https://1prime.ru/20240406/ekspertiza-847135150.html

В сгоревшем "Крокус сити холле" проводится пожарная экспертиза

В сгоревшем "Крокус сити холле" проводится пожарная экспертиза - 06.04.2024, ПРАЙМ

В сгоревшем "Крокус сити холле" проводится пожарная экспертиза

В сгоревшем при теракте подмосковном "Крокус сити холле" сейчас проводится пожарная экспертиза, сообщили РИА Недвижимость в пресс-службе Crocus Group. | 06.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-06T11:57+0300

2024-04-06T11:57+0300

2024-04-06T11:57+0300

происшествия

крокус сити холл

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/19/846685870_0:163:3059:1884_1920x0_80_0_0_87b774c58ceba2bad19b616cbf715f5d.jpg

МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. В сгоревшем при теракте подмосковном "Крокус сити холле" сейчас проводится пожарная экспертиза, сообщили РИА Недвижимость в пресс-службе Crocus Group.Ранее информированный источник сообщил РИА Новости, что в "Крокус сити холле" часть автоматизированной системы пожаротушения, которая отвечала за подачу воды и порошка, не сработала после возгорания. Представитель экстренных служб рассказал, что система в автоматическом режиме выдала сигнал дежурному диспетчеру МЧС о пожаре, а также активировала оповещение внутри здания."Всеми вопросами, связанными с проверкой здания "Крокус сити холла" на огнеустойчивость, занимается Следственный комитет РФ. Проводится пожарная экспертиза", - отметил представитель компании.Материалы, с использованием которых возводился концертный зал, соответствуют всем стандартам качества, следствию дали соответствующую документацию, добавили в компании. Там подчеркнули, что сейчас активно сотрудничает с правоохранительными органами.Ранее корреспондент РИА Новости, который был на месте трагедии и покинувший здание в течение десяти минут после начала стрельбы, также проинформировал, что пожар в зале разгорелся сразу, как только туда ворвались боевики, при этом все то время, что корреспондент находился внутри, система пожаротушения не работала, вода не лилась.Теракт в "Крокус сити холле" в Красногорске произошел 22 марта. Террористы открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек.Crocus Group Араза Агаларова является одним из крупнейших российских девелоперов коммерческой недвижимости. В столичном регионе компании, в частности, принадлежат выставочный центр "Крокус Экспо", торгово-развлекательные комплексы Vegas, гипермаркеты "Твой дом".

https://1prime.ru/20240405/krokus-847127082.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

крокус сити холл