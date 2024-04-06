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В России разработали "глушилку" для наушников на ж/д переездах - 06.04.2024, ПРАЙМ
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В России разработали "глушилку" для наушников на ж/д переездах
В России разработали "глушилку" для наушников на ж/д переездах - 06.04.2024, ПРАЙМ
В России разработали "глушилку" для наушников на ж/д переездах
В России создали "глушилку" для наушников — устройство, подавляющее работу беспроводных наушников на ж/д переездах, пишет "Известия". | 06.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-06T20:46+0300
2024-04-06T20:51+0300
россия
ржд
железнодорожный переезд
наушники
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МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. В России создали "глушилку" для наушников — устройство, подавляющее работу беспроводных наушников на ж/д переездах, пишет "Известия".Устройство разработано в Институте радиотехнических систем и управления Южного федерального университета (ЮФУ) по просьбе РЖД. Главная задача такого устройства - путем подавления работы наушников предотвращать несчастные случаи и усиление безопасности на железной дороге.В РЖД пока не могут ответить, как именно будут проводиться испытания и сколько времени на это будет отведено, однако готовы провести испытания и ожидают от ЮФУ опытный образец.Разработчики устройства пояснили, что устройство улавливает сигнал Bluetooth, которым связаны наушники с телефоном, и перезагружают частоту 2,4 ГГц, в результате чего звук в наушниках исчезает, и человек сможет услышать предупреждающий сигнал о приближающемся поезде. Как только человек покидает зону действия "глушилки", звук в наушниках автоматически восстановится.Отмечается, что в рамках испытаний необходимо выявить реакцию пешеходов на переезде в момент, когда в наушниках перестает играть музыка. Это нужно для того, чтобы понять их дальнейшие действия — будет ли человек проверять телефон или смотреть по сторонам.
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россия, ржд, железнодорожный переезд, наушники
РОССИЯ, РЖД, железнодорожный переезд, наушники
20:46 06.04.2024 (обновлено: 20:51 06.04.2024)
 
В России разработали "глушилку" для наушников на ж/д переездах

На российских ж/д переездах испытают "глушилку" для беспроводных наушников

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкПоезда на Транссибирской железнодорожной магистрали в Хакасии
Поезда на Транссибирской железнодорожной магистрали в Хакасии - ПРАЙМ, 1920, 06.04.2024
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. В России создали "глушилку" для наушников — устройство, подавляющее работу беспроводных наушников на ж/д переездах, пишет "Известия".
Устройство разработано в Институте радиотехнических систем и управления Южного федерального университета (ЮФУ) по просьбе РЖД. Главная задача такого устройства - путем подавления работы наушников предотвращать несчастные случаи и усиление безопасности на железной дороге.
В РЖД пока не могут ответить, как именно будут проводиться испытания и сколько времени на это будет отведено, однако готовы провести испытания и ожидают от ЮФУ опытный образец.
Разработчики устройства пояснили, что устройство улавливает сигнал Bluetooth, которым связаны наушники с телефоном, и перезагружают частоту 2,4 ГГц, в результате чего звук в наушниках исчезает, и человек сможет услышать предупреждающий сигнал о приближающемся поезде. Как только человек покидает зону действия "глушилки", звук в наушниках автоматически восстановится.
Отмечается, что в рамках испытаний необходимо выявить реакцию пешеходов на переезде в момент, когда в наушниках перестает играть музыка. Это нужно для того, чтобы понять их дальнейшие действия — будет ли человек проверять телефон или смотреть по сторонам.
Железнодорожный транспорт - ПРАЙМ, 1920, 04.04.2024
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РОССИЯРЖДжелезнодорожный переезднаушники
 
 
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