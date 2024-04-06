https://1prime.ru/20240406/geliy-847116711.html

Новая ниша: Россия потеснит США на рынке еще одного газа

Новая ниша: Россия потеснит США на рынке еще одного газа - 06.04.2024, ПРАЙМ

Новая ниша: Россия потеснит США на рынке еще одного газа

Россия активно наращивает производство стратегически важного ресурса - гелия. Сейчас крупнейшие игроки рынка – США, Катар и Алжир. Однако уже в ближайшие годы... | 06.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-06T03:30+0300

2024-04-06T03:30+0300

2024-04-06T03:30+0300

статья

энергетический рынок

гелиевый завод

гелиоэнергетика

спрос на газ

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/05/847117165_0:0:2730:1536_1920x0_80_0_0_9e5a34792af842d1231b26b98081f74a.png

МОСКВА, 6 апр – ПРАЙМ, Наталья Дембинская. Россия активно наращивает производство стратегически важного ресурса - гелия. Сейчас крупнейшие игроки рынка – США, Катар и Алжир. Однако уже в ближайшие годы расстановка сил может сильно поменяться. По прогнозам ученых, к 2030-му Россия откусит почти половину мирового рынка этого редкого вида газа. Подробнее о перспективах – в материале "Прайм".Потребность в гелии удвоиласьПо данным Геологической службы США (USGS), общемировое производство гелия в 2023 году увеличилось на восемь процентов и достигло 170 миллионов кубометров. Крупнейшим поставщиком мирового рынка остаются США, страна обеспечила 46 процентов глобального предложения гелия, а в абсолютном выражении – 79 миллионов кубометров.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеНа втором и третьем месте Катар и Алжир - 66 и 10 миллионов кубометров, соответственно. В России за прошлый год объем производства гелия составил восемь миллионов кубометров, страна – четвертый крупнейший игрок на мировом рынке, но лидирует по темпам производства. В прошлом году более 80 процентов прироста обеспечили именно Россия и Катар - суммарно они увеличили производство гелия на 10 миллионов кубометров.Интересно, что треть мирового запаса гелия поступает из подземного резервуара в Техасе, который создавался как стратегический резерв для надувания дирижаблей. В 1990-е годы спрос на гелий было снизился, однако затем стал бурно расти - из-за стремительного развития технологий.Этот газ используют в высокотехнологичном секторе, который связан с производством ЖК–дисплеев, оптоволокна, сверхпроводников, медицинского оборудования, дыхательных смесей. А также - в атомной промышленности, производстве деталей для телефонов, планшетов и космических технологиях."Гелий инертен, то есть не вступает в реакцию с другими веществами. Это очень важно для производителей электронных компонентов, потому что это предотвращает попадание других газов или примесей на микрочипы. Гелий также отлично поглощает тепло, что делает его идеальным для охлаждения. Как раз из-за возможности охлаждение до степени сверхпроводника он и используется в МРТ-сканерах" - указывает Павел Севостьянов, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова.Производственный потенциалУже в ближайшие годы Россия, обладающая крупнейшими запасами гелия в мире, способна нарастить производство этого газа кратно. По прогнозу ученых Института нефтегазовой геологии и геофизики имени Трофимука (ИНГГ) Сибирского отделения РАН к 2030 году объем его производства в может достичь 75 миллионов кубометров. Возможности для этого есть.Сейчас это обеспечивается в основном за счет работы двух крупных предприятий — Оренбургского гелиевого завода и Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ). В прошлом году "Газпром" увеличил свои мощности по производству гелия в восемь раз. Запустил и полностью вывел на проектный режим две гелиевые установки из трех на Амурском ГПЗ – одном из крупнейших инфраструктурных проектов компании на Дальнем Востоке.При этом у ГПЗ налажена вся производственно-сбытовая цепочка: от добычи, переработки газа с высоким содержанием гелия до сжижения газа и поставки его на внутренний и внешний рынок, отмечает Николай Неплюев, экономист и эксперт по вопросам промышленности.В прошлом году Иркутская нефтяная компания (ИНК) запустила в режиме опытного применения гелиевый завод на Ярактинском нефтегазоконденсатном месторождении. Это второй крупный завод в России, способный выйти на ежегодный выпуск семи с половиной миллионов кубометров. Его географическое положение позволяет поставлять газ предприятиям как в европейскую часть России, так и на Дальний Восток. Сейчас, однако, ИНК работает полностью на экспорт — гелий отправляют в Китай, США, Германию, Бельгию, указывает Неплюев."С учетом всех планируемых проектов объем производства гелия в России к 2030 году может составить 75 миллионов кубометров и сохранится на таком уровне до середины XXI века. Гелий с месторождений Восточной Сибири и Дальнего Востока закроет до 45 процентов мирового спроса", - констатируют сотрудники Института нефтегазовой геологии и геофизики имени Трофимука.Американские запасы истощаютсяСуществующие газовые месторождения Америки - источник большей части мирового гелия, наоборот, истощаются, а другие месторождения оказались трудными для разработки. С учетом предполагаемого прироста отечественного производства, нынешнему крупнейшему игроку глобального рынка гелия придется жестко конкурировать с Россией. За последние десять лет предложение американского газа сократилось более чем на 40 процентов.Поэтому, при полноценном использовании производственного и экспортного потенциала, Россия в ближайшей перспективе имеет все шансы занять ключевые позиции."Принимая во внимание то, что основные производители электроники в мире - это Китай, Индонезия, Малайзия, Япония, Сингапур, Тайвань, Корея, США, Германия, гелий будет востребованным продуктом на мировом рынке", - подчеркивает Хаджимурад Белхароев, доцент ИМЭБ Экономического факультета РУДН.Речь, разумеется, не идет исключительно об экспорте. Продукт нужен и российским производителям для преодоления технологической зависимости от западных стран. Кроме того, даже самые недружественные страны будут вынуждены взаимодействовать с отечественными производителями гелия: ресурс не имеет аналогов и заменить его невозможно.

https://1prime.ru/20240405/eksport-847079620.html

https://1prime.ru/20240329/spg-846823750.html

https://1prime.ru/20240326/neft-846681832.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

Наталья Дембинская https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

Наталья Дембинская https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Наталья Дембинская https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

энергетический рынок, гелиевый завод, гелиоэнергетика, спрос на газ, сша