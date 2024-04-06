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В Орске дамбу подмыло еще на одном участке
В Орске дамбу подмыло еще на одном участке - 06.04.2024, ПРАЙМ
В Орске дамбу подмыло еще на одном участке
В Орске подмыло дамбу еще на одном участке, сообщили РИА Новости в мэрии Орска. | 06.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-06T20:17+0300
2024-04-06T20:17+0300
2024-04-06T20:17+0300
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УФА, 6 апр — ПРАЙМ. В Орске подмыло дамбу еще на одном участке, сообщили РИА Новости в мэрии Орска."Подмыло дамбу еще на одном участке, идет эвакуация жителей орского поселка Никель", — сказал собеседник.В пресс-службе правительства Оренбургской области сообщают, что жители поселка Никель будут эвакуированы в пункты временного размещения или к родственникам. Людей информируют о том, что для собственной безопасности необходимо срочно покинуть подтопленные дома."В Орске организовано 12 пунктов временного размещения для людей, способных вмести до 13 тысяч человек. При необходимости количество ПВР будет увеличено", — говорится в сообщении.5 апреля в Орске произошел прорыв дамбы на реке Урал. Жителей затопленных районов Старого города эвакуируют в Новый город или в ПВР.Режим ЧС введен на всей территории области. По факту прорыва дамбы СК РФ возбудил уголовное дело по статьям о нарушении безопасности и халатности (ч.1 ст. 216 (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ), ч.1 ст. 293 (халатность) УК РФ).
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россия, оренбург, оренбургская область, подтопление, эвакуация
Происшествия, РОССИЯ, Оренбург, Оренбургская область, подтопление, эвакуация
В Орске дамбу подмыло еще на одном участке
В Орске подмыло дамбу еще на одном участке, идет эвакуация из поселка Никель
УФА, 6 апр — ПРАЙМ. В Орске подмыло дамбу еще на одном участке, сообщили РИА Новости в мэрии Орска.
"Подмыло дамбу еще на одном участке, идет эвакуация жителей орского поселка Никель", — сказал собеседник.
В пресс-службе правительства Оренбургской области сообщают, что жители поселка Никель будут эвакуированы в пункты временного размещения или к родственникам. Людей информируют о том, что для собственной безопасности необходимо срочно покинуть подтопленные дома.
"В Орске организовано 12 пунктов временного размещения для людей, способных вмести до 13 тысяч человек. При необходимости количество ПВР будет увеличено", — говорится в сообщении.
Пострадавшие из-за прорыва дамбы в Орске получат компенсации
5 апреля в Орске произошел прорыв дамбы на реке Урал. Жителей затопленных районов Старого города эвакуируют в Новый город или в ПВР.
Режим ЧС введен на всей территории области. По факту прорыва дамбы СК РФ возбудил уголовное дело по статьям о нарушении безопасности и халатности (ч.1 ст. 216 (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ), ч.1 ст. 293 (халатность) УК РФ).