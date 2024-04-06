https://1prime.ru/20240406/orsk-847145208.html

Единый колл-центр по ЧС начал круглосуточную работу в Оренбургской области

Единый колл-центр по ЧС начал круглосуточную работу в Оренбургской области - 06.04.2024, ПРАЙМ

Единый колл-центр по ЧС начал круглосуточную работу в Оренбургской области

Единый колл-центр по ЧС начал круглосуточную работу в Оренбургской области, сообщила пресс-служба губернатора региона. | 06.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-06T21:08+0300

2024-04-06T21:08+0300

2024-04-06T21:08+0300

происшествия

россия

мчс

колл-центр

оренбург

подтопление

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/06/847138010_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e1c77afde4cc9da83771b1e43ff80ca8.jpg

МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Единый колл-центр по ЧС начал круглосуточную работу в Оренбургской области, сообщила пресс-служба губернатора региона. "В Оренбургской области начал работу единый колл-центр по ЧС. Жители региона могут оперативно получить информацию по всем вопросам, связанным с паводковой ситуацией, позвонив по короткому номеру 122. Колл-центр работает круглосуточно", — говорится в сообщении.5 апреля в Орске произошел прорыв дамбы на реке Урал. Жителей затопленных районов Старого города эвакуируют в Новый город или в ПВР.Режим ЧС введен на всей территории области. По факту прорыва дамбы СК РФ возбудил уголовное дело по статьям о нарушении безопасности и халатности (ч.1 ст. 216 (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ), ч.1 ст. 293 (халатность) УК РФ).

https://1prime.ru/20240406/orsk-847142624.html

оренбург

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мчс, колл-центр, оренбург, подтопление