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Часть системы пожаротушения в "Крокусе" не сработала, сообщил источник РИА - 06.04.2024, ПРАЙМ
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Часть системы пожаротушения в "Крокусе" не сработала, сообщил источник РИА
Часть системы пожаротушения в "Крокусе" не сработала, сообщил источник РИА - 06.04.2024, ПРАЙМ
Часть системы пожаротушения в "Крокусе" не сработала, сообщил источник РИА
Во время вызванного терактом пожара в подмосковном концертном зале "Крокус сити холл" часть автоматизированной системы пожаротушения, которая отвечала за подачу | 06.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-06T05:42+0300
2024-04-06T05:42+0300
крокус сити холл
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МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Во время вызванного терактом пожара в подмосковном концертном зале "Крокус сити холл" часть автоматизированной системы пожаротушения, которая отвечала за подачу воды и порошка, не сработала после возгорания в помещении, рассказал РИА Новости информированный источник. Защита пострадавших ранее подала в Следственный комитет заявление с требованием возбудить уголовное дело в отношении владельцев комплекса. Они полагают, что материалы, которыми были отделаны стены концертного зала, могли способствовать тому, что пожар стремительно распространился. Пресс-служба Crocus Group впоследствии заявила, что материалы, которые использовались при строительстве сооружения, соответствуют стандартам. "Из опросов потерпевших следует, что часть автоматизированной системы пожаротушения, которая отвечала за подачу воды и порошка, не сработала после начала возгорания в концертном зале", - сообщил собеседник. Представитель экстренных служб уточнил РИА Новости, что система в автоматическом режиме выдала сигнал о пожаре дежурному диспетчеру МЧС, а также запустила оповещение внутри здания. Источник не исключил, что в тот момент, возможно, не сработала осциллирующая система пожаротушения, которая была установлена по периметру всего зала. Она активируется в автоматическом режиме после поступления с датчика сигнала инфракрасного излучения, который, предположительно, не сработал. Корреспондент РИА Новости, который был в момент трагедии в здании и покинул его в течение десяти минут после начала стрельбы, рассказал, что возгорание в зрительном зале началось сразу, как только туда ворвались террористы, и все время, что корреспондент был в здании, система пожаротушения не действовала, вода не поступала. Теракт в зале "Крокус сити холл" в Красногорске произошел 22 марта: нападавшие стали стрелять из автоматов по находившимся в здании людям, после чего подожгли зрительный зал. По последним данным, жертвами стали 145 человек. Crocus Group, принадлежащая Аразу Агаларову, является одним из крупнейших российских девелоперов коммерческой недвижимости. В столичном регионе компании принадлежат выставочный центр "Крокус Экспо", а также торгово-развлекательные комплексы Vegas и гипермаркеты "Твой дом".
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крокус сити холл
Крокус сити холл
05:42 06.04.2024
 
Часть системы пожаротушения в "Крокусе" не сработала, сообщил источник РИА

Источник РИА: часть системы пожаротушения в "Крокусе" не сработала после начала пожара

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЖенщина у стихийного мемориала у здания концертного зала "Крокус Сити Холл"
Женщина у стихийного мемориала у здания концертного зала Крокус Сити Холл - ПРАЙМ, 1920, 06.04.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Во время вызванного терактом пожара в подмосковном концертном зале "Крокус сити холл" часть автоматизированной системы пожаротушения, которая отвечала за подачу воды и порошка, не сработала после возгорания в помещении, рассказал РИА Новости информированный источник.
Защита пострадавших ранее подала в Следственный комитет заявление с требованием возбудить уголовное дело в отношении владельцев комплекса. Они полагают, что материалы, которыми были отделаны стены концертного зала, могли способствовать тому, что пожар стремительно распространился. Пресс-служба Crocus Group впоследствии заявила, что материалы, которые использовались при строительстве сооружения, соответствуют стандартам.
"Из опросов потерпевших следует, что часть автоматизированной системы пожаротушения, которая отвечала за подачу воды и порошка, не сработала после начала возгорания в концертном зале", - сообщил собеседник.
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Представитель экстренных служб уточнил РИА Новости, что система в автоматическом режиме выдала сигнал о пожаре дежурному диспетчеру МЧС, а также запустила оповещение внутри здания.
Источник не исключил, что в тот момент, возможно, не сработала осциллирующая система пожаротушения, которая была установлена по периметру всего зала. Она активируется в автоматическом режиме после поступления с датчика сигнала инфракрасного излучения, который, предположительно, не сработал.
Корреспондент РИА Новости, который был в момент трагедии в здании и покинул его в течение десяти минут после начала стрельбы, рассказал, что возгорание в зрительном зале началось сразу, как только туда ворвались террористы, и все время, что корреспондент был в здании, система пожаротушения не действовала, вода не поступала.
Теракт в зале "Крокус сити холл" в Красногорске произошел 22 марта: нападавшие стали стрелять из автоматов по находившимся в здании людям, после чего подожгли зрительный зал. По последним данным, жертвами стали 145 человек.
Crocus Group, принадлежащая Аразу Агаларову, является одним из крупнейших российских девелоперов коммерческой недвижимости. В столичном регионе компании принадлежат выставочный центр "Крокус Экспо", а также торгово-развлекательные комплексы Vegas и гипермаркеты "Твой дом".
 
Крокус сити холл
 
 
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