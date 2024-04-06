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Украинцам грозит очередное удорожание электричества, пишет СМИ - 06.04.2024, ПРАЙМ
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Украинцам грозит очередное удорожание электричества, пишет СМИ
Украинцам грозит очередное удорожание электричества, пишет СМИ - 06.04.2024, ПРАЙМ
Украинцам грозит очередное удорожание электричества, пишет СМИ
На текущий момент ситуация с электричеством на Украине сложнее прошлогодней, возможно очередное повышение тарифов на электроэнергию для украинцев, пишет издание | 06.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-06T13:20+0300
2024-04-06T13:20+0300
украина
электричество
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МОСКВА, 6 апр – ПРАЙМ. На текущий момент ситуация с электричеством на Украине сложнее прошлогодней, возможно очередное повышение тарифов на электроэнергию для украинцев, пишет издание Bloomberg со ссылкой на главу минэнерго Украины Германа Галущенко."Сегодня ситуация еще более тяжелая, чем в прошлом году, так как мы потеряли значительную часть производительности гидроэлектростанций и должны провести плановые технические работы на атомных энергоблоках", - цитирует агентство Галущенко.Также агенство напомнило, что летом прошлого года Киев почти удвоил цены на электроэнергию.Сейчас власти Украины изучают различные способы финансирования ремонта своих энергетических объектов.
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украина, электричество
УКРАИНА, электричество
13:20 06.04.2024
 
Украинцам грозит очередное удорожание электричества, пишет СМИ

Bloomberg: Киев признал ухудшение ситуации с электричеством и допустил новое повышение цен

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МОСКВА, 6 апр – ПРАЙМ. На текущий момент ситуация с электричеством на Украине сложнее прошлогодней, возможно очередное повышение тарифов на электроэнергию для украинцев, пишет издание Bloomberg со ссылкой на главу минэнерго Украины Германа Галущенко.
"Сегодня ситуация еще более тяжелая, чем в прошлом году, так как мы потеряли значительную часть производительности гидроэлектростанций и должны провести плановые технические работы на атомных энергоблоках", - цитирует агентство Галущенко.
Также агенство напомнило, что летом прошлого года Киев почти удвоил цены на электроэнергию.Сейчас власти Украины изучают различные способы финансирования ремонта своих энергетических объектов.
 
УКРАИНАэлектричество
 
 
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