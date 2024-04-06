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Пострадавшие из-за прорыва дамбы в Орске получат компенсации - 06.04.2024, ПРАЙМ
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Пострадавшие из-за прорыва дамбы в Орске получат компенсации
Пострадавшие из-за прорыва дамбы в Орске получат компенсации - 06.04.2024, ПРАЙМ
Пострадавшие из-за прорыва дамбы в Орске получат компенсации
Все пострадавшие и потерявшие имущество из-за прорыва дамбы в Орске получат компенсации от 20 тысяч рублей, сообщил губернатор Оренбургской области Денис... | 06.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-06T14:47+0300
2024-04-06T15:28+0300
происшествия
россия
оренбург
оренбургская область
компенсация
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УФА, 6 апр — ПРАЙМ. Все пострадавшие и потерявшие имущество из-за прорыва дамбы в Орске получат компенсации от 20 тысяч рублей, сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер."Принял решение увеличить все выплаты пострадавшим в два раза. Единовременно — 20 тысяч рублей на человека. При утрате имущества — от 50 до 100 тысяч рублей на каждого", — сообщил Паслер в своём Telegram-канале.В каждом муниципальном образовании составляются списки пострадавших в результате ЧС и списки граждан, утративших имущество первой необходимости в результате ЧС. Чтобы подать заявление через портал "Госуслуги", необходимо в личном кабинете в поисковой строке написать "ЧС" и выбирать услугу "Назначение выплаты единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", пояснили власти региона.5 апреля в Орске произошел прорыв дамбы на реке Урал. Жителей затопленных районов Старого города эвакуируют в Новый город или в ПВР. Режим ЧС введен на всей территории области. По факту прорыва дамбы СК РФ возбудил уголовное дело по статьям о нарушении безопасности и халатности (ч.1 ст. 216 (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ), ч.1 ст. 293 (халатность) УК РФ).
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россия, оренбург, оренбургская область, компенсация
Происшествия, РОССИЯ, Оренбург, Оренбургская область, компенсация
14:47 06.04.2024 (обновлено: 15:28 06.04.2024)
 
Пострадавшие из-за прорыва дамбы в Орске получат компенсации

Пострадавшие и утратившие имущество из-за прорыва дамбы в Орске получат компенсации

© Пресс-служба МЧС РФ | Перейти в медиабанкПрорыв дамбы в Орске
Прорыв дамбы в Орске
© Пресс-служба МЧС РФ
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УФА, 6 апр — ПРАЙМ. Все пострадавшие и потерявшие имущество из-за прорыва дамбы в Орске получат компенсации от 20 тысяч рублей, сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер.
"Принял решение увеличить все выплаты пострадавшим в два раза. Единовременно — 20 тысяч рублей на человека. При утрате имущества — от 50 до 100 тысяч рублей на каждого", — сообщил Паслер в своём Telegram-канале.
В каждом муниципальном образовании составляются списки пострадавших в результате ЧС и списки граждан, утративших имущество первой необходимости в результате ЧС.
Чтобы подать заявление через портал "Госуслуги", необходимо в личном кабинете в поисковой строке написать "ЧС" и выбирать услугу "Назначение выплаты единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", пояснили власти региона.
5 апреля в Орске произошел прорыв дамбы на реке Урал. Жителей затопленных районов Старого города эвакуируют в Новый город или в ПВР.
Режим ЧС введен на всей территории области. По факту прорыва дамбы СК РФ возбудил уголовное дело по статьям о нарушении безопасности и халатности (ч.1 ст. 216 (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ), ч.1 ст. 293 (халатность) УК РФ).
Прорыв дамбы в Орске
После прорыва дамбы в Орске возбудили уголовное дело
12:29
 
ПроисшествияРОССИЯОренбургОренбургская областькомпенсация
 
 
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