https://1prime.ru/20240406/orsk-847144381.html

СОГАЗ подтвердил готовность провести выплаты пострадавшим в Орске

СОГАЗ подтвердил готовность провести выплаты пострадавшим в Орске - 06.04.2024, ПРАЙМ

СОГАЗ подтвердил готовность провести выплаты пострадавшим в Орске

Страховая компания СОГАЗ подтвердила готовность осуществить выплаты пострадавшим от прорыва дамбы в Орске, сообщила пресс-служба организации. | 06.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-06T19:22+0300

2024-04-06T19:22+0300

2024-04-06T19:22+0300

происшествия

россия

оренбург

согаз

страховые выплаты

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/06/847142960_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_8d8a75ba95ace4c11f9cf8e0d63cb9ef.jpg

МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Страховая компания СОГАЗ подтвердила готовность осуществить выплаты пострадавшим от прорыва дамбы в Орске, сообщила пресс-служба организации. "СОГАЗ подтверждает готовность осуществлять выплаты после расследования произошедшего события надзорными органами и признания его страховым случаем", — говорится в сообщении. В компании уточнили, что за вред, причиненный в результате ЧС, назначается выплата в размере до 350 тысяч рублей. В случае гибели человека выплата возрастает до трех миллионов рублей в пользу иждивенцев или близким родственникам.Компания готова осуществить страховые выплаты после получения необходимых документов. Кроме того, для жителей, чье имущество было застраховано в СОГАЗ по добровольным видам страхования (каско, страхование жилья и т.д.), упрощен порядок урегулирования, поэтому организация будет выплачивать компенсации при предоставлении минимального пакета документов.5 апреля в Орске произошел прорыв дамбы на реке Урал. Жителей затопленных районов Старого города эвакуируют в Новый город или в ПВР.Режим ЧС введен на всей территории области. По факту прорыва дамбы СК РФ возбудил уголовное дело по статьям о нарушении безопасности и халатности (ч.1 ст. 216 (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ), ч.1 ст. 293 (халатность) УК РФ).

https://1prime.ru/20240406/orsk-847142624.html

оренбург

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, оренбург, согаз, страховые выплаты