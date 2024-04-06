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Мексика разорвала дипотношения с Эквадором после штурма ее посольства - 06.04.2024, ПРАЙМ
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Мексика разорвала дипотношения с Эквадором после штурма ее посольства
Мексика разорвала дипотношения с Эквадором после штурма ее посольства - 06.04.2024, ПРАЙМ
Мексика разорвала дипотношения с Эквадором после штурма ее посольства
Мексика приостановит отношения с Эквадором после того, как полиция южноамериканской страны ворвалась в мексиканскую дипмиссию, чтобы задержать бывшего... | 06.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-06T08:01+0300
2024-04-06T08:29+0300
мексика
эквадор
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МЕХИКО, 6 апр - ПРАЙМ. Мексика приостановит отношения с Эквадором после того, как полиция южноамериканской страны ворвалась в мексиканскую дипмиссию, чтобы задержать бывшего эквадорского вице-президента Хорхе Гласа.Соответствующее распоряжение отдал президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор главе МИД Алисии Барсене.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Алисия Барсена, наш министр иностранных дел, только что сообщила мне, что полиция Эквадора насильно вошла в наше посольство и задержала бывшего вице-президента этой страны, который был беженцем и просил убежища из-за преследований и обвинения, с которыми он столкнулся", - отметил президент в своем блоге в соцсети Х.Лопес Обрадор назвал произошедшее "вопиющим нарушением международного права и суверенитета Мексики"."Поэтому я поручил нашему министру выступить с заявлением по поводу этого авторитарного акта, действовать в рамках закона и немедленно объявить о приостановке дипломатических отношений с правительством Эквадора", - написал президент.По словам нового посла Мексики в Эквадоре Роберто Канеско, он пытался физически помешать силовикам проникнуть в дипмиссию, однако они применили силу и повалили его на землю, "ворвавшись, как преступники"."С риском для жизни я защищал честь и суверенитет нашей страны. Этого не может быть, произошедшее немыслимо", - сказал Канеско журналистам, согласно видеозаписям, опубликованным в социальных сетях.Барсена заявила, что мексиканские дипломаты в Эквадоре получили травмы во время штурма посольства, когда силовики ворвались туда.Она добавила, что правительство Мексики обратится в Международный суд ООН, чтобы осудить действия властей Эквадора."Мексика обратится в Международный суд с просьбой осудить ответственность Эквадора за нарушения международного права", - заявила Барсена.По словам министра, после консультации с Лопесом Обрадором и перед лицом вопиющего нарушения Венской конвенции о дипломатических сношениях, в частности, принципа неприкосновенности дипломатических помещений и персонала, а также основных норм международного сотрудничества, Мексика немедленно разрывает дипломатические отношения с Эквадором."Дипломатический персонал Мексики в Эквадоре немедленно покинет эту страну. Мексика надеется, что Эквадор предоставит необходимые гарантии для выезда мексиканского персонала", - говорится в сообщении.СИТУАЦИЯ С УБЕЖИЩЕММексика в пятницу предоставила политическое убежище бывшему вице-президенту Эквадора Гласу, укрывавшемуся в посольстве этой страны в Кито. Он прибыл в посольство Мексики в декабре 2023 года и попросил обеспечить его защиту. Ему одобрили доступ в качестве гостя. Власти Эквадора обратились к Мексике с просьбой войти в посольство и арестовать Гласа, но полиции в доступе отказали.Гласа, который в конце 2022 года освободился после пяти лет заключения за взяточничество и преступный сговор, в декабре 2023-го осудили на шесть лет тюрьмы по коррупционному делу бразильской строительной компании Odebrecht. Ордера на его арест выдали уже после того, как он укрылся в посольстве Мексики.Ранее на этой неделе Кито объявил действовавшего посла Мексики Ракель Серур персоной нон грата из-за высказываний Лопеса Обрадора о выборах в 2023 году в Эквадоре. Президент Мексики в свою очередь заявлял, что не намерен разрывать отношения с Эквадором или высылать из страны их посла.
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мексика, эквадор
МЕКСИКА, ЭКВАДОР
08:01 06.04.2024 (обновлено: 08:29 06.04.2024)
 
