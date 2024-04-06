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Уровень воды в реке Урал в Оренбурге приблизился к опасной отметке - 06.04.2024, ПРАЙМ
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Уровень воды в реке Урал в Оренбурге приблизился к опасной отметке
Уровень воды в реке Урал в Оренбурге приблизился к опасной отметке - 06.04.2024, ПРАЙМ
Уровень воды в реке Урал в Оренбурге приблизился к опасной отметке
Уровень воды в реке Урал в Оренбургской области составил уже 828 метров, приблизившись к опасной отметке, рассказали в городской мэрии. | 06.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-06T11:54+0300
2024-04-06T11:54+0300
россия
оренбургская область
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УФА, 6 апр - ПРАЙМ. Уровень воды в реке Урал в Оренбургской области составил уже 828 метров, приблизившись к опасной отметке, рассказали в городской мэрии.Уточняется, что опасной считается уровень в 930 метров.Ранее сообщалось, что в Орске произошел прорыв дамбы, которая сдерживала реку Урал и защищала от нее город. Уточнялось, что прорвало защитную дамбу в районе улицы Оренбургской. На данный момент проводится масовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления.Сообщалось, что подтоплены 2556 жилых домов, 6886 приусадебных участков, эвакуированы 4208 человек, в пунктах временного размещения (ПВР) находятся 427 жителей. Власти Орска призвали срочно эвакуироваться в пункты временного размещения жителей поселков Лесоторговый, Никель, Строителей и с улицы Борисоглебского.
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россия, оренбургская область
РОССИЯ, Оренбургская область
11:54 06.04.2024
 
Уровень воды в реке Урал в Оренбурге приблизился к опасной отметке

Уровень воды на реке Урал у Оренбурга приближается к опасной отметке в 930 см

© РИА Новости . Светлана Задера | Перейти в медиабанк%Последствия паводка в Иркутской области
%Последствия паводка в Иркутской области - ПРАЙМ, 1920, 06.04.2024
© РИА Новости . Светлана Задера
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УФА, 6 апр - ПРАЙМ. Уровень воды в реке Урал в Оренбургской области составил уже 828 метров, приблизившись к опасной отметке, рассказали в городской мэрии.
Уточняется, что опасной считается уровень в 930 метров.
Ранее сообщалось, что в Орске произошел прорыв дамбы, которая сдерживала реку Урал и защищала от нее город. Уточнялось, что прорвало защитную дамбу в районе улицы Оренбургской. На данный момент проводится масовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления.
Сообщалось, что подтоплены 2556 жилых домов, 6886 приусадебных участков, эвакуированы 4208 человек, в пунктах временного размещения (ПВР) находятся 427 жителей. Власти Орска призвали срочно эвакуироваться в пункты временного размещения жителей поселков Лесоторговый, Никель, Строителей и с улицы Борисоглебского.
 
РОССИЯОренбургская область
 
 
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