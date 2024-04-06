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Губернатор Оренбургской области оценил ситуацию в затопленной части Орска

Губернатор Оренбургской области оценил ситуацию в затопленной части Орска - 06.04.2024, ПРАЙМ

Губернатор Оренбургской области оценил ситуацию в затопленной части Орска

В результате паводков в Орске более 2,4 тысячи жилых домов и трех тысяч придомовых территорий оказались подтоплены, рассказали в пресс-службе губернатора Дениса | 06.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-06T15:00+0300

2024-04-06T15:00+0300

2024-04-06T15:00+0300

россия

оренбургская область

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МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. В результате паводков в Орске более 2,4 тысячи жилых домов и трех тысяч придомовых территорий оказались подтоплены, рассказали в пресс-службе губернатора Дениса Паслера и правительства Оренбургской области."В настоящее время известно о подтоплении более 2400 жилых домов, 3065 придомовых территорий. Эвакуация продолжается. В городе организованы пункты временного размещения на 6500 мест. В каждом пункте временного размещения эвакуированных встречают психологи. Они оценивают эмоциональное состояние людей, помогают преодолеть стресс", - цитирует пресс-служба губернатора.Кроме того, Паслер поделился, что частично разрушенная дамба была рассчитана на гораздо меньшу нагрузку. По его словам, подобный паводок является исключением, и ситуация с подтоплением является крайне сложной.Ранее власти региона говорили, что подобный паводок является самым масштабным за последние 100 лет.

https://1prime.ru/20240406/orsk-847132971.html

оренбургская область

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россия, оренбургская область