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Губернатор Оренбургской области оценил ситуацию в затопленной части Орска - 06.04.2024, ПРАЙМ
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Губернатор Оренбургской области оценил ситуацию в затопленной части Орска
Губернатор Оренбургской области оценил ситуацию в затопленной части Орска - 06.04.2024, ПРАЙМ
Губернатор Оренбургской области оценил ситуацию в затопленной части Орска
В результате паводков в Орске более 2,4 тысячи жилых домов и трех тысяч придомовых территорий оказались подтоплены, рассказали в пресс-службе губернатора Дениса | 06.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-06T15:00+0300
2024-04-06T15:00+0300
россия
оренбургская область
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МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. В результате паводков в Орске более 2,4 тысячи жилых домов и трех тысяч придомовых территорий оказались подтоплены, рассказали в пресс-службе губернатора Дениса Паслера и правительства Оренбургской области."В настоящее время известно о подтоплении более 2400 жилых домов, 3065 придомовых территорий. Эвакуация продолжается. В городе организованы пункты временного размещения на 6500 мест. В каждом пункте временного размещения эвакуированных встречают психологи. Они оценивают эмоциональное состояние людей, помогают преодолеть стресс", - цитирует пресс-служба губернатора.Кроме того, Паслер поделился, что частично разрушенная дамба была рассчитана на гораздо меньшу нагрузку. По его словам, подобный паводок является исключением, и ситуация с подтоплением является крайне сложной.Ранее власти региона говорили, что подобный паводок является самым масштабным за последние 100 лет.
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россия, оренбургская область
РОССИЯ, Оренбургская область
15:00 06.04.2024
 
Губернатор Оренбургской области оценил ситуацию в затопленной части Орска

Губернатор Оренбургской области Паслер: ситуация в старой части Орска сложная

© Пресс-служба МЧС РФ | Перейти в медиабанкПрорыв дамбы в Орске
Прорыв дамбы в Орске
© Пресс-служба МЧС РФ
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МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. В результате паводков в Орске более 2,4 тысячи жилых домов и трех тысяч придомовых территорий оказались подтоплены, рассказали в пресс-службе губернатора Дениса Паслера и правительства Оренбургской области.
"В настоящее время известно о подтоплении более 2400 жилых домов, 3065 придомовых территорий. Эвакуация продолжается. В городе организованы пункты временного размещения на 6500 мест. В каждом пункте временного размещения эвакуированных встречают психологи. Они оценивают эмоциональное состояние людей, помогают преодолеть стресс", - цитирует пресс-служба губернатора.
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Кроме того, Паслер поделился, что частично разрушенная дамба была рассчитана на гораздо меньшу нагрузку. По его словам, подобный паводок является исключением, и ситуация с подтоплением является крайне сложной.
Ранее власти региона говорили, что подобный паводок является самым масштабным за последние 100 лет.
 
РОССИЯОренбургская область
 
 
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