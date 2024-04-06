https://1prime.ru/20240406/delo-847135441.html

После прорыва дамбы в Орске возбудили уголовное дело

После прорыва дамбы в Орске возбудили уголовное дело - 06.04.2024, ПРАЙМ

После прорыва дамбы в Орске возбудили уголовное дело

По факту прорыва дамбы в Орске в Оренбургской области, где произошло подтопление, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное управление Следственного... | 06.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-06T12:29+0300

2024-04-06T12:29+0300

2024-04-06T12:30+0300

происшествия

оренбургская область

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МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. По факту прорыва дамбы в Орске в Оренбургской области, где произошло подтопление, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное управление Следственного комитета.Дело возбуждено по статьям о нарушении безопасности и халатности.По данным следствия, 5 апреля 2024 года в Советском районе Орска из-за паводка произошел прорыв насыпной дамбы, что повлекло подтопление жилых домов.Следователи приступили к установлению всех обстоятельств ЧП. Они дадут правовую оценку действиям должностных лиц, которые ответственны за возведение, обслуживание и эксплуатацию дамбы. В мэрии города Орска ранее сообщали, что прорвало дамбу, которая защищала город от реки Урал. Была объявлена массовая эвакуация людей из Старого города. На данный момент в Оренбургской области, по данным администрации, оказались подтоплены 2556 жилых домов, 6886 приусадебных участков. Всего эвакуированы 4208 человек. В пунктах временного размещения находятся 427 жителей.

https://1prime.ru/20240406/proryv-damby-847132433.html

оренбургская область

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оренбургская область