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В Старом городе Орска при патрулировании нашли тела погибших - 06.04.2024, ПРАЙМ
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В Старом городе Орска при патрулировании нашли тела погибших
В Старом городе Орска при патрулировании нашли тела погибших - 06.04.2024, ПРАЙМ
В Старом городе Орска при патрулировании нашли тела погибших
В ходе патрулирования территории в Старом городе в Орске Оренбургской области после затопления спасатели нашли тела двух человек, рассказали РИА Новости в... | 06.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-06T10:23+0300
2024-04-06T10:38+0300
происшествия
россия
оренбургская область
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УФА, 6 апр - ПРАЙМ. В ходе патрулирования территории в Старом городе в Орске Оренбургской области после затопления спасатели нашли тела двух человек, рассказали РИА Новости в правительстве региона.Отмечается, что, по предварительным данным, их смерти не связаны с утоплением."При патрулировании территории потенциального затопления в старом городе Орска были обнаружены 2 тела. Причину и время наступления смерти установит экспертиза. По предварительным данным их смерти не связаны с утоплением. В двух случаях воды ни в доме, ни на прилегающей территории не было", - отметили власти области.Позднее поступила информация, что в частных домовладениях при патрулировании Старого района были найдены тела трех погибших.Ранее сообщалось, что в Орске произошел прорыв дамбы, которая сдерживала реку Урал и защищала от нее город. Уточнялось, что прорвало защитную дамбу в районе улицы Оренбургской. На данный момент проводится масовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления.По подсчетам, в области подтопило 2556 жилых домов, 6886 приусадебных участков, эвакуированы 4208 человек, в пунктах временного размещения (ПВР) находятся 427 жителей. Власти Орска призвали срочно эвакуироваться в пункты временного размещения жителей поселков Лесоторговый, Никель, Строителей и с улицы Борисоглебского.
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оренбургская область
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россия, оренбургская область
Происшествия, РОССИЯ, Оренбургская область
10:23 06.04.2024 (обновлено: 10:38 06.04.2024)
 
В Старом городе Орска при патрулировании нашли тела погибших

В Старом городе Орска нашли тела двух человек, их смерть не связана с утоплением

© МЧС РФ | Перейти в медиабанкПоследствия паводков в Амурской области
Последствия паводков в Амурской области
© МЧС РФ
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УФА, 6 апр - ПРАЙМ. В ходе патрулирования территории в Старом городе в Орске Оренбургской области после затопления спасатели нашли тела двух человек, рассказали РИА Новости в правительстве региона.
Отмечается, что, по предварительным данным, их смерти не связаны с утоплением.
"При патрулировании территории потенциального затопления в старом городе Орска были обнаружены 2 тела. Причину и время наступления смерти установит экспертиза. По предварительным данным их смерти не связаны с утоплением. В двух случаях воды ни в доме, ни на прилегающей территории не было", - отметили власти области.
Позднее поступила информация, что в частных домовладениях при патрулировании Старого района были найдены тела трех погибших.
Прорыв дамбы в Орске
Вода в реке Урал в Орске поднялась выше критического уровня
08:33
Ранее сообщалось, что в Орске произошел прорыв дамбы, которая сдерживала реку Урал и защищала от нее город. Уточнялось, что прорвало защитную дамбу в районе улицы Оренбургской. На данный момент проводится масовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления.
По подсчетам, в области подтопило 2556 жилых домов, 6886 приусадебных участков, эвакуированы 4208 человек, в пунктах временного размещения (ПВР) находятся 427 жителей. Власти Орска призвали срочно эвакуироваться в пункты временного размещения жителей поселков Лесоторговый, Никель, Строителей и с улицы Борисоглебского.
 
ПроисшествияРОССИЯОренбургская область
 
 
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