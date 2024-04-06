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Единый колл-центр по ЧС начал круглосуточную работу в Оренбургской области - 06.04.2024, ПРАЙМ
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Единый колл-центр по ЧС начал круглосуточную работу в Оренбургской области
Единый колл-центр по ЧС начал круглосуточную работу в Оренбургской области - 06.04.2024, ПРАЙМ
Единый колл-центр по ЧС начал круглосуточную работу в Оренбургской области
Единый колл-центр по ЧС начал круглосуточную работу в Оренбургской области, сообщила пресс-служба губернатора региона. | 06.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-06T21:08+0300
2024-04-06T21:08+0300
происшествия
россия
мчс
колл-центр
оренбург
подтопление
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МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Единый колл-центр по ЧС начал круглосуточную работу в Оренбургской области, сообщила пресс-служба губернатора региона. "В Оренбургской области начал работу единый колл-центр по ЧС. Жители региона могут оперативно получить информацию по всем вопросам, связанным с паводковой ситуацией, позвонив по короткому номеру 122. Колл-центр работает круглосуточно", — говорится в сообщении.5 апреля в Орске произошел прорыв дамбы на реке Урал. Жителей затопленных районов Старого города эвакуируют в Новый город или в ПВР.Режим ЧС введен на всей территории области. По факту прорыва дамбы СК РФ возбудил уголовное дело по статьям о нарушении безопасности и халатности (ч.1 ст. 216 (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ), ч.1 ст. 293 (халатность) УК РФ).
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россия, мчс, колл-центр, оренбург, подтопление
Происшествия, РОССИЯ, МЧС, колл-центр, Оренбург, подтопление
21:08 06.04.2024
 
Единый колл-центр по ЧС начал круглосуточную работу в Оренбургской области

Единый колл-центр по ЧС начал круглосуточную работу в Оренбургской области

© Пресс-служба МЧС РФ | Перейти в медиабанкПрорыв дамбы в Орске
Прорыв дамбы в Орске
© Пресс-служба МЧС РФ
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МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Единый колл-центр по ЧС начал круглосуточную работу в Оренбургской области, сообщила пресс-служба губернатора региона.
"В Оренбургской области начал работу единый колл-центр по ЧС. Жители региона могут оперативно получить информацию по всем вопросам, связанным с паводковой ситуацией, позвонив по короткому номеру 122. Колл-центр работает круглосуточно", — говорится в сообщении.
5 апреля в Орске произошел прорыв дамбы на реке Урал. Жителей затопленных районов Старого города эвакуируют в Новый город или в ПВР.
Прорыв дамбы в Орске
Из подтопленного Орска эвакуировано более тысячи человек
18:29
Режим ЧС введен на всей территории области. По факту прорыва дамбы СК РФ возбудил уголовное дело по статьям о нарушении безопасности и халатности (ч.1 ст. 216 (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ), ч.1 ст. 293 (халатность) УК РФ).
 
ПроисшествияРОССИЯМЧСколл-центрОренбургподтопление
 
 
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