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Обвиняемый в покушении на Чибиса готов перед ним извиниться - 06.04.2024, ПРАЙМ
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Обвиняемый в покушении на Чибиса готов перед ним извиниться
Обвиняемый в покушении на Чибиса готов перед ним извиниться - 06.04.2024, ПРАЙМ
Обвиняемый в покушении на Чибиса готов перед ним извиниться
Обвиняемый в нападении c ножом на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса заявил, что готов перед ним извиниться, передает корреспондент РИА Новости. | 06.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-06T11:41+0300
2024-04-06T12:33+0300
происшествия
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КИРОВСК, 6 апр - ПРАЙМ. Обвиняемый в нападении c ножом на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса заявил, что готов перед ним извиниться, передает корреспондент РИА Новости. Сейчас в больнице Кировска проходит выездное заседание суда, где рассматривается вопрос по избранию меры пресечения.Напавший на главу региона был ранен при задержании. Лежа на койке, на вопрос о том, готов ли он извиниться перед губернатором, обвиняемый сначала ответил "нет", однако потом сказал "да, да, да, конечно, сделаю", объяснив, что первоначально не услышал заданного вопроса. На вопрос журналистов о том, сожалеет ли он о содеянном, обвиняемый ответил "Да". В качестве причины своего поведения назвал "стечение обстоятельств".Также мужчина рассказал, что в день нападения был на больничном, а также посещал зубного, на вопрос о приеме сильнодействующих препаратов он ответил утвердительно. "Я был на больничном. Спина болит, грыжа у меня, принимал лекарства, какие - не знаю, врач прописал. До этого (нападения - ред.) был у зубного", - сказал обвиняемый.Он также сообщил, что "на дело" пошел трезвым, алкоголь не пьет вообще. На вопрос о том, есть ли у него семья, мужчина ответил, что семьи нет, но есть дети. Всю жизнь он прожил в Апатитах, работает на железной дороге.На вопрос журналистов, что мотивом нападения якобы стали "голоса в голове", обвиняемый ответил отрицательно. "Значит, получается нет", - ответил он на вопрос журналистов про появившуюся в СМИ информацию о якобы "голосах в голове". Он также отрицательно ответил на вопрос о том, состоит ли он на учете. "Нет",- сказал мужчина.На вопрос о том, специально ли он взял с собой нож, мужчина отвечать не стал, заявив, что пока идет следствие "никаких комментариев".Мужчина не может передвигаться самостоятельно, внешне выглядит спокойным, ответил на вопросы журналистов.Покушение на Чибиса было совершено в четверг вечером. По данным следствия, 42-летний житель Апатитов дождался, когда губернатор закончит встречу с жителями города, и ударил его ножом в живот. Чибиса госпитализировали в Апатитско-Кировскую центральную горбольницу. После нападения мужчина попытался скрыться с места происшествия, но был задержан сотрудниками Росгвардии, боец ОМОН применил табельное оружие и ранил злоумышленника.Расследуется уголовное дело о покушении на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности. В Следственном комитете задержанный объяснил свой поступок чувством личной неприязни, хотя знаком с Чибисом не был. В пятницу глава региона, которого экстренно прооперировали, был доставлен санитарной авиацией в областную больницу, где продолжит лечение.
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Происшествия
11:41 06.04.2024 (обновлено: 12:33 06.04.2024)
 
Обвиняемый в покушении на Чибиса готов перед ним извиниться

Обвиняемый в нападении на мурманского губернатора заявил, что готов перед ним извиниться

© Unsplash/Sasun BughdaryanСудейский молоток
Судейский молоток
© Unsplash/Sasun Bughdaryan
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КИРОВСК, 6 апр - ПРАЙМ. Обвиняемый в нападении c ножом на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса заявил, что готов перед ним извиниться, передает корреспондент РИА Новости.
Сейчас в больнице Кировска проходит выездное заседание суда, где рассматривается вопрос по избранию меры пресечения.
Напавший на главу региона был ранен при задержании. Лежа на койке, на вопрос о том, готов ли он извиниться перед губернатором, обвиняемый сначала ответил "нет", однако потом сказал "да, да, да, конечно, сделаю", объяснив, что первоначально не услышал заданного вопроса.
Андрей Чибис, губернатор Мурманской области
Делом о покушении на Чибиса займутся в центральном аппарате СК
Вчера, 14:41
На вопрос журналистов о том, сожалеет ли он о содеянном, обвиняемый ответил "Да". В качестве причины своего поведения назвал "стечение обстоятельств".
Также мужчина рассказал, что в день нападения был на больничном, а также посещал зубного, на вопрос о приеме сильнодействующих препаратов он ответил утвердительно. "Я был на больничном. Спина болит, грыжа у меня, принимал лекарства, какие - не знаю, врач прописал. До этого (нападения - ред.) был у зубного", - сказал обвиняемый.
Он также сообщил, что "на дело" пошел трезвым, алкоголь не пьет вообще. На вопрос о том, есть ли у него семья, мужчина ответил, что семьи нет, но есть дети. Всю жизнь он прожил в Апатитах, работает на железной дороге.
На вопрос журналистов, что мотивом нападения якобы стали "голоса в голове", обвиняемый ответил отрицательно. "Значит, получается нет", - ответил он на вопрос журналистов про появившуюся в СМИ информацию о якобы "голосах в голове". Он также отрицательно ответил на вопрос о том, состоит ли он на учете. "Нет",- сказал мужчина.
На вопрос о том, специально ли он взял с собой нож, мужчина отвечать не стал, заявив, что пока идет следствие "никаких комментариев".
Мужчина не может передвигаться самостоятельно, внешне выглядит спокойным, ответил на вопросы журналистов.
Покушение на Чибиса было совершено в четверг вечером. По данным следствия, 42-летний житель Апатитов дождался, когда губернатор закончит встречу с жителями города, и ударил его ножом в живот. Чибиса госпитализировали в Апатитско-Кировскую центральную горбольницу. После нападения мужчина попытался скрыться с места происшествия, но был задержан сотрудниками Росгвардии, боец ОМОН применил табельное оружие и ранил злоумышленника.
Расследуется уголовное дело о покушении на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности. В Следственном комитете задержанный объяснил свой поступок чувством личной неприязни, хотя знаком с Чибисом не был. В пятницу глава региона, которого экстренно прооперировали, был доставлен санитарной авиацией в областную больницу, где продолжит лечение.
 
Происшествия
 
 
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