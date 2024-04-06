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Паводок в Оренбурге стал самым многоводным за историю наблюдений

Паводок в Оренбурге стал самым многоводным за историю наблюдений - 06.04.2024, ПРАЙМ

Паводок в Оренбурге стал самым многоводным за историю наблюдений

Паводок 2024 года стал самым многоводным за всю историю наблюдений в Оренбургской области, заявил губернатор региона Денис Паслер. | 06.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-06T21:29+0300

2024-04-06T21:29+0300

2024-04-06T21:29+0300

происшествия

россия

оренбург

оренбургская область

подтопление

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МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Паводок 2024 года стал самым многоводным за всю историю наблюдений в Оренбургской области, заявил губернатор региона Денис Паслер. "Приток талых вод в Ириклу со стороны Башкирии и Челябинской области немного снизился, но по-прежнему рекордный, поэтому Ириклинская ГЭС не снижает объем сброса — 2170 кубов в секунду сохраняются. Мы продолжаем борьбу со стихией. Через два-три дня будет понятно, когда ждать снижения", — написал он в своем Telegram-канале. Паслер добавил, что власти запустили горячую линию, жители региона могут круглосуточно получать информацию по всем вопросам, связанным с паводковой ситуацией, по номеру 122.5 апреля в Орске произошел прорыв дамбы на реке Урал. Жителей затопленных районов Старого города эвакуируют в Новый город или в ПВР.Режим ЧС введен на всей территории области. По факту прорыва дамбы СК РФ возбудил уголовное дело по статьям о нарушении безопасности и халатности (ч.1 ст. 216 (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ), ч.1 ст. 293 (халатность) УК РФ).

оренбург

оренбургская область

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россия, оренбург, оренбургская область, подтопление