https://1prime.ru/20240406/orsk-847142624.html
Из подтопленного Орска эвакуировано более тысячи человек
Из подтопленного Орска эвакуировано более тысячи человек - 06.04.2024, ПРАЙМ
Из подтопленного Орска эвакуировано более тысячи человек
Из подтопленном из-за прорыва дамбы Орске эвакуировано более тысячи человек, сообщила пресс-служба МЧС России. | 06.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-06T18:29+0300
2024-04-06T18:29+0300
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МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Из подтопленном из-за прорыва дамбы Орске эвакуировано более тысячи человек, сообщила пресс-служба МЧС России. "По последним данным, в Орске эвакуирован 1121 человек, в том числе 331 ребенок. В пунктах временного размещения находятся 283 человека, из которых 77 — дети. Подтопленными остаются 2450 домов и 3185 придомовых территорий", — говорится в сообщении. 5 апреля в Орске произошел прорыв дамбы на реке Урал. Жителей затопленных районов Старого города эвакуируют в Новый город или в ПВР.Режим ЧС введен на всей территории области. По факту прорыва дамбы СК РФ возбудил уголовное дело по статьям о нарушении безопасности и халатности (ч.1 ст. 216 (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ), ч.1 ст. 293 (халатность) УК РФ).
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россия, оренбург, оренбургская область, эвакуация
Происшествия, РОССИЯ, Оренбург, Оренбургская область, эвакуация
Из подтопленного Орска эвакуировано более тысячи человек
МЧС РФ: в подтопленном Орске эвакуирован 1121 человек, в том числе 331 ребенок
МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Из подтопленном из-за прорыва дамбы Орске эвакуировано более тысячи человек, сообщила пресс-служба МЧС России.
"По последним данным, в Орске эвакуирован 1121 человек, в том числе 331 ребенок. В пунктах временного размещения находятся 283 человека, из которых 77 — дети. Подтопленными остаются 2450 домов и 3185 придомовых территорий", — говорится в сообщении.
5 апреля в Орске произошел прорыв дамбы на реке Урал. Жителей затопленных районов Старого города эвакуируют в Новый город или в ПВР.
Режим ЧС введен на всей территории области. По факту прорыва дамбы СК РФ возбудил уголовное дело по статьям о нарушении безопасности и халатности (ч.1 ст. 216 (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ), ч.1 ст. 293 (халатность) УК РФ).
В зоне подтопления в Орске оказались шесть медучреждений