Мексика разорвала дипотношения с Эквадором после штурма ее посольства

Мексика решила разорвать дипломатические отношения с Эквадором после штурма посольства

© РИА Новости . Дмитрий ЗнаменскийМехико
Мехико - ПРАЙМ, 1920, 06.04.2024
© РИА Новости . Дмитрий Знаменский
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МЕХИКО, 6 апр - ПРАЙМ. Мексика приостановит отношения с Эквадором после того, как полиция южноамериканской страны ворвалась в мексиканскую дипмиссию, чтобы задержать бывшего эквадорского вице-президента Хорхе Гласа.
Соответствующее распоряжение отдал президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор главе МИД Алисии Барсене.
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"Алисия Барсена, наш министр иностранных дел, только что сообщила мне, что полиция Эквадора насильно вошла в наше посольство и задержала бывшего вице-президента этой страны, который был беженцем и просил убежища из-за преследований и обвинения, с которыми он столкнулся", - отметил президент в своем блоге в соцсети Х.
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Лопес Обрадор назвал произошедшее "вопиющим нарушением международного права и суверенитета Мексики".
"Поэтому я поручил нашему министру выступить с заявлением по поводу этого авторитарного акта, действовать в рамках закона и немедленно объявить о приостановке дипломатических отношений с правительством Эквадора", - написал президент.
По словам нового посла Мексики в Эквадоре Роберто Канеско, он пытался физически помешать силовикам проникнуть в дипмиссию, однако они применили силу и повалили его на землю, "ворвавшись, как преступники".
"С риском для жизни я защищал честь и суверенитет нашей страны. Этого не может быть, произошедшее немыслимо", - сказал Канеско журналистам, согласно видеозаписям, опубликованным в социальных сетях.
Барсена заявила, что мексиканские дипломаты в Эквадоре получили травмы во время штурма посольства, когда силовики ворвались туда.
Она добавила, что правительство Мексики обратится в Международный суд ООН, чтобы осудить действия властей Эквадора.
"Мексика обратится в Международный суд с просьбой осудить ответственность Эквадора за нарушения международного права", - заявила Барсена.
По словам министра, после консультации с Лопесом Обрадором и перед лицом вопиющего нарушения Венской конвенции о дипломатических сношениях, в частности, принципа неприкосновенности дипломатических помещений и персонала, а также основных норм международного сотрудничества, Мексика немедленно разрывает дипломатические отношения с Эквадором.
"Дипломатический персонал Мексики в Эквадоре немедленно покинет эту страну. Мексика надеется, что Эквадор предоставит необходимые гарантии для выезда мексиканского персонала", - говорится в сообщении.
СИТУАЦИЯ С УБЕЖИЩЕМ
Мексика в пятницу предоставила политическое убежище бывшему вице-президенту Эквадора Гласу, укрывавшемуся в посольстве этой страны в Кито. Он прибыл в посольство Мексики в декабре 2023 года и попросил обеспечить его защиту. Ему одобрили доступ в качестве гостя. Власти Эквадора обратились к Мексике с просьбой войти в посольство и арестовать Гласа, но полиции в доступе отказали.
Гласа, который в конце 2022 года освободился после пяти лет заключения за взяточничество и преступный сговор, в декабре 2023-го осудили на шесть лет тюрьмы по коррупционному делу бразильской строительной компании Odebrecht. Ордера на его арест выдали уже после того, как он укрылся в посольстве Мексики.
Ранее на этой неделе Кито объявил действовавшего посла Мексики Ракель Серур персоной нон грата из-за высказываний Лопеса Обрадора о выборах в 2023 году в Эквадоре. Президент Мексики в свою очередь заявлял, что не намерен разрывать отношения с Эквадором или высылать из страны их посла.
 
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