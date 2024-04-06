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Стала известна причина прорыва дамбы в Орске - 06.04.2024, ПРАЙМ
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Стала известна причина прорыва дамбы в Орске
Стала известна причина прорыва дамбы в Орске - 06.04.2024, ПРАЙМ
Стала известна причина прорыва дамбы в Орске
Прорыв дамбы в Орске случился на фоне несвоевременного принятия мер по содержанию гидротехнического сооружения, рассказали в прокуратуре региона. | 06.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-06T12:32+0300
2024-04-06T12:33+0300
происшествия
россия
оренбургская область
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УФА, 6 апр - ПРАЙМ. Прорыв дамбы в Орске случился на фоне несвоевременного принятия мер по содержанию гидротехнического сооружения, рассказали в прокуратуре региона.Отмечается, что Ростехнадзор ранее выявлял нарушения при содержании дамбы, при том, что объект был введен в экспуатацию в 2010 году.В ведомстве уточнили, что в марте 2024 года прокуратура направила предостережение первому зам-главы Орска, в котором говорилось о недопустимости нарушения законодательства о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.Это и стало причиной прорыва дабмы, резюмировали в областной прокуратуре.Ранее в городе Орск, расположенном в Оренбургской области, произошел прорыв дамбы, которая сдерживала реку Урал и защищала от нее город. Уточнялось, что прорвало защитную дамбу в районе улицы Оренбургской. На данный момент проводится масовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления.
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россия, оренбургская область
Происшествия, РОССИЯ, Оренбургская область
12:32 06.04.2024 (обновлено: 12:33 06.04.2024)
 
Стала известна причина прорыва дамбы в Орске

Прокуратура: прорыв дамбы в Орске произошел из-за несвоевременно принятых мер

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкПаводок в Хабаровском крае
Паводок в Хабаровском крае - ПРАЙМ, 1920, 06.04.2024
© РИА Новости . Виталий Аньков
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УФА, 6 апр - ПРАЙМ. Прорыв дамбы в Орске случился на фоне несвоевременного принятия мер по содержанию гидротехнического сооружения, рассказали в прокуратуре региона.
Отмечается, что Ростехнадзор ранее выявлял нарушения при содержании дамбы, при том, что объект был введен в экспуатацию в 2010 году.
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В ведомстве уточнили, что в марте 2024 года прокуратура направила предостережение первому зам-главы Орска, в котором говорилось о недопустимости нарушения законодательства о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Это и стало причиной прорыва дабмы, резюмировали в областной прокуратуре.
Ранее в городе Орск, расположенном в Оренбургской области, произошел прорыв дамбы, которая сдерживала реку Урал и защищала от нее город. Уточнялось, что прорвало защитную дамбу в районе улицы Оренбургской. На данный момент проводится масовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления.
 
ПроисшествияРОССИЯОренбургская область
 
 
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