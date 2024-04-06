https://1prime.ru/20240406/kosmos-847133998.html

На Землю с МКС вернулся экипаж космического корабля "Союз МС-24"

На Землю с МКС вернулся экипаж космического корабля "Союз МС-24" - 06.04.2024, ПРАЙМ

На Землю с МКС вернулся экипаж космического корабля "Союз МС-24"

На Землю с Международной космической станции вернулись первая участница космического полета из Белоруссии Марина Василевская, россиянин Олег Новицкий и... | 06.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-06T11:22+0300

2024-04-06T11:22+0300

2024-04-06T11:22+0300

космос

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КОРОЛЕВ (Московская область), 6 апр - ПРАЙМ. На Землю с Международной космической станции вернулись первая участница космического полета из Белоруссии Марина Василевская, россиянин Олег Новицкий и американка Лорал О'Хара.В 06.54 мск корабль "Союз МС-24" отстыковался от МКС, а через несколько часов начал сход с орбиты. "Союз" разделился на отсеки, и спускаемый аппарат с экипажем вошел в плотные слои атмосферы Земли. Посадка спускаемого аппарата произошла в казахстанской степи в 10:17 мск. Из капсулы эвакуировали всех трех членов экипажа, передает корреспондент РИА Новости по трансляции в подмосковном Центре управления полетами.Для Новицкого полет был четвертым по счету, О'Хара и Василевская совершили космическую экспедицию в первый раз. Новицкий и Василевская провели на МКС 12 суток, полет О'Хара продолжался 204 дня. Сейчас на орбитальной станции остается экипаж 71-й длительной экспедиции. В его составе россияне Олег Кононенко, Николай Чуб и Александр Гребенкин, а также астронавты НАСА Трейси Дайсон и Мэттью Доминик, Майкл Барратт, Джанетт Эппс. Новицкого, Василевскую и Дайсон доставил на станцию российский космический корабль "Союз МС-25" 25 марта 2024 года. О`Хара прибыла 15 сентября 2023 года вместе с Кононенко и Чубом на "Союзе МС-24". Кононенко и Чуб проведут на МКС больше года и вернутся вместе с Дайсон на "Союзе МС-25". "Союз МС-24" был в космосе 204 дня. Он стал пятым по счету кораблём в рамках соглашения "Роскосмоса" и НАСА о перекрёстных полётах. Документ предполагает, что в экипаже российского корабля на МКС направляется один американский астронавт, а в экипаж американского входит один российский космонавт, чтобы в случае непредвиденных ситуаций ни российский, ни американский сегменты МКС не остались пустыми.

https://1prime.ru/20240304/raketa-845841153.html

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