https://1prime.ru/20240406/kosmos-847144233.html

В посольстве РФ раскрыли, какова цель русофобской риторики США

В посольстве РФ раскрыли, какова цель русофобской риторики США - 06.04.2024, ПРАЙМ

В посольстве РФ раскрыли, какова цель русофобской риторики США

США русофобской риторикой пытаются оправдать собственные намерения по военному освоению космоса, заявило в субботу посольство России в Вашингтоне. | 06.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-06T18:51+0300

2024-04-06T18:51+0300

2024-04-06T18:51+0300

вооружения

россия

сша

космос

размещение ядерного оружия в космосе

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ВАШИНГТОН, 6 апр – ПРАЙМ. США русофобской риторикой пытаются оправдать собственные намерения по военному освоению космоса, заявило в субботу посольство России в Вашингтоне. В дипмиссии напомнили, что именно Вашингтон блокирует разработку полноценного юридически обязывающего международного документа по неразмещению оружия в космосе. "В то время как Россия и Китай многие годы возглавляют глобальные усилия по подготовке комплексных мер по препятствию превращения космоса в арену вооруженного противостояния и предполагающих запрет на размещение оружия любого вида в космическом пространстве", — говорится в обнародованном заявлении дипмиссии РФ. Ранее президент России Владимир Путин заявил о вбросах на Западе по поводу якобы размещения РФ ядерного оружия в космосе — таких планов у страны нет. Президент назвал демагогией утверждения американских властей о заинтересованности в переговорах с Россией по вопросам стратегической стабильности. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков ранее сообщал, что Россия не рассматривает возможности выхода из Договора о космосе 1967 года, при этом в Москве видят, что США, приписывая несуществующие намерения РФ в космосе, связанные якобы с размещением ядерного оружия, одновременно хотят добиться для себя там превосходства, в том числе в сфере вооружений. В МИД РФ отмечали ранее, что США и их союзники предпринимают шаги по выполнению установок размещения оружия в космосе и использования космического пространства для ведения боевых действий не только в оборонительных целях, они не прекращают попытки позиционирования космоса как новой арены соперничества и конфликтов государств, в качестве основных оппонентов обозначаются Россия и Китай.

https://1prime.ru/20240229/845718886.html

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россия, сша, космос, размещение ядерного оружия в космосе