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ВСУ атаковали Белгородскую область более 20 раз за сутки, сообщили власти - 06.04.2024, ПРАЙМ
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ВСУ атаковали Белгородскую область более 20 раз за сутки, сообщили власти
ВСУ атаковали Белгородскую область более 20 раз за сутки, сообщили власти - 06.04.2024, ПРАЙМ
ВСУ атаковали Белгородскую область более 20 раз за сутки, сообщили власти
За прошедшие сутки Украина атаковала Белгородскую область дронами более 20 раз, в результате чего пострадал один мирный житель, рассказал губернатор региона... | 06.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-06T17:22+0300
2024-04-06T17:22+0300
россия
белгородская область
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БЕЛГОРОД, 6 апр – ПРАЙМ. За прошедшие сутки Украина атаковала Белгородскую область дронами более 20 раз, в результате чего пострадал один мирный житель, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков. В своем Telegram-канале чиновник опубликовал данные об атаках ВСУ за 5 апреля. Так, по территории было выпущено не менее 67 снарядов со стороны Киева, 22 атаки было совершено посредством дронов, в том числе сброс двух устройств с них. Уточняется, что в Новооскольском и Грайворонском округах нашли взрывоопасные устройства. В пятницу 5 апреля один мужчина получил легкое ранение. За сутки повреждения выявлены в одном многоквартирном доме, 11 домовладениях, трех объектах, и 7 транспортных средствах. По словам Гладкова, в четырех сельских поселениях области зафиксировали разрушения различной тяжести. Он также подчеркнул, во многих поселках были найдены и изъяты обломки беспилотников.С 11 апреля 2022 года на всей территории Белгородской введен высокий (желтый) уровень террористической опасности, что вызвано обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности солдат ВСУ в приграничных районах.
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россия, белгородская область
РОССИЯ, Белгородская область
17:22 06.04.2024
 
ВСУ атаковали Белгородскую область более 20 раз за сутки, сообщили власти

Губернатор Гладков: ВСУ атаковали Белгородскую область дронами более 20 раз за сутки

© Фото : Telegram/Вячеслав ГладковПоследствия атаки украинского БПЛА в Белгороде
Последствия атаки украинского БПЛА в Белгороде - ПРАЙМ, 1920, 06.04.2024
© Фото : Telegram/Вячеслав Гладков
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БЕЛГОРОД, 6 апр – ПРАЙМ. За прошедшие сутки Украина атаковала Белгородскую область дронами более 20 раз, в результате чего пострадал один мирный житель, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.
В своем Telegram-канале чиновник опубликовал данные об атаках ВСУ за 5 апреля. Так, по территории было выпущено не менее 67 снарядов со стороны Киева, 22 атаки было совершено посредством дронов, в том числе сброс двух устройств с них.
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Уточняется, что в Новооскольском и Грайворонском округах нашли взрывоопасные устройства. В пятницу 5 апреля один мужчина получил легкое ранение. За сутки повреждения выявлены в одном многоквартирном доме, 11 домовладениях, трех объектах, и 7 транспортных средствах.
По словам Гладкова, в четырех сельских поселениях области зафиксировали разрушения различной тяжести. Он также подчеркнул, во многих поселках были найдены и изъяты обломки беспилотников.
С 11 апреля 2022 года на всей территории Белгородской введен высокий (желтый) уровень террористической опасности, что вызвано обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности солдат ВСУ в приграничных районах.
 
РОССИЯБелгородская область
 
 
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