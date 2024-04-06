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После прорыва дамбы в Орске возбудили уголовное дело - 06.04.2024, ПРАЙМ
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После прорыва дамбы в Орске возбудили уголовное дело
После прорыва дамбы в Орске возбудили уголовное дело - 06.04.2024, ПРАЙМ
После прорыва дамбы в Орске возбудили уголовное дело
По факту прорыва дамбы в Орске в Оренбургской области, где произошло подтопление, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное управление Следственного... | 06.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-06T12:29+0300
2024-04-06T12:30+0300
происшествия
оренбургская область
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МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. По факту прорыва дамбы в Орске в Оренбургской области, где произошло подтопление, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное управление Следственного комитета.Дело возбуждено по статьям о нарушении безопасности и халатности.По данным следствия, 5 апреля 2024 года в Советском районе Орска из-за паводка произошел прорыв насыпной дамбы, что повлекло подтопление жилых домов.Следователи приступили к установлению всех обстоятельств ЧП. Они дадут правовую оценку действиям должностных лиц, которые ответственны за возведение, обслуживание и эксплуатацию дамбы. В мэрии города Орска ранее сообщали, что прорвало дамбу, которая защищала город от реки Урал. Была объявлена массовая эвакуация людей из Старого города. На данный момент в Оренбургской области, по данным администрации, оказались подтоплены 2556 жилых домов, 6886 приусадебных участков. Всего эвакуированы 4208 человек. В пунктах временного размещения находятся 427 жителей.
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оренбургская область
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оренбургская область
Происшествия, Оренбургская область
12:29 06.04.2024 (обновлено: 12:30 06.04.2024)
 
После прорыва дамбы в Орске возбудили уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту прорыва дамбы в Орске

© МЧС РФ | Перейти в медиабанкПрорыв дамбы в Орске
Прорыв дамбы в Орске
© МЧС РФ
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МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. По факту прорыва дамбы в Орске в Оренбургской области, где произошло подтопление, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное управление Следственного комитета.
Дело возбуждено по статьям о нарушении безопасности и халатности.
По данным следствия, 5 апреля 2024 года в Советском районе Орска из-за паводка произошел прорыв насыпной дамбы, что повлекло подтопление жилых домов.
Эвакуация жителей Орска
В подтопленном Орске эвакуировали более 700 человек
09:26
Следователи приступили к установлению всех обстоятельств ЧП. Они дадут правовую оценку действиям должностных лиц, которые ответственны за возведение, обслуживание и эксплуатацию дамбы.
В мэрии города Орска ранее сообщали, что прорвало дамбу, которая защищала город от реки Урал. Была объявлена массовая эвакуация людей из Старого города.
На данный момент в Оренбургской области, по данным администрации, оказались подтоплены 2556 жилых домов, 6886 приусадебных участков. Всего эвакуированы 4208 человек. В пунктах временного размещения находятся 427 жителей.
 
ПроисшествияОренбургская область
 
 
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