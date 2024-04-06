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Украина возобновила контейнерные перевозки через порт Одессы

Украина возобновила контейнерные перевозки через порт Одессы - 06.04.2024, ПРАЙМ

Украина возобновила контейнерные перевозки через порт Одессы

Украина возобновила контейнерные перевозки через порт Одессы спустя два года, заявил депутат Верховной рады Данил Гетманцев. | 06.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-06T16:00+0300

2024-04-06T16:00+0300

2024-04-06T16:00+0300

экономика

украина

порт

морские перевозки

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МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Украина возобновила контейнерные перевозки через порт Одессы спустя два года, заявил депутат Верховной рады Данил Гетманцев."Третьего апреля в один из портов Большой Одессы прибыл первый со времени начала полномасштабного вторжения контейнеровоз, а уже на следующие сутки он успешно совершил обратный рейс из Украины", — написал Гетманцев в своем Telegram-канале. По его словам, Украина смогла возобновить торговые перевозки после выхода РФ из зерновой сделки, для чего потребовалось открытие альтернативного зернового пути при участии ВСУ. Россия, Украина, ООН и Турция в июле 2022 года подписали "черноморскую инициативу", она же зерновая сделка, по вывозу на мировые рынки российской и украинской агропродукции с целью предотвращения продовольственного кризиса. Вторая часть — меморандум "Россия — ООН" — предусматривал, в том числе, снятие санкций с отечественных банков и их переподключение к SWIFT для оплаты поставок. Москва не раз заявляла, что часть сделки, касающаяся российского экспорта, не выполняется.Летом 2023 года Россия уведомила Турцию, ООН и Украину о приостановке действия зерновой сделки. Как подчеркивал глава российского МИД Сергей Лавров, "черноморская инициатива" возобновится только после выполнения Западом условий меморандума.В августе прошлого года ВМС Украины заявили об открытии временных коридоров для торговых судов, идущих в направлении или из портов Черноморска, Одессы и "Южного". В том же месяце Киев объявил об открытии регистрации торговых судов, готовых идти данными маршрутами "под наблюдением ВСУ", которые будут обеспечивать их безопасность. Представитель ВСМ Украины Дмитрий Плетенчук признал невозможность гарантировать полную безопасность прохода судов по временным коридорам в Черном море.

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украина, порт, морские перевозки