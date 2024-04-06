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Губернатор Оренбургской области оценил ситуацию в затопленной части Орска
Губернатор Оренбургской области оценил ситуацию в затопленной части Орска - 06.04.2024, ПРАЙМ
Губернатор Оренбургской области оценил ситуацию в затопленной части Орска
В результате паводков в Орске более 2,4 тысячи жилых домов и трех тысяч придомовых территорий оказались подтоплены, рассказали в пресс-службе губернатора Дениса | 06.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-06T15:00+0300
2024-04-06T15:00+0300
2024-04-06T15:00+0300
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МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. В результате паводков в Орске более 2,4 тысячи жилых домов и трех тысяч придомовых территорий оказались подтоплены, рассказали в пресс-службе губернатора Дениса Паслера и правительства Оренбургской области."В настоящее время известно о подтоплении более 2400 жилых домов, 3065 придомовых территорий. Эвакуация продолжается. В городе организованы пункты временного размещения на 6500 мест. В каждом пункте временного размещения эвакуированных встречают психологи. Они оценивают эмоциональное состояние людей, помогают преодолеть стресс", - цитирует пресс-служба губернатора.Кроме того, Паслер поделился, что частично разрушенная дамба была рассчитана на гораздо меньшу нагрузку. По его словам, подобный паводок является исключением, и ситуация с подтоплением является крайне сложной.Ранее власти региона говорили, что подобный паводок является самым масштабным за последние 100 лет.
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россия, оренбургская область
РОССИЯ, Оренбургская область
Губернатор Оренбургской области оценил ситуацию в затопленной части Орска
Губернатор Оренбургской области Паслер: ситуация в старой части Орска сложная
МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. В результате паводков в Орске более 2,4 тысячи жилых домов и трех тысяч придомовых территорий оказались подтоплены, рассказали в пресс-службе губернатора Дениса Паслера и правительства Оренбургской области.
"В настоящее время известно о подтоплении более 2400 жилых домов, 3065 придомовых территорий. Эвакуация продолжается. В городе организованы пункты временного размещения на 6500 мест. В каждом пункте временного размещения эвакуированных встречают психологи. Они оценивают эмоциональное состояние людей, помогают преодолеть стресс", - цитирует пресс-служба губернатора.
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Кроме того, Паслер поделился, что частично разрушенная дамба была рассчитана на гораздо меньшу нагрузку. По его словам, подобный паводок является исключением, и ситуация с подтоплением является крайне сложной.
Ранее власти региона говорили, что подобный паводок является самым масштабным за последние 100 лет.