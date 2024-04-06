https://1prime.ru/20240406/belgorod--847141892.html

ВСУ атаковали Белгородскую область более 20 раз за сутки, сообщили власти

ВСУ атаковали Белгородскую область более 20 раз за сутки, сообщили власти - 06.04.2024, ПРАЙМ

ВСУ атаковали Белгородскую область более 20 раз за сутки, сообщили власти

За прошедшие сутки Украина атаковала Белгородскую область дронами более 20 раз, в результате чего пострадал один мирный житель, рассказал губернатор региона... | 06.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-06T17:22+0300

2024-04-06T17:22+0300

2024-04-06T17:22+0300

россия

белгородская область

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БЕЛГОРОД, 6 апр – ПРАЙМ. За прошедшие сутки Украина атаковала Белгородскую область дронами более 20 раз, в результате чего пострадал один мирный житель, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков. В своем Telegram-канале чиновник опубликовал данные об атаках ВСУ за 5 апреля. Так, по территории было выпущено не менее 67 снарядов со стороны Киева, 22 атаки было совершено посредством дронов, в том числе сброс двух устройств с них. Уточняется, что в Новооскольском и Грайворонском округах нашли взрывоопасные устройства. В пятницу 5 апреля один мужчина получил легкое ранение. За сутки повреждения выявлены в одном многоквартирном доме, 11 домовладениях, трех объектах, и 7 транспортных средствах. По словам Гладкова, в четырех сельских поселениях области зафиксировали разрушения различной тяжести. Он также подчеркнул, во многих поселках были найдены и изъяты обломки беспилотников.С 11 апреля 2022 года на всей территории Белгородской введен высокий (желтый) уровень террористической опасности, что вызвано обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности солдат ВСУ в приграничных районах.

https://1prime.ru/20240405/bpla-847110454.html

белгородская область

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россия, белгородская область