https://1prime.ru/20240405/zakharova-847105804.html

Захарова обвинила американские спецслужбы в использовании журналистов

Захарова обвинила американские спецслужбы в использовании журналистов - 05.04.2024, ПРАЙМ

Захарова обвинила американские спецслужбы в использовании журналистов

Вопреки амерканским законам, спецслужбы США продолжают использовать журналистов в качестве своих агентов, возмутилась пресс-секретарь МИД России Мария Захарова. | 05.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-05T11:30+0300

2024-04-05T11:30+0300

2024-04-05T11:30+0300

россия

сша

журналисты

спецслужбы

мария захарова

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МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Вопреки амерканским законам, спецслужбы США продолжают использовать журналистов в качестве своих агентов, возмутилась пресс-секретарь МИД России Мария Захарова."Не исключаю, кстати, что так американское издание высказало своё негодование в адрес американских спецслужб, которые, вопреки законам США, продолжают использовать журналистов в качестве своих агентов", - отметила политик.Таким образом Захарова прокомментировала ситуацию, когда по случаю годовщины задержания сотрудника американской газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича в США передовица одного из номеров этого издания была пуста. На ней было изображено чёрно-белое лицо Гершковича с подписью "Здесь мог быть его репортаж".Пресс-секретарь МИД подчеркнула, что Гершкович мог бы написать о террористических атаках на российские города со стороны "киевского неонацистского режима". В этой связи она упомянула убитых "киевским режимом" коллег Гершковича, таких как Олеся Бузина, Павел Шеремет, Андрей Стенин, Анатолий Кляйн и многеи другие.По словам Захаровой, Гершкович "мог, но почему-то не писал все те годы, мог бы, если бы занимался журналистикой, а не шпионской деятельностью".В марте 2023 года в ФСБ России заявили, что в Екатеринбурге был задержан Эван Гершкович, подозреваемый в ведении шпионской деятельности в пользу правительства США.

https://1prime.ru/20230418/840406447.html

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россия, сша, журналисты, спецслужбы, мария захарова