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На Землю с МКС вернулся экипаж космического корабля "Союз МС-24" - 06.04.2024, ПРАЙМ
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На Землю с МКС вернулся экипаж космического корабля "Союз МС-24"
На Землю с МКС вернулся экипаж космического корабля "Союз МС-24" - 06.04.2024, ПРАЙМ
На Землю с МКС вернулся экипаж космического корабля "Союз МС-24"
На Землю с Международной космической станции вернулись первая участница космического полета из Белоруссии Марина Василевская, россиянин Олег Новицкий и... | 06.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-06T11:22+0300
2024-04-06T11:22+0300
космос
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КОРОЛЕВ (Московская область), 6 апр - ПРАЙМ. На Землю с Международной космической станции вернулись первая участница космического полета из Белоруссии Марина Василевская, россиянин Олег Новицкий и американка Лорал О'Хара.В 06.54 мск корабль "Союз МС-24" отстыковался от МКС, а через несколько часов начал сход с орбиты. "Союз" разделился на отсеки, и спускаемый аппарат с экипажем вошел в плотные слои атмосферы Земли. Посадка спускаемого аппарата произошла в казахстанской степи в 10:17 мск. Из капсулы эвакуировали всех трех членов экипажа, передает корреспондент РИА Новости по трансляции в подмосковном Центре управления полетами.Для Новицкого полет был четвертым по счету, О'Хара и Василевская совершили космическую экспедицию в первый раз. Новицкий и Василевская провели на МКС 12 суток, полет О'Хара продолжался 204 дня. Сейчас на орбитальной станции остается экипаж 71-й длительной экспедиции. В его составе россияне Олег Кононенко, Николай Чуб и Александр Гребенкин, а также астронавты НАСА Трейси Дайсон и Мэттью Доминик, Майкл Барратт, Джанетт Эппс. Новицкого, Василевскую и Дайсон доставил на станцию российский космический корабль "Союз МС-25" 25 марта 2024 года. О`Хара прибыла 15 сентября 2023 года вместе с Кононенко и Чубом на "Союзе МС-24". Кононенко и Чуб проведут на МКС больше года и вернутся вместе с Дайсон на "Союзе МС-25". "Союз МС-24" был в космосе 204 дня. Он стал пятым по счету кораблём в рамках соглашения "Роскосмоса" и НАСА о перекрёстных полётах. Документ предполагает, что в экипаже российского корабля на МКС направляется один американский астронавт, а в экипаж американского входит один российский космонавт, чтобы в случае непредвиденных ситуаций ни российский, ни американский сегменты МКС не остались пустыми.
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космос
космос
11:22 06.04.2024
 
На Землю с МКС вернулся экипаж космического корабля "Союз МС-24"

Экипаж с первой белорусской космонавткой вернулся на Землю с МКС

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЗапуск транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-25"
Запуск транспортного пилотируемого корабля Союз МС-25 - ПРАЙМ, 1920, 06.04.2024
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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КОРОЛЕВ (Московская область), 6 апр - ПРАЙМ. На Землю с Международной космической станции вернулись первая участница космического полета из Белоруссии Марина Василевская, россиянин Олег Новицкий и американка Лорал О'Хара.
В 06.54 мск корабль "Союз МС-24" отстыковался от МКС, а через несколько часов начал сход с орбиты. "Союз" разделился на отсеки, и спускаемый аппарат с экипажем вошел в плотные слои атмосферы Земли. Посадка спускаемого аппарата произошла в казахстанской степи в 10:17 мск.
Из капсулы эвакуировали всех трех членов экипажа, передает корреспондент РИА Новости по трансляции в подмосковном Центре управления полетами.
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Для Новицкого полет был четвертым по счету, О'Хара и Василевская совершили космическую экспедицию в первый раз. Новицкий и Василевская провели на МКС 12 суток, полет О'Хара продолжался 204 дня.
Сейчас на орбитальной станции остается экипаж 71-й длительной экспедиции. В его составе россияне Олег Кононенко, Николай Чуб и Александр Гребенкин, а также астронавты НАСА Трейси Дайсон и Мэттью Доминик, Майкл Барратт, Джанетт Эппс.
Новицкого, Василевскую и Дайсон доставил на станцию российский космический корабль "Союз МС-25" 25 марта 2024 года. О`Хара прибыла 15 сентября 2023 года вместе с Кононенко и Чубом на "Союзе МС-24". Кононенко и Чуб проведут на МКС больше года и вернутся вместе с Дайсон на "Союзе МС-25".
"Союз МС-24" был в космосе 204 дня. Он стал пятым по счету кораблём в рамках соглашения "Роскосмоса" и НАСА о перекрёстных полётах. Документ предполагает, что в экипаже российского корабля на МКС направляется один американский астронавт, а в экипаж американского входит один российский космонавт, чтобы в случае непредвиденных ситуаций ни российский, ни американский сегменты МКС не остались пустыми.
 
космос
 
 
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