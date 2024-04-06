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Путин поручил главе МЧС Куренкову срочно вылететь в Оренбургскую область

Путин поручил главе МЧС Куренкову срочно вылететь в Оренбургскую область - 06.04.2024, ПРАЙМ

Путин поручил главе МЧС Куренкову срочно вылететь в Оренбургскую область

Президент России Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову срочно вылететь в Оренбургскую область, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий | 06.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-06T20:20+0300

2024-04-06T20:20+0300

2024-04-06T20:20+0300

происшествия

россия

оренбург

оренбургская область

подтопление

владимир путин

мчс

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МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову срочно вылететь в Оренбургскую область, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Песков отметил, что президент получает всю информацию о подтоплении в Орске."Путин поручил Куренкову незамедлительно вылететь в зону природного бедствия доя организации всей необходимой работы по оказанию помощи людям и ликвидации последствий природного бедствия", — добавил представитель Кремля. 5 апреля в Орске произошел прорыв дамбы на реке Урал. Жителей затопленных районов Старого города эвакуируют в Новый город или в ПВР.Режим ЧС введен на всей территории области. По факту прорыва дамбы СК РФ возбудил уголовное дело по статьям о нарушении безопасности и халатности (ч.1 ст. 216 (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ), ч.1 ст. 293 (халатность) УК РФ).

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оренбург

оренбургская область

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россия, оренбург, оренбургская область, подтопление, владимир путин, мчс