https://1prime.ru/20240406/orsk-847135679.html

Стала известна причина прорыва дамбы в Орске

Стала известна причина прорыва дамбы в Орске - 06.04.2024, ПРАЙМ

Стала известна причина прорыва дамбы в Орске

Прорыв дамбы в Орске случился на фоне несвоевременного принятия мер по содержанию гидротехнического сооружения, рассказали в прокуратуре региона. | 06.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-06T12:32+0300

2024-04-06T12:32+0300

2024-04-06T12:33+0300

происшествия

россия

оренбургская область

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УФА, 6 апр - ПРАЙМ. Прорыв дамбы в Орске случился на фоне несвоевременного принятия мер по содержанию гидротехнического сооружения, рассказали в прокуратуре региона.Отмечается, что Ростехнадзор ранее выявлял нарушения при содержании дамбы, при том, что объект был введен в экспуатацию в 2010 году.В ведомстве уточнили, что в марте 2024 года прокуратура направила предостережение первому зам-главы Орска, в котором говорилось о недопустимости нарушения законодательства о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.Это и стало причиной прорыва дабмы, резюмировали в областной прокуратуре.Ранее в городе Орск, расположенном в Оренбургской области, произошел прорыв дамбы, которая сдерживала реку Урал и защищала от нее город. Уточнялось, что прорвало защитную дамбу в районе улицы Оренбургской. На данный момент проводится масовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления.

https://1prime.ru/20240406/orsk-847132971.html

оренбургская область

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россия, оренбургская область