
Китайские госбанки продавали доллар, покупали юань
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"Банк России со своей стороны поддерживает получение российскими финансовыми институтами статуса QFII и доступа к CIBM Direct для выхода на китайский рынок ценных бумаг, а также выступает за привлечение китайских брокеров, получивших лицензии внутреннего институционального инвестора (QDII), на российский финансовый рынок", - отмечается в сообщении.
 
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