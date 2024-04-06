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Мексика разорвала дипотношения с Эквадором после штурма ее посольства
Мексика разорвала дипотношения с Эквадором после штурма ее посольства - 06.04.2024, ПРАЙМ
Мексика разорвала дипотношения с Эквадором после штурма ее посольства
Мексика приостановит отношения с Эквадором после того, как полиция южноамериканской страны ворвалась в мексиканскую дипмиссию, чтобы задержать бывшего... | 06.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-06T08:01+0300
2024-04-06T08:01+0300
2024-04-06T08:29+0300
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эквадор
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МЕХИКО, 6 апр - ПРАЙМ. Мексика приостановит отношения с Эквадором после того, как полиция южноамериканской страны ворвалась в мексиканскую дипмиссию, чтобы задержать бывшего эквадорского вице-президента Хорхе Гласа.Соответствующее распоряжение отдал президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор главе МИД Алисии Барсене.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Алисия Барсена, наш министр иностранных дел, только что сообщила мне, что полиция Эквадора насильно вошла в наше посольство и задержала бывшего вице-президента этой страны, который был беженцем и просил убежища из-за преследований и обвинения, с которыми он столкнулся", - отметил президент в своем блоге в соцсети Х.Лопес Обрадор назвал произошедшее "вопиющим нарушением международного права и суверенитета Мексики"."Поэтому я поручил нашему министру выступить с заявлением по поводу этого авторитарного акта, действовать в рамках закона и немедленно объявить о приостановке дипломатических отношений с правительством Эквадора", - написал президент.По словам нового посла Мексики в Эквадоре Роберто Канеско, он пытался физически помешать силовикам проникнуть в дипмиссию, однако они применили силу и повалили его на землю, "ворвавшись, как преступники"."С риском для жизни я защищал честь и суверенитет нашей страны. Этого не может быть, произошедшее немыслимо", - сказал Канеско журналистам, согласно видеозаписям, опубликованным в социальных сетях.Барсена заявила, что мексиканские дипломаты в Эквадоре получили травмы во время штурма посольства, когда силовики ворвались туда.Она добавила, что правительство Мексики обратится в Международный суд ООН, чтобы осудить действия властей Эквадора."Мексика обратится в Международный суд с просьбой осудить ответственность Эквадора за нарушения международного права", - заявила Барсена.По словам министра, после консультации с Лопесом Обрадором и перед лицом вопиющего нарушения Венской конвенции о дипломатических сношениях, в частности, принципа неприкосновенности дипломатических помещений и персонала, а также основных норм международного сотрудничества, Мексика немедленно разрывает дипломатические отношения с Эквадором."Дипломатический персонал Мексики в Эквадоре немедленно покинет эту страну. Мексика надеется, что Эквадор предоставит необходимые гарантии для выезда мексиканского персонала", - говорится в сообщении.СИТУАЦИЯ С УБЕЖИЩЕММексика в пятницу предоставила политическое убежище бывшему вице-президенту Эквадора Гласу, укрывавшемуся в посольстве этой страны в Кито. Он прибыл в посольство Мексики в декабре 2023 года и попросил обеспечить его защиту. Ему одобрили доступ в качестве гостя. Власти Эквадора обратились к Мексике с просьбой войти в посольство и арестовать Гласа, но полиции в доступе отказали.Гласа, который в конце 2022 года освободился после пяти лет заключения за взяточничество и преступный сговор, в декабре 2023-го осудили на шесть лет тюрьмы по коррупционному делу бразильской строительной компании Odebrecht. Ордера на его арест выдали уже после того, как он укрылся в посольстве Мексики.Ранее на этой неделе Кито объявил действовавшего посла Мексики Ракель Серур персоной нон грата из-за высказываний Лопеса Обрадора о выборах в 2023 году в Эквадоре. Президент Мексики в свою очередь заявлял, что не намерен разрывать отношения с Эквадором или высылать из страны их посла.
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мексика, эквадор
Мексика разорвала дипотношения с Эквадором после штурма ее посольства
Мексика решила разорвать дипломатические отношения с Эквадором после штурма посольства
МЕХИКО, 6 апр - ПРАЙМ. Мексика приостановит отношения с Эквадором после того, как полиция южноамериканской страны ворвалась в мексиканскую дипмиссию, чтобы задержать бывшего эквадорского вице-президента Хорхе Гласа.
Соответствующее распоряжение отдал президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор главе МИД Алисии Барсене.
"Алисия Барсена, наш министр иностранных дел, только что сообщила мне, что полиция Эквадора насильно вошла в наше посольство и задержала бывшего вице-президента этой страны, который был беженцем и просил убежища из-за преследований и обвинения, с которыми он столкнулся", - отметил президент в своем блоге в соцсети Х.
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Лопес Обрадор назвал произошедшее "вопиющим нарушением международного права и суверенитета Мексики".
"Поэтому я поручил нашему министру выступить с заявлением по поводу этого авторитарного акта, действовать в рамках закона и немедленно объявить о приостановке дипломатических отношений с правительством Эквадора", - написал президент.
По словам нового посла Мексики в Эквадоре Роберто Канеско, он пытался физически помешать силовикам проникнуть в дипмиссию, однако они применили силу и повалили его на землю, "ворвавшись, как преступники".
"С риском для жизни я защищал честь и суверенитет нашей страны. Этого не может быть, произошедшее немыслимо", - сказал Канеско журналистам, согласно видеозаписям, опубликованным в социальных сетях.
Барсена заявила, что мексиканские дипломаты в Эквадоре получили травмы во время штурма посольства, когда силовики ворвались туда.
Она добавила, что правительство Мексики обратится в Международный суд ООН, чтобы осудить действия властей Эквадора.
"Мексика обратится в Международный суд с просьбой осудить ответственность Эквадора за нарушения международного права", - заявила Барсена.
По словам министра, после консультации с Лопесом Обрадором и перед лицом вопиющего нарушения Венской конвенции о дипломатических сношениях, в частности, принципа неприкосновенности дипломатических помещений и персонала, а также основных норм международного сотрудничества, Мексика немедленно разрывает дипломатические отношения с Эквадором.
"Дипломатический персонал Мексики в Эквадоре немедленно покинет эту страну. Мексика надеется, что Эквадор предоставит необходимые гарантии для выезда мексиканского персонала", - говорится в сообщении.
Мексика в пятницу предоставила политическое убежище бывшему вице-президенту Эквадора Гласу, укрывавшемуся в посольстве этой страны в Кито. Он прибыл в посольство Мексики в декабре 2023 года и попросил обеспечить его защиту. Ему одобрили доступ в качестве гостя. Власти Эквадора обратились к Мексике с просьбой войти в посольство и арестовать Гласа, но полиции в доступе отказали.
Гласа, который в конце 2022 года освободился после пяти лет заключения за взяточничество и преступный сговор, в декабре 2023-го осудили на шесть лет тюрьмы по коррупционному делу бразильской строительной компании Odebrecht. Ордера на его арест выдали уже после того, как он укрылся в посольстве Мексики.
Ранее на этой неделе Кито объявил действовавшего посла Мексики Ракель Серур персоной нон грата из-за высказываний Лопеса Обрадора о выборах в 2023 году в Эквадоре. Президент Мексики в свою очередь заявлял, что не намерен разрывать отношения с Эквадором или высылать из страны их посла.