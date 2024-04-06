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"Бред". В Минске раскритиковали идею Украины закрыть небо ЕС для белорусов - 06.04.2024, ПРАЙМ
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"Бред". В Минске раскритиковали идею Украины закрыть небо ЕС для белорусов
"Бред". В Минске раскритиковали идею Украины закрыть небо ЕС для белорусов - 06.04.2024, ПРАЙМ
"Бред". В Минске раскритиковали идею Украины закрыть небо ЕС для белорусов
Предложение украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля закрыть небо Евросоюза для белорусских самолетов и граждан является бредовым, заявил зампредседателя... | 06.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-06T14:09+0300
2024-04-06T14:09+0300
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белоруссия
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МИНСК, 6 апр – ПРАЙМ. Предложение украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля закрыть небо Евросоюза для белорусских самолетов и граждан является бредовым, заявил зампредседателя комиссии по международным делам нижней палаты парламента Белоруссии Олег Гайдукевич."Это еще одно бредовое заявление, которое на самом деле показывает тупик западной политики в отношении Беларуси и России", - рассказал политик РИА Новости 6 апреля.Читайте ПРАЙМ в нашем канале TelegramОн также подчеркнул, что введенные против Белоруссии и России санкции неэффективны, так как они только унижают как саму Европу, так и ее экономику. По его словам, что ни один российский или белорусский инвестор не будет вкладываться в европейскую экономику, потому что собственность там могут конфисковать в любой момент.Гайдукевич омтетил, что закрытие неба для белорусов будет лишь еще одним ударом по ЕС, в стратегическом плане эта мера ничего не изменит. По его мнению, полностью изолировать Белоруссию и Россию невозможно."Изначально все санкции были направлены на попытку дестабилизировать ситуацию в России и Беларуси, каким-то образом взорвать внутреннюю обстановку в наших странах. Для этого санкции и вводили", - подчеркнул депутат, заметив, что цель не достигнута.Комментируя заявление Шмыгаля, что страны Балтии поддержат инициативу закрытия неба ЕС для белорусских граждан, Гайдукевич заявил, что это неудивительно, эти "страны не имеют суверенитета".Ранее украинский премьер Денис Шмыгал заявил в эфире телеканала "Рада", Евросоюз должен ввести запрет на авиационный транзит в Россию и Белоруссию. По его словам, цель инициативы заключается в том, чтобы российский бизнес и туристы были лишены возможности использования неба ЕС для своего комфорта.
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россия, белоруссия, украина, европа
РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, УКРАИНА, ЕВРОПА
14:09 06.04.2024
 
"Бред". В Минске раскритиковали идею Украины закрыть небо ЕС для белорусов

Гайдукевич: идея закрытия неба ЕС для белорусов является бредовой

© Unsplash/Pavol SvantnerМинск, Белоруссия
Минск, Белоруссия
© Unsplash/Pavol Svantner
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МИНСК, 6 апр – ПРАЙМ. Предложение украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля закрыть небо Евросоюза для белорусских самолетов и граждан является бредовым, заявил зампредседателя комиссии по международным делам нижней палаты парламента Белоруссии Олег Гайдукевич.
"Это еще одно бредовое заявление, которое на самом деле показывает тупик западной политики в отношении Беларуси и России", - рассказал политик РИА Новости 6 апреля.
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Он также подчеркнул, что введенные против Белоруссии и России санкции неэффективны, так как они только унижают как саму Европу, так и ее экономику. По его словам, что ни один российский или белорусский инвестор не будет вкладываться в европейскую экономику, потому что собственность там могут конфисковать в любой момент.
Денис Шмыгаль - ПРАЙМ, 1920, 06.04.2024
Украина предложила закрыть небо Евросоюза для России и Белоруссии
06:29
Гайдукевич омтетил, что закрытие неба для белорусов будет лишь еще одним ударом по ЕС, в стратегическом плане эта мера ничего не изменит. По его мнению, полностью изолировать Белоруссию и Россию невозможно.
"Изначально все санкции были направлены на попытку дестабилизировать ситуацию в России и Беларуси, каким-то образом взорвать внутреннюю обстановку в наших странах. Для этого санкции и вводили", - подчеркнул депутат, заметив, что цель не достигнута.
Комментируя заявление Шмыгаля, что страны Балтии поддержат инициативу закрытия неба ЕС для белорусских граждан, Гайдукевич заявил, что это неудивительно, эти "страны не имеют суверенитета".
Ранее украинский премьер Денис Шмыгал заявил в эфире телеканала "Рада", Евросоюз должен ввести запрет на авиационный транзит в Россию и Белоруссию. По его словам, цель инициативы заключается в том, чтобы российский бизнес и туристы были лишены возможности использования неба ЕС для своего комфорта.
 
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