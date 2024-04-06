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В Орске подтопило половину Старого города
В Орске подтопило половину Старого города - 06.04.2024, ПРАЙМ
В Орске подтопило половину Старого города
Существует опасность изоляции Старого города в Орске Оренбургской области от Нового города из-за подтопления, власти призывают граждан срочно эвакуироваться,... | 06.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-06T08:57+0300
2024-04-06T08:57+0300
2024-04-06T09:42+0300
происшествия
россия
оренбургская область
прорыв
затопление
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УФА, 6 апр - ПРАЙМ. Существует опасность изоляции Старого города в Орске Оренбургской области от Нового города из-за подтопления, власти призывают граждан срочно эвакуироваться, рассказал мэр Орска Василий Козупица.Он также допустил, что вода может пойти дальше и затопить район автовокзала. По его словам, у спасательных служб есть необходимые плавательные средства и техника повышенной проходимости для эвакуации граждан.Ранее сообщалось, что в Орске произошел прорыв дамбы, которая сдерживала реку Урал и защищала от нее город. Уточнялось, что прорвало защитную дамбу в районе улицы Оренбургской. На данный момент проводится масовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления.Микрорайон Старый город находится в Советском районе Орска, на левобережье реки Урал к востоку от места впадения реки Орь.
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россия, оренбургская область, прорыв, затопление
Происшествия, РОССИЯ, Оренбургская область, прорыв, затопление
В Орске подтопило половину Старого города
Мэр затопленного Орска заявил об опасности изоляции Старого города от Нового
УФА, 6 апр - ПРАЙМ. Существует опасность изоляции Старого города в Орске Оренбургской области от Нового города из-за подтопления, власти призывают граждан срочно эвакуироваться, рассказал мэр Орска Василий Козупица.
Он также допустил, что вода может пойти дальше и затопить район автовокзала. По его словам, у спасательных служб есть необходимые плавательные средства и техника повышенной проходимости для эвакуации граждан.
Ранее сообщалось, что в Орске произошел прорыв дамбы, которая сдерживала реку Урал и защищала от нее город. Уточнялось, что прорвало защитную дамбу в районе улицы Оренбургской. На данный момент проводится масовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления.
Микрорайон Старый город находится в Советском районе Орска, на левобережье реки Урал к востоку от места впадения реки Орь.