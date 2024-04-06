https://1prime.ru/20240406/naushniki-847145070.html
В России разработали "глушилку" для наушников на ж/д переездах
В России разработали "глушилку" для наушников на ж/д переездах - 06.04.2024, ПРАЙМ
В России разработали "глушилку" для наушников на ж/д переездах
В России создали "глушилку" для наушников — устройство, подавляющее работу беспроводных наушников на ж/д переездах, пишет "Известия". | 06.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-06T20:46+0300
2024-04-06T20:46+0300
2024-04-06T20:51+0300
россия
ржд
железнодорожный переезд
наушники
https://cdnn.1prime.ru/img/83983/68/839836887_0:77:3367:1971_1920x0_80_0_0_1069c1a4a6ec8ca6cec7f4da94637fae.jpg
МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. В России создали "глушилку" для наушников — устройство, подавляющее работу беспроводных наушников на ж/д переездах, пишет "Известия".Устройство разработано в Институте радиотехнических систем и управления Южного федерального университета (ЮФУ) по просьбе РЖД. Главная задача такого устройства - путем подавления работы наушников предотвращать несчастные случаи и усиление безопасности на железной дороге.В РЖД пока не могут ответить, как именно будут проводиться испытания и сколько времени на это будет отведено, однако готовы провести испытания и ожидают от ЮФУ опытный образец.Разработчики устройства пояснили, что устройство улавливает сигнал Bluetooth, которым связаны наушники с телефоном, и перезагружают частоту 2,4 ГГц, в результате чего звук в наушниках исчезает, и человек сможет услышать предупреждающий сигнал о приближающемся поезде. Как только человек покидает зону действия "глушилки", звук в наушниках автоматически восстановится.Отмечается, что в рамках испытаний необходимо выявить реакцию пешеходов на переезде в момент, когда в наушниках перестает играть музыка. Это нужно для того, чтобы понять их дальнейшие действия — будет ли человек проверять телефон или смотреть по сторонам.
https://1prime.ru/20240404/poezda-847079484.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83983/68/839836887_318:0:3049:2048_1920x0_80_0_0_beaa95d89bdec005d30dd7408219bf87.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ржд, железнодорожный переезд, наушники
РОССИЯ, РЖД, железнодорожный переезд, наушники
В России разработали "глушилку" для наушников на ж/д переездах
На российских ж/д переездах испытают "глушилку" для беспроводных наушников
МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. В России создали "глушилку" для наушников — устройство, подавляющее работу беспроводных наушников на ж/д переездах, пишет "Известия".
Устройство разработано в Институте радиотехнических систем и управления Южного федерального университета (ЮФУ) по просьбе РЖД. Главная задача такого устройства - путем подавления работы наушников предотвращать несчастные случаи и усиление безопасности на железной дороге.
В РЖД пока не могут ответить, как именно будут проводиться испытания и сколько времени на это будет отведено, однако готовы провести испытания и ожидают от ЮФУ опытный образец.
Разработчики устройства пояснили, что устройство улавливает сигнал Bluetooth, которым связаны наушники с телефоном, и перезагружают частоту 2,4 ГГц, в результате чего звук в наушниках исчезает, и человек сможет услышать предупреждающий сигнал о приближающемся поезде. Как только человек покидает зону действия "глушилки", звук в наушниках автоматически восстановится.
Отмечается, что в рамках испытаний необходимо выявить реакцию пешеходов на переезде в момент, когда в наушниках перестает играть музыка. Это нужно для того, чтобы понять их дальнейшие действия — будет ли человек проверять телефон или смотреть по сторонам.
В РЖД рассказали о планах по обновлению подвижного состава