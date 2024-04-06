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СОГАЗ подтвердил готовность провести выплаты пострадавшим в Орске
СОГАЗ подтвердил готовность провести выплаты пострадавшим в Орске - 06.04.2024, ПРАЙМ
СОГАЗ подтвердил готовность провести выплаты пострадавшим в Орске
Страховая компания СОГАЗ подтвердила готовность осуществить выплаты пострадавшим от прорыва дамбы в Орске, сообщила пресс-служба организации. | 06.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-06T19:22+0300
2024-04-06T19:22+0300
2024-04-06T19:22+0300
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МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Страховая компания СОГАЗ подтвердила готовность осуществить выплаты пострадавшим от прорыва дамбы в Орске, сообщила пресс-служба организации. "СОГАЗ подтверждает готовность осуществлять выплаты после расследования произошедшего события надзорными органами и признания его страховым случаем", — говорится в сообщении. В компании уточнили, что за вред, причиненный в результате ЧС, назначается выплата в размере до 350 тысяч рублей. В случае гибели человека выплата возрастает до трех миллионов рублей в пользу иждивенцев или близким родственникам.Компания готова осуществить страховые выплаты после получения необходимых документов. Кроме того, для жителей, чье имущество было застраховано в СОГАЗ по добровольным видам страхования (каско, страхование жилья и т.д.), упрощен порядок урегулирования, поэтому организация будет выплачивать компенсации при предоставлении минимального пакета документов.5 апреля в Орске произошел прорыв дамбы на реке Урал. Жителей затопленных районов Старого города эвакуируют в Новый город или в ПВР.Режим ЧС введен на всей территории области. По факту прорыва дамбы СК РФ возбудил уголовное дело по статьям о нарушении безопасности и халатности (ч.1 ст. 216 (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ), ч.1 ст. 293 (халатность) УК РФ).
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россия, оренбург, согаз, страховые выплаты
Происшествия, РОССИЯ, Оренбург, Согаз, страховые выплаты
СОГАЗ подтвердил готовность провести выплаты пострадавшим в Орске
СОГАЗ рассказал о готовности провести выплаты пострадавшим в Орске
МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Страховая компания СОГАЗ подтвердила готовность осуществить выплаты пострадавшим от прорыва дамбы в Орске, сообщила пресс-служба организации.
"СОГАЗ подтверждает готовность осуществлять выплаты после расследования произошедшего события надзорными органами и признания его страховым случаем", — говорится в сообщении.
В компании уточнили, что за вред, причиненный в результате ЧС, назначается выплата в размере до 350 тысяч рублей. В случае гибели человека выплата возрастает до трех миллионов рублей в пользу иждивенцев или близким родственникам.
Компания готова осуществить страховые выплаты после получения необходимых документов. Кроме того, для жителей, чье имущество было застраховано в СОГАЗ по добровольным видам страхования (каско, страхование жилья и т.д.), упрощен порядок урегулирования, поэтому организация будет выплачивать компенсации при предоставлении минимального пакета документов.
Из подтопленного Орска эвакуировано более тысячи человек
5 апреля в Орске произошел прорыв дамбы на реке Урал. Жителей затопленных районов Старого города эвакуируют в Новый город или в ПВР.
Режим ЧС введен на всей территории области. По факту прорыва дамбы СК РФ возбудил уголовное дело по статьям о нарушении безопасности и халатности (ч.1 ст. 216 (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ), ч.1 ст. 293 (халатность) УК РФ).