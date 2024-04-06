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В посольстве РФ раскрыли, какова цель русофобской риторики США - 06.04.2024, ПРАЙМ
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В посольстве РФ раскрыли, какова цель русофобской риторики США
В посольстве РФ раскрыли, какова цель русофобской риторики США - 06.04.2024, ПРАЙМ
В посольстве РФ раскрыли, какова цель русофобской риторики США
США русофобской риторикой пытаются оправдать собственные намерения по военному освоению космоса, заявило в субботу посольство России в Вашингтоне. | 06.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-06T18:51+0300
2024-04-06T18:51+0300
вооружения
россия
сша
космос
размещение ядерного оружия в космосе
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ВАШИНГТОН, 6 апр – ПРАЙМ. США русофобской риторикой пытаются оправдать собственные намерения по военному освоению космоса, заявило в субботу посольство России в Вашингтоне. В дипмиссии напомнили, что именно Вашингтон блокирует разработку полноценного юридически обязывающего международного документа по неразмещению оружия в космосе. "В то время как Россия и Китай многие годы возглавляют глобальные усилия по подготовке комплексных мер по препятствию превращения космоса в арену вооруженного противостояния и предполагающих запрет на размещение оружия любого вида в космическом пространстве", — говорится в обнародованном заявлении дипмиссии РФ. Ранее президент России Владимир Путин заявил о вбросах на Западе по поводу якобы размещения РФ ядерного оружия в космосе — таких планов у страны нет. Президент назвал демагогией утверждения американских властей о заинтересованности в переговорах с Россией по вопросам стратегической стабильности. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков ранее сообщал, что Россия не рассматривает возможности выхода из Договора о космосе 1967 года, при этом в Москве видят, что США, приписывая несуществующие намерения РФ в космосе, связанные якобы с размещением ядерного оружия, одновременно хотят добиться для себя там превосходства, в том числе в сфере вооружений. В МИД РФ отмечали ранее, что США и их союзники предпринимают шаги по выполнению установок размещения оружия в космосе и использования космического пространства для ведения боевых действий не только в оборонительных целях, они не прекращают попытки позиционирования космоса как новой арены соперничества и конфликтов государств, в качестве основных оппонентов обозначаются Россия и Китай.
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россия, сша, космос, размещение ядерного оружия в космосе
Вооружения, РОССИЯ, США, космос, размещение ядерного оружия в космосе
18:51 06.04.2024
 
В посольстве РФ раскрыли, какова цель русофобской риторики США

МИД: США русофобской риторикой хотят оправдать планы по военному освоению космоса

© Unsplash/Yaroslav MuzychenkoФлаги США
Флаги США
© Unsplash/Yaroslav Muzychenko
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ВАШИНГТОН, 6 апр – ПРАЙМ. США русофобской риторикой пытаются оправдать собственные намерения по военному освоению космоса, заявило в субботу посольство России в Вашингтоне.
В дипмиссии напомнили, что именно Вашингтон блокирует разработку полноценного юридически обязывающего международного документа по неразмещению оружия в космосе.
"В то время как Россия и Китай многие годы возглавляют глобальные усилия по подготовке комплексных мер по препятствию превращения космоса в арену вооруженного противостояния и предполагающих запрет на размещение оружия любого вида в космическом пространстве", — говорится в обнародованном заявлении дипмиссии РФ.
Ранее президент России Владимир Путин заявил о вбросах на Западе по поводу якобы размещения РФ ядерного оружия в космосе — таких планов у страны нет. Президент назвал демагогией утверждения американских властей о заинтересованности в переговорах с Россией по вопросам стратегической стабильности.
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Путин назвал обвинения Запада в адрес России об оружии в космосе вбросом
29 февраля, 12:51
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков ранее сообщал, что Россия не рассматривает возможности выхода из Договора о космосе 1967 года, при этом в Москве видят, что США, приписывая несуществующие намерения РФ в космосе, связанные якобы с размещением ядерного оружия, одновременно хотят добиться для себя там превосходства, в том числе в сфере вооружений.
В МИД РФ отмечали ранее, что США и их союзники предпринимают шаги по выполнению установок размещения оружия в космосе и использования космического пространства для ведения боевых действий не только в оборонительных целях, они не прекращают попытки позиционирования космоса как новой арены соперничества и конфликтов государств, в качестве основных оппонентов обозначаются Россия и Китай.
 
ВооруженияРОССИЯСШАкосмосразмещение ядерного оружия в космосе
 
 
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