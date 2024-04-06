https://1prime.ru/20240406/aurus-847139830.html
В Минпромторге назвали сроки презентации новой версии Aurus Senat
В Минпромторге назвали сроки презентации новой версии Aurus Senat - 06.04.2024, ПРАЙМ
В Минпромторге назвали сроки презентации новой версии Aurus Senat
Представительский автомобиль Aurus Senat с обновленным дизайном представят на инаугурации президента России, сообщил журналистам вице-премьер и глава... | 06.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-06T15:36+0300
2024-04-06T15:36+0300
2024-04-06T15:36+0300
россия
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денис мантуров
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 апр — ПРАЙМ. Представительский автомобиль Aurus Senat с обновленным дизайном представят на инаугурации президента России, сообщил журналистам вице-премьер и глава Минпромтога РФ Денис Мантуров. Как сообщается, инаугурация президента России запланирована на 7 мая.В прошлом году Мантуров сообщал, что производство обновленной версии Aurus Senat намечено на май 2024 года на заводе в Елабуге. Машины марки Aurus производятся с 2013 года по заказу российского Минпромторга РФ. Предполагается, что автомобили данной линейки заменят парк служебных машин госслужащих.Aurus — первый российский бренд автомобилей класса "люкс", проект получил кодовое название "Кортеж" и реализуется госинститутом НАМИ при содействии группы "Соллерс" и фонда Tawazun из ОАЭ. Акционеры Aurus — ФГУП "НАМИ" (63,5%), Фонд обороны, безопасности и развития ОАЭ Tawazun (36%) и Sollers (0,5%).
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россия, aurus, президент россии, денис мантуров
РОССИЯ, Aurus, президент России, Денис Мантуров
В Минпромторге назвали сроки презентации новой версии Aurus Senat
Мантуров: улучшенную версию Aurus Senat представят на инаугурации президента РФ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 апр — ПРАЙМ. Представительский автомобиль Aurus Senat с обновленным дизайном представят на инаугурации президента России, сообщил журналистам вице-премьер и глава Минпромтога РФ Денис Мантуров.
Как сообщается, инаугурация президента России запланирована на 7 мая.
В прошлом году Мантуров сообщал, что производство обновленной версии Aurus Senat намечено на май 2024 года на заводе в Елабуге.
Машины марки Aurus производятся с 2013 года по заказу российского Минпромторга РФ. Предполагается, что автомобили данной линейки заменят парк служебных машин госслужащих.
Aurus — первый российский бренд автомобилей класса "люкс", проект получил кодовое название "Кортеж" и реализуется госинститутом НАМИ при содействии группы "Соллерс" и фонда Tawazun из ОАЭ. Акционеры Aurus — ФГУП "НАМИ" (63,5%), Фонд обороны, безопасности и развития ОАЭ Tawazun (36%) и Sollers (0,5%).
У Aurus есть "план Б" на случай санкций, заявил Мантуров