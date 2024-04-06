https://1prime.ru/20240406/orsk-847132971.html

В Старом городе Орска при патрулировании нашли тела погибших

В Старом городе Орска при патрулировании нашли тела погибших - 06.04.2024, ПРАЙМ

В Старом городе Орска при патрулировании нашли тела погибших

В ходе патрулирования территории в Старом городе в Орске Оренбургской области после затопления спасатели нашли тела двух человек, рассказали РИА Новости в... | 06.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-06T10:23+0300

2024-04-06T10:23+0300

2024-04-06T10:38+0300

происшествия

россия

оренбургская область

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УФА, 6 апр - ПРАЙМ. В ходе патрулирования территории в Старом городе в Орске Оренбургской области после затопления спасатели нашли тела двух человек, рассказали РИА Новости в правительстве региона.Отмечается, что, по предварительным данным, их смерти не связаны с утоплением."При патрулировании территории потенциального затопления в старом городе Орска были обнаружены 2 тела. Причину и время наступления смерти установит экспертиза. По предварительным данным их смерти не связаны с утоплением. В двух случаях воды ни в доме, ни на прилегающей территории не было", - отметили власти области.Позднее поступила информация, что в частных домовладениях при патрулировании Старого района были найдены тела трех погибших.Ранее сообщалось, что в Орске произошел прорыв дамбы, которая сдерживала реку Урал и защищала от нее город. Уточнялось, что прорвало защитную дамбу в районе улицы Оренбургской. На данный момент проводится масовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления.По подсчетам, в области подтопило 2556 жилых домов, 6886 приусадебных участков, эвакуированы 4208 человек, в пунктах временного размещения (ПВР) находятся 427 жителей. Власти Орска призвали срочно эвакуироваться в пункты временного размещения жителей поселков Лесоторговый, Никель, Строителей и с улицы Борисоглебского.

https://1prime.ru/20240406/orsk-847131276.html

оренбургская область

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россия, оренбургская область