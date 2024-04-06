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Вода в реке Урал в Орске поднялась выше критического уровня - 06.04.2024, ПРАЙМ
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Вода в реке Урал в Орске поднялась выше критического уровня
Вода в реке Урал в Орске поднялась выше критического уровня - 06.04.2024, ПРАЙМ
Вода в реке Урал в Орске поднялась выше критического уровня
Уровень воды на реке Урал в Орске к утру субботы, 6 апреля, достиг критического и составил 9,27 метров, сообщил мэр Василий Козупица. | 06.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-06T08:33+0300
2024-04-06T08:33+0300
происшествия
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УФА, 6 апр - ПРАЙМ. Уровень воды на реке Урал в Орске к утру субботы, 6 апреля, достиг критического и составил 9,27 метров, сообщил мэр Василий Козупица. "Опасный уровень реки Урал был 7 метров, а сегодня на утро он растёт и был 9,27 метров. Дамба получила уровень воды, который выше критического", - сообщил он журналистам.По его словам, ситуация стремительно развивается в худшую сторону, при этом вода выходит на поверхность, где живут люди.Ранее в мэрии сообщали РИА Новости, что прорвало дамбу, которая защищала город от реки Урал. Осуществляется массовая эвакуация из Старого города, где находятся несколько поселков, попавших в зону затопления. Для людей приготовили пункты временного размещения. В администрации сообщали, что прорвало защитную дамбу в районе Оренбургской улицы.
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оренбургская область
Происшествия, Оренбургская область
08:33 06.04.2024
 
Вода в реке Урал в Орске поднялась выше критического уровня

Уровень воды в реке Урал в Орске поднялся выше критического и составил 9,27 метров

© МЧС РФ | Перейти в медиабанкПрорыв дамбы в Орске
Прорыв дамбы в Орске
© МЧС РФ
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УФА, 6 апр - ПРАЙМ. Уровень воды на реке Урал в Орске к утру субботы, 6 апреля, достиг критического и составил 9,27 метров, сообщил мэр Василий Козупица.
"Опасный уровень реки Урал был 7 метров, а сегодня на утро он растёт и был 9,27 метров. Дамба получила уровень воды, который выше критического", - сообщил он журналистам.
По его словам, ситуация стремительно развивается в худшую сторону, при этом вода выходит на поверхность, где живут люди.
Эвакуация жителей Орска
Десять тысяч человек попало в зону подтопления из-за прорыва дамбы в Орске
Вчера, 23:49
Ранее в мэрии сообщали РИА Новости, что прорвало дамбу, которая защищала город от реки Урал. Осуществляется массовая эвакуация из Старого города, где находятся несколько поселков, попавших в зону затопления. Для людей приготовили пункты временного размещения. В администрации сообщали, что прорвало защитную дамбу в районе Оренбургской улицы.
 
ПроисшествияОренбургская область
 
 
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