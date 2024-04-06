https://1prime.ru/20240406/orsk-847142624.html

Из подтопленного Орска эвакуировано более тысячи человек

Из подтопленного Орска эвакуировано более тысячи человек - 06.04.2024, ПРАЙМ

Из подтопленного Орска эвакуировано более тысячи человек

Из подтопленном из-за прорыва дамбы Орске эвакуировано более тысячи человек, сообщила пресс-служба МЧС России. | 06.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-06T18:29+0300

2024-04-06T18:29+0300

2024-04-06T18:29+0300

происшествия

россия

оренбург

оренбургская область

эвакуация

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МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Из подтопленном из-за прорыва дамбы Орске эвакуировано более тысячи человек, сообщила пресс-служба МЧС России. "По последним данным, в Орске эвакуирован 1121 человек, в том числе 331 ребенок. В пунктах временного размещения находятся 283 человека, из которых 77 — дети. Подтопленными остаются 2450 домов и 3185 придомовых территорий", — говорится в сообщении. 5 апреля в Орске произошел прорыв дамбы на реке Урал. Жителей затопленных районов Старого города эвакуируют в Новый город или в ПВР.Режим ЧС введен на всей территории области. По факту прорыва дамбы СК РФ возбудил уголовное дело по статьям о нарушении безопасности и халатности (ч.1 ст. 216 (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ), ч.1 ст. 293 (халатность) УК РФ).

https://1prime.ru/20240406/orsk-847142331.html

оренбург

оренбургская область

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россия, оренбург, оренбургская область, эвакуация