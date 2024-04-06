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Обвиняемый в покушении на Чибиса готов перед ним извиниться

Обвиняемый в покушении на Чибиса готов перед ним извиниться - 06.04.2024, ПРАЙМ

Обвиняемый в покушении на Чибиса готов перед ним извиниться

Обвиняемый в нападении c ножом на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса заявил, что готов перед ним извиниться, передает корреспондент РИА Новости. | 06.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-06T11:41+0300

2024-04-06T11:41+0300

2024-04-06T12:33+0300

происшествия

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КИРОВСК, 6 апр - ПРАЙМ. Обвиняемый в нападении c ножом на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса заявил, что готов перед ним извиниться, передает корреспондент РИА Новости. Сейчас в больнице Кировска проходит выездное заседание суда, где рассматривается вопрос по избранию меры пресечения.Напавший на главу региона был ранен при задержании. Лежа на койке, на вопрос о том, готов ли он извиниться перед губернатором, обвиняемый сначала ответил "нет", однако потом сказал "да, да, да, конечно, сделаю", объяснив, что первоначально не услышал заданного вопроса. На вопрос журналистов о том, сожалеет ли он о содеянном, обвиняемый ответил "Да". В качестве причины своего поведения назвал "стечение обстоятельств".Также мужчина рассказал, что в день нападения был на больничном, а также посещал зубного, на вопрос о приеме сильнодействующих препаратов он ответил утвердительно. "Я был на больничном. Спина болит, грыжа у меня, принимал лекарства, какие - не знаю, врач прописал. До этого (нападения - ред.) был у зубного", - сказал обвиняемый.Он также сообщил, что "на дело" пошел трезвым, алкоголь не пьет вообще. На вопрос о том, есть ли у него семья, мужчина ответил, что семьи нет, но есть дети. Всю жизнь он прожил в Апатитах, работает на железной дороге.На вопрос журналистов, что мотивом нападения якобы стали "голоса в голове", обвиняемый ответил отрицательно. "Значит, получается нет", - ответил он на вопрос журналистов про появившуюся в СМИ информацию о якобы "голосах в голове". Он также отрицательно ответил на вопрос о том, состоит ли он на учете. "Нет",- сказал мужчина.На вопрос о том, специально ли он взял с собой нож, мужчина отвечать не стал, заявив, что пока идет следствие "никаких комментариев".Мужчина не может передвигаться самостоятельно, внешне выглядит спокойным, ответил на вопросы журналистов.Покушение на Чибиса было совершено в четверг вечером. По данным следствия, 42-летний житель Апатитов дождался, когда губернатор закончит встречу с жителями города, и ударил его ножом в живот. Чибиса госпитализировали в Апатитско-Кировскую центральную горбольницу. После нападения мужчина попытался скрыться с места происшествия, но был задержан сотрудниками Росгвардии, боец ОМОН применил табельное оружие и ранил злоумышленника.Расследуется уголовное дело о покушении на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности. В Следственном комитете задержанный объяснил свой поступок чувством личной неприязни, хотя знаком с Чибисом не был. В пятницу глава региона, которого экстренно прооперировали, был доставлен санитарной авиацией в областную больницу, где продолжит лечение.

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