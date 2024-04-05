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Россия стала главным поставщиком зерна для Пакистана

Россия стала главным поставщиком зерна для Пакистана - 05.04.2024, ПРАЙМ

Россия стала главным поставщиком зерна для Пакистана

Россия стала главным поставщиком зерна для Пакистана, следует из анализа РИА Новости данных пакистанской статистики. | 05.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-05T05:53+0300

2024-04-05T05:53+0300

2024-04-05T05:53+0300

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МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Россия стала главным поставщиком зерна для Пакистана, следует из анализа РИА Новости данных пакистанской статистики.Так, в марте российские компании отправили в страну рекордный объем пшеницы - показатель составил почти полмиллиона тонн, а их доля в импорте республики достигла 70%.В 2023 году поставки пшеницы из России в Пакистан выросли в 5,5 раза - до 1,6 миллиона тонн, стоимость составила 568,3 миллиона долларов. За первый квартал текущего года объем составил уже почти две трети от прошлогоднего показателя и достиг 1 миллиона тонн на 296 миллионов долларов. В марте продажи достигли рекордных 478 тысяч тонн на 139 миллионов долларов, а доля в пакистанском импорте достигла 70,5%. В 2022 году она составляла 24,6%. Пакистан оплачивал импорт российского зерна в первом квартале пополам в дирхамах ОАЭ и долларах. Впервые дирхамы использовались для расчетов за этот товар в ноябре 2023 года.

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россия, пакистан, зерно, торговля