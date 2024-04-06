https://1prime.ru/20240406/gazovschik-847140169.html

В России ужесточили наказание за недопуск газовщиков в дом

В России ужесточили наказание за недопуск газовщиков в дом - 06.04.2024, ПРАЙМ

В России ужесточили наказание за недопуск газовщиков в дом

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, ужесточающий наказание за недопуск газовщиков для проверки оборудования и уклонение от заключения... | 06.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-06T15:56+0300

2024-04-06T15:56+0300

2024-04-06T15:56+0300

экономика

россия

закон

газовая инфраструктура

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МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, ужесточающий наказание за недопуск газовщиков для проверки оборудования и уклонение от заключения договора об обслуживании этого оборудования. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Поправками устанавливаются штрафы за отказ в допуске газовщиков для проверки оборудования, уклонение от заключения договора о техническом обслуживании оборудования, замену оборудования без привлечения специализированной организации. Такие нормы позволят повысить эффективность мер, направленных на противодействие совершению перечисленных правонарушений", — поясняла ранее РИА Новости первый зампред конституционного комитета Ирина Рукавишникова. Так, за недопуск газовщиков в дом, уклонение от заключения договора о техобслуживании и ремонте газооборудования или за самовольную установку газооборудования будет установлен штраф в размере от 5 до 10 тысяч рублей для физлиц (сейчас 1-2 тысячи рублей). Для должностных лиц штраф составит от 40 до 100 тысяч рублей (сейчас от 5 до 20 тысяч рублей), а для юрлиц — от 200 до 500 тысяч рублей (сейчас от 40 до 100 тысяч рублей). За выполнение работ по техобслуживанию и ремонту внутридомового газооборудования организацией, не отвечающей требованиям законодательства, либо лицом, не являющимся сотрудником законной организации или являющимся неаттестованным, предусмотрен штраф для должностных лиц в размере от 50 до 100 тысяч рублей, для юрлиц — от 100 до 500 тысяч рублей. Как отмечала Рукавишникова, "основной причиной возникновения аварийных ситуаций, связанных с использованием газа в бытовых условиях, следует считать неудовлетворительное техническое состояние газового оборудования".

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россия, закон, газовая инфраструктура