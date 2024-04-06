https://1prime.ru/20240406/orsk-847131690.html

В Орске подтопило половину Старого города

В Орске подтопило половину Старого города - 06.04.2024, ПРАЙМ

В Орске подтопило половину Старого города

Существует опасность изоляции Старого города в Орске Оренбургской области от Нового города из-за подтопления, власти призывают граждан срочно эвакуироваться,... | 06.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-06T08:57+0300

2024-04-06T08:57+0300

2024-04-06T09:42+0300

происшествия

россия

оренбургская область

прорыв

затопление

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/05/847127600_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f697a3e838f5b1489a873af1fcf4b1b2.jpg

УФА, 6 апр - ПРАЙМ. Существует опасность изоляции Старого города в Орске Оренбургской области от Нового города из-за подтопления, власти призывают граждан срочно эвакуироваться, рассказал мэр Орска Василий Козупица.Он также допустил, что вода может пойти дальше и затопить район автовокзала. По его словам, у спасательных служб есть необходимые плавательные средства и техника повышенной проходимости для эвакуации граждан.Ранее сообщалось, что в Орске произошел прорыв дамбы, которая сдерживала реку Урал и защищала от нее город. Уточнялось, что прорвало защитную дамбу в районе улицы Оренбургской. На данный момент проводится масовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления.Микрорайон Старый город находится в Советском районе Орска, на левобережье реки Урал к востоку от места впадения реки Орь.

оренбургская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, оренбургская область, прорыв, затопление