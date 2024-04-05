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Недалеко от Нью-Йорка произошло землетрясение - 05.04.2024, ПРАЙМ
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Недалеко от Нью-Йорка произошло землетрясение
Недалеко от Нью-Йорка произошло землетрясение - 05.04.2024, ПРАЙМ
Недалеко от Нью-Йорка произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло недалеко от Нью-Йорка в США, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). | 05.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-05T19:10+0300
2024-04-05T19:10+0300
происшествия
сша
землетрясение
нью-йорк
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МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Землетрясение магнитудой 5,1 произошло недалеко от Нью-Йорка в США, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Землетрясение произошло в 46 километрах к северо-западу от города Эдисон американского штата Нью-Джерси в 14.23 по времени UTC (17.23 мск). Ранее сообщалось о магнитуде 5,5, однако позднее магнитуда землетрясения опустилась до 5,1.Очаг залегал на глубине 10 километров. По информации губернатора штата Нью-Йорк, в настоящее время не выявлено ситуаций, угрожающих жизни людей.
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сша
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сша, землетрясение, нью-йорк
Происшествия, США, землетрясение, Нью-Йорк
19:10 05.04.2024
 
Недалеко от Нью-Йорка произошло землетрясение

Недалеко от Нью-Йорка произошло землетрясение магнитудой 5,1

© Unsplash/Kevin McMahonВид на центральный парк Нью-Йорка, США
Вид на центральный парк Нью-Йорка, США
© Unsplash/Kevin McMahon
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МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Землетрясение магнитудой 5,1 произошло недалеко от Нью-Йорка в США, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Землетрясение произошло в 46 километрах к северо-западу от города Эдисон американского штата Нью-Джерси в 14.23 по времени UTC (17.23 мск). Ранее сообщалось о магнитуде 5,5, однако позднее магнитуда землетрясения опустилась до 5,1.
Очаг залегал на глубине 10 километров.
По информации губернатора штата Нью-Йорк, в настоящее время не выявлено ситуаций, угрожающих жизни людей.
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ПроисшествияСШАземлетрясениеНью-Йорк
 
 
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