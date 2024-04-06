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Цены на долгосрочную аренду жилья в России выросли на 16%

Цены на долгосрочную аренду жилья в России выросли на 16% - 06.04.2024, ПРАЙМ

Цены на долгосрочную аренду жилья в России выросли на 16%

Стоимость долгосрочной аренды недвижимости в крупных городах подскочила на 16% в сравнении с I кварталом 2023 года, рассказали в пресс-службе онлайн-платформы... | 06.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-06T10:08+0300

2024-04-06T10:08+0300

2024-04-06T10:08+0300

россия

недвижимость

аренда жилья

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МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Стоимость долгосрочной аренды недвижимости в крупных городах подскочила на 16% в сравнении с I кварталом 2023 года, рассказали в пресс-службе онлайн-платформы "Авито Недвижимость".Так, отмечается, что самый сильный рост продемонстрировали однокомнатные квартиры и студии, подорожавшие на 25% и 19% соответственно. Однако, по информации экспертов платформы, цены на трех- и четырехкомнатные квартиры не изменились, составив 45 тысяч и 160 тысяч рублей соответственно.Сообщается, что стоимость долгосрочной аренды квартир за год увеличились во всех городах, которые приняли участие в исследовании. Так, самый маленький рост показали Севастополь (+9%), Ростов-на-Дону (+13%) и Сочи (+14%). Дешевле всего на данный момент можно снять жилье в Брянске, Кирове, Ярославле и Ульяновске.При этом самые высокие цены зафиксированы в Москве (85 тысяч рублей) и Сочи (40 тысяч рублей).Как сообщил руководитель категории долгосрочной аренды "Авито Недвижимости" Константин Каменев, удорожания аренды недвижимость практически не влияет на спрос. Так, по его словам, спрос меньше всего снижается или даже немного растет в крупных городах, которые традиционно являются точками притяжения для жителей периферии.

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россия, недвижимость, аренда жилья