https://1prime.ru/20240406/orsk-847142331.html

В зоне подтопления в Орске оказались шесть медучреждений

В зоне подтопления в Орске оказались шесть медучреждений - 06.04.2024, ПРАЙМ

В зоне подтопления в Орске оказались шесть медучреждений

Шесть медицинских учреждений Орска попали в зону подтопления, сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. | 06.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-06T17:56+0300

2024-04-06T17:56+0300

2024-04-06T17:57+0300

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МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Шесть медицинских учреждений Орска попали в зону подтопления, сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. "В зону подтопления попали 6 учреждений здравоохранения, 88 пациентов, в том числе один ребенок, переведены в другие стационары города", — сказал Кузнецов. По его словам, другие медучреждения работают в обычном режиме и располагают необходимым количеством коек и всем необходимым для оказания гражданам медицинской помощи. Отмечается, что в пунктах временного размещения пока не зафиксировано обращения за медпомощью. В ПВР организовано дежурство медиков.Работу медицинской службы координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.

https://1prime.ru/20240406/podtoplenie-v-orske-847141631.html

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россия, оренбург, оренбургская область, медуслуги, медики