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Недалеко от Нью-Йорка произошло землетрясение

Недалеко от Нью-Йорка произошло землетрясение - 05.04.2024, ПРАЙМ

Недалеко от Нью-Йорка произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло недалеко от Нью-Йорка в США, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). | 05.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-05T19:10+0300

2024-04-05T19:10+0300

2024-04-05T19:10+0300

происшествия

сша

землетрясение

нью-йорк

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МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Землетрясение магнитудой 5,1 произошло недалеко от Нью-Йорка в США, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Землетрясение произошло в 46 километрах к северо-западу от города Эдисон американского штата Нью-Джерси в 14.23 по времени UTC (17.23 мск). Ранее сообщалось о магнитуде 5,5, однако позднее магнитуда землетрясения опустилась до 5,1.Очаг залегал на глубине 10 километров. По информации губернатора штата Нью-Йорк, в настоящее время не выявлено ситуаций, угрожающих жизни людей.

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сша

нью-йорк

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сша, землетрясение, нью-йорк