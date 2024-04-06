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В зоне подтопления в Орске оказались шесть медучреждений
В зоне подтопления в Орске оказались шесть медучреждений - 06.04.2024, ПРАЙМ
В зоне подтопления в Орске оказались шесть медучреждений
Шесть медицинских учреждений Орска попали в зону подтопления, сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. | 06.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-06T17:56+0300
2024-04-06T17:56+0300
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МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Шесть медицинских учреждений Орска попали в зону подтопления, сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. "В зону подтопления попали 6 учреждений здравоохранения, 88 пациентов, в том числе один ребенок, переведены в другие стационары города", — сказал Кузнецов. По его словам, другие медучреждения работают в обычном режиме и располагают необходимым количеством коек и всем необходимым для оказания гражданам медицинской помощи. Отмечается, что в пунктах временного размещения пока не зафиксировано обращения за медпомощью. В ПВР организовано дежурство медиков.Работу медицинской службы координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.
https://1prime.ru/20240406/podtoplenie-v-orske-847141631.html
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В зоне подтопления в Орске оказались шесть медучреждений
Минздрав: в зону подтопления попали шесть медучреждений Орска
МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Шесть медицинских учреждений Орска попали в зону подтопления, сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
"В зону подтопления попали 6 учреждений здравоохранения, 88 пациентов, в том числе один ребенок, переведены в другие стационары города", — сказал Кузнецов.
По его словам, другие медучреждения работают в обычном режиме и располагают необходимым количеством коек и всем необходимым для оказания гражданам медицинской помощи.
Отмечается, что в пунктах временного размещения пока не зафиксировано обращения за медпомощью. В ПВР организовано дежурство медиков.
Работу медицинской службы координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.
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