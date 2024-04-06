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В России разработали "глушилку" для наушников на ж/д переездах

В России разработали "глушилку" для наушников на ж/д переездах - 06.04.2024, ПРАЙМ

В России разработали "глушилку" для наушников на ж/д переездах

В России создали "глушилку" для наушников — устройство, подавляющее работу беспроводных наушников на ж/д переездах, пишет "Известия". | 06.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-06T20:46+0300

2024-04-06T20:46+0300

2024-04-06T20:51+0300

россия

ржд

железнодорожный переезд

наушники

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МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. В России создали "глушилку" для наушников — устройство, подавляющее работу беспроводных наушников на ж/д переездах, пишет "Известия".Устройство разработано в Институте радиотехнических систем и управления Южного федерального университета (ЮФУ) по просьбе РЖД. Главная задача такого устройства - путем подавления работы наушников предотвращать несчастные случаи и усиление безопасности на железной дороге.В РЖД пока не могут ответить, как именно будут проводиться испытания и сколько времени на это будет отведено, однако готовы провести испытания и ожидают от ЮФУ опытный образец.Разработчики устройства пояснили, что устройство улавливает сигнал Bluetooth, которым связаны наушники с телефоном, и перезагружают частоту 2,4 ГГц, в результате чего звук в наушниках исчезает, и человек сможет услышать предупреждающий сигнал о приближающемся поезде. Как только человек покидает зону действия "глушилки", звук в наушниках автоматически восстановится.Отмечается, что в рамках испытаний необходимо выявить реакцию пешеходов на переезде в момент, когда в наушниках перестает играть музыка. Это нужно для того, чтобы понять их дальнейшие действия — будет ли человек проверять телефон или смотреть по сторонам.

https://1prime.ru/20240404/poezda-847079484.html

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россия, ржд, железнодорожный переезд, наушники