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Вода в реке Урал в Орске поднялась выше критического уровня

Вода в реке Урал в Орске поднялась выше критического уровня - 06.04.2024, ПРАЙМ

Вода в реке Урал в Орске поднялась выше критического уровня

Уровень воды на реке Урал в Орске к утру субботы, 6 апреля, достиг критического и составил 9,27 метров, сообщил мэр Василий Козупица. | 06.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-06T08:33+0300

2024-04-06T08:33+0300

2024-04-06T08:33+0300

происшествия

оренбургская область

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УФА, 6 апр - ПРАЙМ. Уровень воды на реке Урал в Орске к утру субботы, 6 апреля, достиг критического и составил 9,27 метров, сообщил мэр Василий Козупица. "Опасный уровень реки Урал был 7 метров, а сегодня на утро он растёт и был 9,27 метров. Дамба получила уровень воды, который выше критического", - сообщил он журналистам.По его словам, ситуация стремительно развивается в худшую сторону, при этом вода выходит на поверхность, где живут люди.Ранее в мэрии сообщали РИА Новости, что прорвало дамбу, которая защищала город от реки Урал. Осуществляется массовая эвакуация из Старого города, где находятся несколько поселков, попавших в зону затопления. Для людей приготовили пункты временного размещения. В администрации сообщали, что прорвало защитную дамбу в районе Оренбургской улицы.

https://1prime.ru/20240405/damba-847129026.html

оренбургская область

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оренбургская область