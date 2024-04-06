https://1prime.ru/20240406/frantsiya-847133814.html

"Военная экономика". Раскрыто, как Франция разгоняет свой ВПК

"Военная экономика". Раскрыто, как Франция разгоняет свой ВПК - 06.04.2024, ПРАЙМ

"Военная экономика". Раскрыто, как Франция разгоняет свой ВПК

Пока нельзя сказать, что Франция в полном смысле находится в состоянии военной экономики, как желает этого президент Эммануэль Макрон, стремящийся помочь... | 06.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-06T11:12+0300

2024-04-06T11:12+0300

2024-04-06T11:28+0300

вооружения

франция

впк

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МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Пока нельзя сказать, что Франция в полном смысле находится в состоянии военной экономики, как желает этого президент Эммануэль Макрон, стремящийся помочь Украине выстоять против России и переоснастить свою армию, но государство пытается двигаться в этом направлении, пишет марокканское издание Liberation.Автор напоминает, что термин "военная экономика" означает мобилизацию экономических ресурсов для поддержки военных усилий. Однако Франция пока что не начинала войну с Россией и не переводила всю свою экономику на службу вооруженным силам, добавил он.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramВ статье приводятся цифры — в разгар Второй мировой войны военные расходы США составляли до 37% ВВП, а сегодня, несмотря на резкое увеличение финансирования до 413 миллиардов евро в законе о военных программах на 2024-2030 годы, Франция выделяет на оборону не более 2% своего ВВП, как и большинство стран НАТО."Для сравнения, Россия увеличила свои расходы на оборону с 4 до 6% в этом году и стремится к 8 к 2025 году", — говорится в публикации.Как отметил специалист по вопросам обороны Франсуа Эсбур, военная экономика заключается в ускорении всего: тендерных процедур, распределения долей и оплаты производителям. Однако на практике поиск и поставка вооружений все еще идут окольными путями, констатирует издание.Цель состоит в том, чтобы возобновить производство оружия и боеприпасов для крупного конфликта с интенсивным применением артиллерии и бронетехники, а также адаптироваться к современной войне с использованием БПЛА и ракет. Однако ситуация застала врасплох и армию, и производителей — после падения Берлинской стены стратеги практически отказались от идеи крупномасштабной войны, отдав предпочтение "забрасыванию" ограниченных контингентов туда, где интересы Франции находятся под угрозой, пишет автор.В результате военные заказы на оружие и бронетехнику резко упали и в начале 2000-х годов государственные арсеналы оказались без работы.В этих условиях производители переключились на новейшее сверхприбыльное вооружение: самолеты Rafale, радары, ракеты, фрегаты и атомные подводные лодки."Самый очевидный дефицит возник на рынке 155-миллиметровых снарядов: проще говоря, украинцы ежедневно выпускают 5 000 таких снарядов, русские — в три раза больше... а Франция производит 20 000 в год", — отмечается в статье.Также приводится пример с производителем ракет MBDA, которого обвинили в недостаточно быстрой поставке зенитных ракет, необходимых Украине. До сих пор у MBDA уходило почти четыре года на производство ракеты Aster 30. Министр обороны Себастьен Лекорню хочет, чтобы сроки поставки сократились до 18 месяцев. Он пригрозил, что при недостаточной "расторопности" производителя военные структуры могут прибегнуть к реквизиции и взять производство под свой прямой контроль.Пока дело не дошло до подобного, руководству MBDA предложили настроить своих субподрядчиков на "приоритет военных заказов", а не гражданских. "Если это и не в чистом виде экономика военного времени, то очень похоже на нее", — делает вывод издание.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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