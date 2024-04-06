Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Из подтопленного Орска эвакуировано более тысячи человек - 06.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
ЧП на Крымском мосту - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20240406/orsk-847142624.html
Из подтопленного Орска эвакуировано более тысячи человек
Из подтопленного Орска эвакуировано более тысячи человек - 06.04.2024, ПРАЙМ
Из подтопленного Орска эвакуировано более тысячи человек
Из подтопленном из-за прорыва дамбы Орске эвакуировано более тысячи человек, сообщила пресс-служба МЧС России. | 06.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-06T18:29+0300
2024-04-06T18:29+0300
происшествия
россия
оренбург
оренбургская область
эвакуация
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/06/847137854_12:0:837:464_1920x0_80_0_0_e62dc61550d3bbbaab935175ab08e723.jpg
МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Из подтопленном из-за прорыва дамбы Орске эвакуировано более тысячи человек, сообщила пресс-служба МЧС России. "По последним данным, в Орске эвакуирован 1121 человек, в том числе 331 ребенок. В пунктах временного размещения находятся 283 человека, из которых 77 — дети. Подтопленными остаются 2450 домов и 3185 придомовых территорий", — говорится в сообщении. 5 апреля в Орске произошел прорыв дамбы на реке Урал. Жителей затопленных районов Старого города эвакуируют в Новый город или в ПВР.Режим ЧС введен на всей территории области. По факту прорыва дамбы СК РФ возбудил уголовное дело по статьям о нарушении безопасности и халатности (ч.1 ст. 216 (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ), ч.1 ст. 293 (халатность) УК РФ).
https://1prime.ru/20240406/orsk-847142331.html
оренбург
оренбургская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/06/847137854_115:0:734:464_1920x0_80_0_0_24f83298a7ce1239fa485c2c2af1c81c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, оренбург, оренбургская область, эвакуация
Происшествия, РОССИЯ, Оренбург, Оренбургская область, эвакуация
18:29 06.04.2024
 
Из подтопленного Орска эвакуировано более тысячи человек

МЧС РФ: в подтопленном Орске эвакуирован 1121 человек, в том числе 331 ребенок

© Пресс-служба МЧС РФ | Перейти в медиабанкПрорыв дамбы в Орске
Прорыв дамбы в Орске
© Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 6 апр ПРАЙМ. Из подтопленном из-за прорыва дамбы Орске эвакуировано более тысячи человек, сообщила пресс-служба МЧС России.
"По последним данным, в Орске эвакуирован 1121 человек, в том числе 331 ребенок. В пунктах временного размещения находятся 283 человека, из которых 77 — дети. Подтопленными остаются 2450 домов и 3185 придомовых территорий", — говорится в сообщении.
5 апреля в Орске произошел прорыв дамбы на реке Урал. Жителей затопленных районов Старого города эвакуируют в Новый город или в ПВР.
Режим ЧС введен на всей территории области. По факту прорыва дамбы СК РФ возбудил уголовное дело по статьям о нарушении безопасности и халатности (ч.1 ст. 216 (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ), ч.1 ст. 293 (халатность) УК РФ).
Прорыв дамбы в Орске
В зоне подтопления в Орске оказались шесть медучреждений
17:56
 
ПроисшествияРОССИЯОренбургОренбургская областьэвакуация
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала